Forfait mobile : voici 3 deals CHOC, dont un à 2€ par mois

Pendant le week-end, c’est le moment idéal pour changer de forfait mobile. L’opération ne prend plus beaucoup de temps, et les économies sont assez grandes. Dans certains cas, vous pouvez facilement économiser la moitié de votre coût en changeant d’opérateur télécom. Pour vous aider à trouver la meilleure offre du moment, nous avons listé ci-dessous les promos qui sont mises en avant par chacun des acteurs.

Vous vous en doutez probablement, mais ces promotions ne sont accessibles qu’aux gens venus de l’extérieur. Les clients actuels ne peuvent pas demander à migrer vers le forfait mobile en promotion. L’objectif pour l’opérateur est d’attirer un grand nombre de nouveaux utilisateurs venus tout droit de la concurrence. Le changement d’opérateur se fait facilement et au moment de la souscription. Cette opération est gratuite, quel que soit le forfait mobile élu.

Cdisount Mobile : 200 Go au prix de 9,99€

C’est LE forfait sans engagement du moment, et on le voit chez l’opérateur Cdiscount Mobile. À l’occasion de son opération les 15 jours imbattables, l’opérateur propose les appels, SMS et MMS en illimité, 200 Go de data en France et 5 Go à l’étranger pour 9,99€ par mois. Ce prix préférentiel est valable pendant 12 mois, après quoi le client sera basculé avec le tarif classique (24,99€ par mois). Clairement, sur la première année, Cdiscount est devant ses concurrents. Au-delà, la question se pose. Mais heureusement, il est possible de résilier à tout moment.

Habituellement, les forfaits mobiles sont capés à 100 Go de données (au grand maximum), et Cdiscount Mobile frappe très fort avec cette offre. Si vous habitez en campagne par exemple, la 4G est souvent bien plus rapide et stable que l’ADSL, vous pouvez donc utiliser votre smartphone en partage de connexion, et il vous faudra consommer énormément de contenu pour dépasser les 200 Go.

Cdiscount Mobile a noué des partenariats avec les trois opérateurs historiques, à savoir Orange, Bouygues Telecom et SFR. Vous avez donc le choix de réseau, pour assurer le plus gros débit en fonction de l’endroit où vous êtes, et les antennes 4G les plus présentes dans la zone. Vous êtes aussi libres de changer le réseau utilisé pour garder la meilleure couverture possible.

Pour découvrir ce forfait mobile Cdiscount Mobile, c’est par ici :

Prixtel : un forfait mobile dès 2€

Parmi les meilleurs forfaits mobiles du marché, on retrouve Prixtel. L’opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux Orange et SFR fait une percée sur le marché des télécoms depuis plusieurs mois. Il met en avant 2 forfaits mobiles qui sont parfaitement personnalisables, et qui sont sans engagement de durée. Le client est donc libre de changer à tout moment, et il peut faire de belles économies grâce à la promotion en cours.

En l’occurrence, on retrouve d’abord le forfait mobile « L’essentiel ». Ce dernier est destiné à une clientèle qui n’est pas axée sur l’internet mobile. Avec celui-ci, les prix commencent à seulement 2€ par mois. Ils permettent d’accéder à tous les SMS / MMS en illimité, 2 à 6h d’appel et 10 à 200 Mo d’internet. Pour ceux qui n’utilisent pas internet (ou qui se connectent uniquement en Wi-Fi), c’est un forfait mobile très pertinent.

Pour ceux qui consomment davantage de data, Prixtel a également la solution. C’est un forfait mobile personnalisable baptisé « Le complet » qui permet d’obtenir jusqu’à 50 Go de data par mois. Encore une fois, il y a un système de paliers qui influence le coût mensuel de l’abonnement. Par défaut, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. Ensuite, la consommation réelle de data aura une influence sur le tarif, mois après mois.

Par exemple, si vous utilisez entre 0 et 5 Go de données internet, cela reviendra à 4,99€ par mois (pendant un an). A ce prix-là, Prixtel est tout simplement le forfait le moins cher par rapport à cette quantité de données internet. Pour ceux qui utiliseraient sur un mois d’avantage, le prix monte à 9,99€ par mois pour 5 à 15 Go de data, et 14,99€ par mois jusqu’à 50 Go de data. Le tarif évolue mois après mois en fonction de la consommation de chacun.

Prixtel est vraiment le seul opérateur à avoir adopté le forfait ajustable. C’est un moyen d’être au plus proche de sa consommation réelle – sans avoir de forfait mobile disproportionné (et sur-dimensionné). Encore une fois, c’est une promo qui se termine très bientôt – et c’est un abonnement qui est sans engagement. Vous avez donc tout à y gagner, ce serait dommage de passer à côté.

Pour découvrir cette offre, c’est par ici :

B&YOU et sa gamme de forfaits incluant Spotify

Si vous ne la connaissez pas encore, B&YOU est la marque « sans engagement » du groupe Bouygues Telecom. Les trois forfaits qui sont mis en avant sont donc sans aucun risque pour le client qui peut résilier à tout instant. Bouygues Telecom reste quand même une valeur sûre, et la qualité de son réseau est excellente. Il est donc peu probable que vous soyez déçus – et encore moins avec les offres spéciales pour ce week-end.

En l’occurrence, le premier forfait mobile vient avec les appels et SMS en illimité et 60 Go de data (dont 10 Go en UE) pour 13,99€ par mois. A cela, les clients ont également accès à Spotify gratuit pendant 3 mois (valeur : 9,99€ par mois). Là où la populaire marque B&YOU fait fort, c’est que ce forfait mobile voit son prix être garanti à vie. Deux autres forfaits sont disponibles : appels et SMS illimités et 60 Go de data + data illimitée le week-end pour 15,99€ par mois; appels et SMS illimités et 100 Go de data pour 19,99€ par mois.

Pour découvrir ce forfait mobile B&YOU, c’est ici :

