Forfait mobile : 200 Go à 9,99€ / mois, vous n’aurez pas mieux 🔥

Changer de forfait mobile peut s’avérer très pertinent sous condition que vous trouviez le bon plan, au bon moment. Et justement, depuis ce vendredi matin à 6h00 et pendant 72 heures, c’est Cdiscount Mobile qui propose un forfait IMBATTABLE et sans aucun engagement. Mieux que n’importe quelle promo lors du Black Friday, elle permet d’obtenir un abonnement à un prix cassé.

Un forfait mobile illimité et 200 Go mensuel

Si vous cherchez un forfait mobile pour utiliser un maximum de données internet, Cdiscount Mobile saura vous régaler. Alors que les offres oscillent en général entre 0 et 50 Go par mois, l’opérateur mobile virtuel vous permet de grimper à 200 Go de data sur 30 jours. Cette offre vraiment très spéciale ne dure pas longtemps et s’inscrit dans le cadre de l’opération « les 15 jours imbattables » sur le site Cdiscount.

Pour en venir maintenant à la promo sur ce forfait mobile, les clients peuvent obtenir les appels, SMS et MMS en illimité et 200 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Cette promotion est tout simplement incroyable quand on la compare aux autres acteurs français du marché. Ces derniers se cantonnent à maximum 40 à 50 Go pour ce même tarif.

Le prix spécial sur ce forfait mobile Cdiscount est valable pendant les 12 premiers mois suivants la souscription. Il faudra être un nouveau client de l’opérateur pour pouvoir profiter de ce prix très avantageux. Au delà de la première année, le coût de cet abonnement téléphonique revient au niveau de base, soit 24,99€ par mois. Cela revient donc à 60% de réduction sur la première année, c’est vraiment très agressif.

Un forfait Cdiscount zéro engagement

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le forfait mobile en promo sur Cdiscount est sans engagement de durée. Autrement dit, le client peut résilier à tout moment s’il trouve que le service n’est plus à la hauteur. S’il juge que la croissance du prix au bout d’un an est trop forte, il peut très facilement arrêter son contrat et changer d’opérateur télécom.

Un réel avantage à choisir un opérateur mobile virtuel comme Cdiscount est que le client peut choisir son réseau d’antennes au moment de la souscription au forfait mobile. Et parce que Cdiscount s’est imposé comme l’un des plus grands parmi les opérateurs virtuels, il a établi des partenariats avec les trois réseaux principaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Les clients peuvent ainsi choisir celui qu’ils préfèrent selon la qualité du signal dans leur région. A tout moment, ils peuvent ensuite modifier le réseau sur lequel ils sont afin de conserver la meilleure qualité de communication. Bref, Cdiscount avance en ce moment le meilleur forfait mobile du marché – et il ne faudrait surtout pas le manquer.

Aucune meilleure offre constatée sur 2020

Cette offre flash est valable pendant 72 heures et elle tend à répondre à une précédente offre de son grand rival RED by SFR. Ce dernier a proposé au courant du mois de février une promotion sur un forfait mobile illimité avec 100 Go par mois à … 12€. Cette promo n’a aussi duré que 72 heures, et elle a séduit des milliers de nouveaux clients à travers la France. Inutile de vous préciser que celle de Cdiscount va cartonner encore davantage.

Vous comprendrez facilement à quel point ce forfait mobile de Cdiscount Mobile est compétitive. Il vous suffit de la comparer avec votre abonnement actuel pour voir comment l’opérateur se plie en quatre. Comme nous l’avons mentionné, ce prix est valable pour les 12 premiers mois. C’est la meilleure offre du marché, il faudra s’activer vite avant qu’elle n’expire. Il vous reste jusqu’à dimanche soir pour souscrire à cet abonnement après quoi il sera trop tard.

Pour découvrir ce forfait mobile Cdiscount, c’est par ici :

