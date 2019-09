Forfait mobile : les 2 offres incontournables de ce dimanche matin 🔥

DĂ©marrer ce dimanche avec une belle promotion sur un forfait mobile est une occasion qu’il faut savoir saisir. Alors que la rentrĂ©e officielle est dans quelques heures dĂ©jĂ , les opĂ©rateurs cassent leur prix avec des rĂ©ductions incroyables sur leurs abonnements tĂ©lĂ©phoniques. RED by SFR, Prixtel ou encore Cdiscount Mobile et B&YOU ont des promotions qu’on a rarement vu pendant l’annĂ©e.

Dans chaque forfait mobile que nous dĂ©taillons ci-dessous, vous allez remarquer qu’il n’y a aucune vraie condition pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre. La seule Ă©tant d’ĂŞtre un nouveau client de l’opĂ©rateur – ces offres ayant pour objectif d’attirer de nouveaux clients externes. Avec ces prix au plus bas, c’est le moment idĂ©al pour faire des Ă©conomies rĂ©elles sur son tĂ©lĂ©phone sans pour autant ĂŞtre engagĂ©.

OĂą obtenir le meilleur forfait mobile ?

Prixtel mise sur un forfait ajustable

Prixtel est ce qu’on appelle un opĂ©rateur « mobile virtuel » : il utilise le rĂ©seau d’antennes physiques de Orange et SFR pour construire son offre, ce qui lui permet de proposer Ă ses clients un signal d’excellente qualitĂ© – avec un forfait mobile lĂ©gèrement diffĂ©rent de ce que l’on a l’habitude de voir. Et c’est d’ailleurs tout ce qui fait le succès de cet opĂ©rateur, lui aussi sans engagement.

Il y a une promotion qui finit dans les jours qui viennent et qui est la suivante : le forfait mobile est illimitĂ© pour les appels, SMS et MMS, et c’est la consommation de data mensuelles qui influence directement le coĂ»t de l’abonnement. Cela permet ainsi de payer uniquement pour ce que l’on utilise vraiment. Cela Ă©vite de prendre un forfait trop gros, et de n’en utiliser qu’une partie. Comme vous pouvez le voir avec les paliers dĂ©taillĂ©s ci-dessous, le forfait le moins cher est vraiment Ă un prix très compĂ©titif.

Pour accĂ©der Ă la SĂ©rie SpĂ©ciale de Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR, super héros du forfait mobile

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, c’est RED by SFR qui dicte le rythme des offres sur forfait mobile Ă tout le marchĂ©. En effet, c’est l’opĂ©rateur que tout le monde regarde pour lancer ses promotions, et c’est encore le cas pour ce premier week-end de septembre. Ce dimanche, il y a une très belle promotion Ă saisir chez lui, en sachant qu’elle expire dĂ©jĂ demain. Ce n’est plus le temps pour l’hĂ©sitation, il faut dĂ©sormais passer Ă l’acte.

Le forfait mobile de RED by SFR en promotion inclut la consommation illimitĂ©e de SMS, MMS et appels avec aussi 40 Go de data en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. LĂ oĂą ce forfait est exceptionnel – au delĂ du prix, c’est qu’il est sans engagement, et que ce prix spĂ©cial est garanti Ă vie. Il n’augmentera donc pas au bout d’une annĂ©e, comme beaucoup de concurrents le font.

Il y a quelques jours, RED by SFR a encore fait Ă©voluer son forfait mobile unique. Le client bĂ©nĂ©ficier du luxe de pouvoir rajouter des options mois après mois, depuis son application mobile. Par exemple, il peut obtenir 60 Go de data en France pour 5€ par mois, ou encore une option internationale (Etats-Unis y compris) avec 15 Go par mois. Ce forfait est donc idĂ©al pour ceux qui voyagent souvent, ou pour ceux qui ont une consommation de donnĂ©es internet très variable d’un mois Ă un autre.

Pour voir ce forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Les autres acteurs du marché

Hormis RED by SFR et Prixtel, il y a plusieurs acteurs du monde des tĂ©lĂ©coms qui font de belles remises pour ce dimanche. Ci-dessous, nous avons dressĂ© une liste de toutes les promotions valables aujourd’hui. Fidèle Ă nos habitudes, nous avons seulement dĂ©cidĂ© de sĂ©lectionner des forfaits mobiles qui soient sans engagement, ce qui vous laisse la libertĂ© de partir Ă tout moment.

Les forfaits mobiles que nous avons prĂ©sentĂ© ci-dessus sont aujourd’hui les meilleures offres que l’on retrouve sur le marchĂ© français. Elles sont toutes sans engagement, ce qui vous permet de tester les offres sans prendre de risque. Si jamais vous n’ĂŞtes pas très satisfait de la qualitĂ© du signal ou de n’importe quel service, vous pouvez rĂ©silier instantanĂ©ment.

Si vous aviez besoin d’ĂŞtre totalement convaincu que les forfaits mobiles ci-dessus sont les meilleurs du marchĂ© en ce dimanche, nous avons mis en place un comparateur de forfait mobile qui permet de trouver celui qui vous conviendra le mieux, selon diffĂ©rents critères plus ou moins importants : rĂ©seau, quantitĂ©s de SMS, de donnĂ©es mobiles ou encore opĂ©rateur.