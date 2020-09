Forfait mobile : 3 offres si vous en avez marre de payer trop 🔥

Alors qu’on est au milieu du mois, les offres de la rentrĂ©e son toujours disponibles ! Si vous voulez changer de forfait mobile et faire des Ă©conomies, vous avez donc encore une chance. Attention, tout peut vite changer et il faut donc ĂŞtre rĂ©actifs sur les dernières offres en cours. Prixtel, RED by SFR et La Poste Mobile sont ceux qui se distinguent le plus.

Attention, il faut obligatoirement être nouveau client pour profiter de ce forfait mobile. Cela explique pourquoi nous vous avons préparé une petite sélection, car vous avez ainsi la possibilité de choisir un nouvel opérateur télécom au détriment de votre actuel. Cela se fait en quelques minutes à peine en ligne et la démarche est simple, ce qui vous vous offre la possibilité de faire des économies.

RED by SFR, la star du forfait mobile

C’est un fait, RED by SFR est un incontournable du forfait mobile dans l’hexagone. Pour se hisser Ă cette place, l’opĂ©rateur fait de multiples promotions sur son offre unique, suite Ă quoi ses concurrents ont tendance Ă le suivre pour espĂ©rer rester dans la course. En bonus, l’offre affichĂ©e est sans engagement de durĂ©e —en plus de proposer un tarif attractif, ce qui concerne aussi bien ses forfaits mobiles que ses box.

Ce jour, le forfait mobile de RED by SFR inclut les appels, les SMS et les MMS + 80 Go de data en France pour 14 euros par mois au lieu de 17 euros. L’opĂ©rateur inclut Ă©galement 10 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Le prix a de quoi ĂŞtre sĂ©duisant, sachant que l’offre est sans engagement pour le client. Vous avez la libertĂ© de quitter cet opĂ©rateur pour un concurrent en toute tranquillitĂ© quand vous le souhaitez.

Si vous trouvez que ce forfait mobile manque un peu de data, pas de panique. RED by SFR ne propose qu’une seule offre, mais certaines options facultatives peuvent se greffer sur celle-ci. L’option internationale vous fait bĂ©nĂ©ficier de 15 Go de data depuis l’UE, les DOM, mais aussi le Canada, les USA ou encore la Suisse. Sinon, l’option 100 Go vous permet de profiter de 20 Go de plus que l’offre standard, ce qui est la formule la moins chère du marchĂ© Ă l’heure actuelle.

Dans le cas oĂą vous ĂŞtes sĂ©duit par ce forfait mobile, sachez que vous n’avez qu’Ă demander votre numĂ©ro RIO au 3179. C’est RED by SFR qui s’occupe de la rĂ©siliation auprès de votre opĂ©rateur actuel et du transfert de votre ancien numĂ©ro vers votre nouvelle offre. On le rappelle, aucune des offres de RED by SFR ne demande d’engagement : si vous partez, vous n’avez pas de frais Ă payer Ă l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com.

Prixtel, un forfait mobile qui s’adapte

Prixtel est vraiment diffĂ©rent des autres sur le marchĂ© du forfait mobile, car son offre est sur-mesure —contrairement aux autres. En effet, la formule ne vous fait payer que ce que vous consommez tous les mois plutĂ´t que de vous facturer la mĂŞme somme tous les mois. Le prix s’adapte sur la pĂ©riode en toute transparence selon votre consommation. BaptisĂ©e « Le complet », cette offre inclut tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. C’est les gigas d’Internet utilisĂ©s qui dĂ©finiront le prix Ă la fin de chaque mois selon les 3 paliers suivants :

En somme, le forfait mobile de Prixtel est simple à intégrer. Si vous utilisez 5 Go de data mobile sur un mois, la facture à la fin de la période sera de 4,99 euros. Autant dire que le tarif de la formule est agressif et assez différenciante par rapport à celles de ses concurrents. Après un an, les prix remontent à la normale, soit cinq euros de plus par mois pour chaque palier. Pour 5 Go de données utilisés en un mois, le prix sera alors de 9,99 euros après les 12 premiers mois.

En plus de ce forfait mobile, Prixtel affiche une seconde offre baptisĂ©e Giga SĂ©rie pour ceux qui veulent plus de Go d’Internet tous les mois. Les diffĂ©rents paliers de cette formule sont de 50 Go, 100 Go et 200 Go de data mobile. Une fois de plus, le prix varie mois après mois. Tous les prix et volumes de Go d’Internet sont prĂ©sentĂ©s sur le site web de Prixtel.

Enfin, les forfaits mobiles de Prixtel se basent sur les infrastructures de SFR ou Orange, selon le choix de l’utilisateur. En somme, vous avez droit Ă une formule sĂ©duisante cĂ´tĂ© prix tout en ayant l’assurance de bĂ©nĂ©ficier d’une bonne qualitĂ© de rĂ©seau. Les offres sont sans engagement de durĂ©e, vous ĂŞtes donc tranquille si vous partez voir ailleurs.

La Poste Mobile, un forfait à 9,99€

Dans le cas oĂą vous ne voulez pas que votre forfait mobile coĂ»te plus de 10 euros par mois, La Poste Mobile saura vous convaincre, que ce soit une offre pour vous ou vos enfants. Actuellement, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com recense plus de 1,5 millions de clients Ă travers la France, sachant que ses formules sont accessibles en ligne et dans les bureaux de poste. Avec ce deal, il devrait sĂ©duire encore plus de personnes dans l’hexagone.

La Poste Mobile propose actuellement un forfait mobile qui comprend tous les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de data pour 9,99 euros par mois. En somme, vous ĂŞtes tranquille du cĂ´tĂ© du prix autant que du cĂ´tĂ© de la data, car peu dĂ©pensent vraiment plus de 30 Go tous les mois. Vous avez aussi droit Ă 10 Go d’Internet dans l’UE et les DOM.

Le forfait mobile de La Poste Mobile est sans engagement —comme RED by SFR et Prixtel, une tranquillitĂ© d’esprit en plus du prix mini. L’opĂ©rateur s’appuie sur les rĂ©seaux de SFR. Pour dĂ©couvrir la promo spĂ©ciale de la rentrĂ©e, c’est ici :

