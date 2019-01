Forfait mobile : promos B&You, RED by SFR, Free expirent ce soir 🔥

Pour 2019, les opĂ©rateurs prolongent les belles promotions sur un forfait mobile : B&You, RED by SFR ou encore Free Mobile, ils n’ont pas hĂ©sitĂ© Ă maintenir les offres de NoĂ«l et permettent ainsi Ă leurs clients de bĂ©nĂ©ficier de rĂ©ductions importantes sur leurs abonnements sans engagement et valables Ă vie. Attention, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter des offres, après il sera trop tard.

Le cas des forfaits mobiles de chez B&You et RED by SFR est très particulier puisque les promotions ci-dessous ne sont adressĂ©es qu’aux nouveaux clients de ces opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com. Cela signifie que les clients de Bouygues Telecom et de B&You ne peuvent pas demander Ă leur opĂ©rateur de migrer vers le forfait mobile B&You en rĂ©duction. Il en va de mĂŞme chez RED by SFR et SFR oĂą les clients ne peuvent pas choisir cette remise de RED by SFR.

Promo forfait mobile B&You : moins de 24h

B&You est le forfait mobile sur internet de Bouygues Telecom. Elle est donc logiquement moins chère puisque toute la gestion de l’abonnement tĂ©lĂ©phonique mobile se fait en ligne, et il n’y a donc pas la possibilitĂ© de se rendre en boutique pour gĂ©rer cela – et le support se fait uniquement par tĂ©lĂ©phone, email ou via les rĂ©seaux sociaux. Il n’empĂŞche que le rĂ©seau utilisĂ© par B&You est celui de Bouygues Telecom – qui est lui-mĂŞme considĂ©rĂ© comme l’un des tous meilleurs rĂ©seaux français par l’ARCEP. Il couvre plus de 98% du territoire sur la 4G, et plus de 99% sur la 3G.

Actuellement, et jusqu’Ă demain soir, le forfait mobile B&You en promotion est le suivant : illimitĂ© SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Dans ces donnĂ©es internet, le client peut en utiliser 4 Go Ă travers l’Union EuropĂ©enne ainsi que les DOM. Un autre forfait mobile B&You, lui aussi illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels mais avec 60 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 14,99€ par mois. La première offre comme la deuxième sont sans engagement : le client peut Ă tout moment quitter l’opĂ©rateur s’il n’est pas content par son offre. A noter que ces abonnements sont « valables Ă vie », ce qui assure au client de payer toujours le mĂŞme prix pour ce forfait mobile tant qu’il reste client de l’opĂ©rateur.

RED by SFR : les3 promos vont expirer

L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com RED by SFR a Ă©tĂ© impressionnant tout au long du mois de dĂ©cembre, et son forfait mobile en promotion dure encore quelques jours en 2019. Si vous voulez obtenir l’une des meilleures offres du moment, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Pour rappel, RED by SFR est l’offre en ligne de SFR, et c’est sur le rĂ©seau SFR qu’elle s’appuie pour ses forfaits mobiles. Les 3 offres ci-dessous expirent le 7 janvier 2019, il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour profiter des derniers instants gĂ©nĂ©reux de RED by SFR.

RED by SFR propose 3 forfaits mobiles en promotion : le premier est un forfait illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS qui s’accompagne de 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. A cela, le client bĂ©nĂ©ficie aussi de 3 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser tous les mois Ă travers l’Union EuropĂ©enne. Un second forfait mobile RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 15€ par mois. Petite diffĂ©rence, il intègre aussi 15 Go de donnĂ©es internet qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es Ă travers l’Union EuropĂ©enne, la Suisse, l’Andorre, le Canada et les Etats-Unis. Pour ceux qui voyagent, ce forfait mobile est une excellente option. Ces deux abonnements sont sans engagement, et le tarif reste valable Ă vie.

Enfin, le dernier forfait disponible chez RED by SFR est illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS, vient avec 50 Go de donnĂ©es internet et RMC Sport pour 25€ par mois. Pour ceux qui aiment le football, et les coupes europĂ©ennes, c’est le diffuseur exclusif des matchs cette annĂ©e en France. C’est donc un excellent compromis, d’autant plus qu’il est sans engagement et qu’il est valable Ă vie.

En plus de ces forfaits mobiles, RED by SFR propose en ce moment une vente flash sur sa box internet. Si vous cherchez actuellement Ă changer de box internet, vous comprendrez rapidement qu’elle est imbattable. Tout d’abord, il faut savoir qu’elle est sans engagement, et que le tarif est valable Ă vie. Au niveau du service, le client bĂ©nĂ©ficie du très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi) et des appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 20€ par mois. Hors pĂ©riode promotionnelle, cette box est facturĂ©e 50% plus chère (30€ par mois). Attention, cette promotion se termine dĂ©jĂ le 2 janvier 2019 au soir.

Free achève son offre déjà ce soir

Sur le marchĂ© des forfaits mobiles, il n’y a guère que RED by SFR et B&You qui proposent des tarifs valables Ă vie. Chez Free Mobile, on ne retrouve pas cette promesse, et le tarif prĂ©fĂ©rentiel disponible en ce moment n’est accessible que pendant la première annĂ©e. En l’occurrence, l’offre en promo inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. C’est clairement la meilleure offre sur 12 mois, d’autant plus qu’elle reste sans engagement.

Après la première annĂ©e, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois, ce qui est un peu moins intĂ©ressant. NĂ©anmoins, avec la flexibilitĂ© qu’offre Free, cela reste une très bonne solution. Attention, ce forfait mobile Free s’arrĂŞte ce soir, 1er janvier 2019. Pour ceux qui veulent en profiter, c’est maintenant ou jamais.

