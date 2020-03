Forfait mobile : 3 bons plans et 50% d’économie (sans engagement) 🔥

Il y a quelques opĂ©rateurs qui ne rechignent pas Ă offrir rĂ©gulièrement des promos sur leur forfait mobile. Ce week-end, les gĂ©ants RED by SFR, Prixtel et Free s’illustrent en cassant les prix sur leurs forfaits mensuels – ce qui en fait une parfaite occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies… depuis son canapĂ© !

Vous avez la possibilitĂ© de rĂ©duire ce poste de dĂ©pense tout en trouvant une offre adaptĂ©e Ă votre consommation rĂ©elle — en plus de votre portefeuille. Attention, certaines promotions ne durent pas plus de quelques jours, soyez rapide pour profiter d’un forfait mobile Ă prix mini. Si vous choisissez de vous orienter vers l’un des forfaits mobiles en promo, sachez qu’il faut obligatoirement ĂŞtre nouveau client de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour ĂŞtre Ă©ligible.

RED by SFR est notre favori

RED by SFR fait dĂ©finitivement partie des opĂ©rateurs dont le forfait mobile est très sĂ©duisant. Le français a rĂ©cemment revu les caractĂ©ristiques de son abonnement afin de sĂ©duire un maximum d’utilisateurs en France. Il y a quand mĂŞme des choses qui n’ont pas bougĂ©, et ce sont les avantages mis en place par l’opĂ©rateur. En effet, le prix du forfait est toujours garanti Ă vie et sans engagement de durĂ©e. Vous n’aurez donc pas de mauvaise surprise sur votre facture dans les mois et les annĂ©es Ă venir. Le fait de ne pas ĂŞtre engagĂ© vous permet de quitter l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com dès que vous le souhaitez sans avoir de frais supplĂ©mentaire ou autre.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR est Ă 14 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS, 60 Go d’Internet et 8 Go d’Internet depuis l’Ă©tranger (Union europĂ©enne et DOM). Dans ces zones, les appels, SMS et MMS sont Ă©galement illimitĂ©s. Ce n’est peut-ĂŞtre pas le meilleur forfait de l’opĂ©rateur depuis sa crĂ©ation, mais il a le mĂ©rite de combler de nombreuses attentes, dont celles des Ă©conomies d’argent. Il y a une forte probabilitĂ© que cet abonnement soit moins cher que votre forfait mobile, ce qui veut dire que les sommes Ă©conomisĂ©es au fil des annĂ©es risquent d’ĂŞtre intĂ©ressantes si vous vous tournez vers cette offre.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR propose un seul forfait mobile, mais vous avez la possibilitĂ© d’ajouter plusieurs options pour qu’il colle au mieux Ă vos attentes. Vous pouvez choisir 100 Go d’Internet plutĂ´t que 60 Go pour 5 euros de plus par mois. Pour ceux qui aiment se dĂ©placer et voyager, il est possible d’avoir 15 Go d’Internet Ă l’Ă©tranger, c’est-Ă -dire dans l’UE et les DOM, mais aussi le Canada, les USA ou la Suisse et Andorre. Avec ces options, vous trouverez clairement votre bonheur… Ă petit prix. Vous pouvez retrouver notre avis RED by SFR ici.

Prixtel, forfait mobile ULTRA personnalisé

Prixtel a d’autres avantages que ceux des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques particuliers, —ce qui fait la richesse et l’intĂ©rĂŞt de son forfait mobile. BaptisĂ© « Le complet », l’abonnement se base uniquement sur votre consommation rĂ©elle de Go d’Internet plutĂ´t que sur un tarif assez arbitraire. Pour simplifier, cela veut dire que vous n’ĂŞtes facturĂ© que pour ce que vous utilisez en vrai. L’opĂ©rateur mobile virtuel s’appuie sur les excellents rĂ©seaux physiques d’Orange et SFR, deux poids lourds reconnus pour la qualitĂ© de leurs infrastructures techniques Ă travers l’hexagone et ailleurs.

Le forfait mobile de Prixtel dispose des appels, SMS et MMS en illimitĂ©s : ce sont le nombre de Go d’Internet que vous utilisez qui influencent le prix de votre abonnement chaque mois. Si vous consommez entre 0 et 5 Go d’Internet, le forfait vous revient Ă 4,99 euros pendant un an puis 9,99 euros. Entre 5 et 15 G d’Internet, ce mĂŞme forfait coĂ»te 9,99 euros pendant un an puis 14,99 euros. Enfin, entre 15 et 50 Go d’Internet, le tarif est de 14,99 euros pendant un an puis 19,99 euros.

Le forfait mobile a l’avantage indĂ©niable de ne coĂ»ter que quelques euros par mois, particulièrement pour ceux qui utilisent moins de 5 Go d’Internet chaque mois. Pour moins de 5 euros, ce poste de dĂ©pense sera entièrement couvert avec un tarif très concurrentiel par rapport Ă la totalitĂ© des autres acteurs du marchĂ©.

Au bout de 12 mois, les prix du forfait mobile de Prixtel restent encore très sĂ©duisants, en particulier lorsqu’on les compare une fois de plus aux prix pratiquĂ©s par certains autres opĂ©rateurs. Autre qualitĂ©, le fait que l’abonnement soit sans engagement de temps, ce qui veut dire que vous avez la possibilitĂ© de partir vers une meilleure offre en toute tranquillitĂ© si jamais vous trouvez mieux.

Voici les dĂ©tails du forfait mobile de Prixtel. Attention, l’offre se finit le 31 mars :

Voir l’offre Prixtel

Free, 2 mini prix pour des forfaits de choix

Nous terminons notre sĂ©lection des meilleures offres du moment avec le forfait mobile de Free Mobile, autre acteur ultra populaire sur le marchĂ© français. Comme RED by SFR, il n’aura fallu que quelques annĂ©es pour qu’il s’impose dans le domaine grâce Ă des avantages indĂ©niables. Deux forfaits mobiles sont actuellement en rĂ©duction.

Le premier revient Ă 2 euros par mois pour 2 heures d’appels, les SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Mo d’Internet, une offre similaire depuis l’UE et les DOM. Quant Ă la sĂ©rie Free, le tarif est actuellement de 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go d’Internet et 4 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Ce tarif est valable un an puis il passe Ă 19,99 euros par mois. Pour ceux qui sont curieux d’avoir notre avis sur Free Mobile, c’est ici.

En attendant, pour dĂ©couvrir ses promos, c’est ici :

Voir l’offre Free