Forfait mobile : les 3 deals choc qui crèvent l’écran ce mercredi 🔥

L’été n’est pas forcément la période idéale pour changer de forfait mobile. Les opérateurs sont un peu en retrait en matière de promotions – mais il y a toujours des exceptions. C’est le cas cette semaine avec RED by SFR, Prixtel et B&YOU qui se distinguent avec des deals au top. Nous les avons listé ci-dessous, profitez-en vite avant qu’ils n’expirent.

Les offres des opérateurs sur leur forfait mobile respectif ont pour objectif d’étoffer leur base de clients. Cela explique pourquoi il est nécessaire d’être « nouveau » client pour en profiter, faute de quoi vous ne pouvez pas être concernés par ces deals éclair. Si vous êtes déjà client chez un des opérateurs évoqués dans notre sélection, vous n’aurez pas la possibilité de bénéficier des remises en cours aujourd’hui.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, le bon forfait mobile

RED by SFR fait partie des références du marché du forfait mobile. Depuis bientôt une décennie, la marque de la maison mère SFR s’illustre sur le secteur avec une formule unique dont le prix se veut très agressif par rapport à ses concurrents. L’offre n’oublie pas la souplesse et la transparence, un véritable avantage. L’opérateur télécom est très populaire en France, son abonnement devrait vous faire vaciller.

Plus concrètement, le forfait mobile de RED by SFR chute à 14 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels et SMS en illimité et 80 Go de data. Cette offre à prix barré se termine d’ici la fin de la semaine à peine. Si vous souhaitez en profiter, c’est maintenant que vous devez choisir votre nouvel opérateur. Si vous avez besoin de plus de data, vous pouvez choisir l’option à 100 Go par mois pour un total de 16 euros, ce qui reste très accessible pour autant de Go d’Internet.

Outre les qualités évoquées précédemment, ce forfait mobile s’accompagne aussi de 10 Go d’Internet à utiliser depuis l’UE et les DOM. Vous pouvez ajouter une option à 15 Go de data au lieu de 10 Go dans l’UE, les DOM, les USA, le Canada et la Suisse. Cela assurera de quoi être tranquille lors de vos déplacements à l’étranger.

Voir l’offre RED by SFR

Si vous ne le saviez pas, le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement de durée. De plus, RED by SFR assure qu’il ne doublera pas le prix au bout d’un an, ce qui est loin d’être le cas de tous les acteurs. En plus de faire des économies au moment de la souscription, vous êtes certain d’en faire à long terme.

Prixtel, la loi du juste prix

Sur le marché du forfait mobile, toutes les offres suivent des principes assez similaires. Ainsi, vous avez droit à un prix qui détermine un nombre d’appels, des SMS et MMS et de data tous les mois. Les opérateurs ne cherchent pas à savoir si vous avez utilisé moins de données que prévu par la formule, ils facturent le même tarif tous les mois. Un opérateur télécom a choisi un créneau différent, il s’agit de Prixtel.

En effet, le prix du forfait mobile de Prixtel s’ajuste selon la consommation réelle de chaque client. Les appels, SMS et MMS sont compris en illimités, tandis que les données mobiles conditionnera le prix de la formule. Tous les mois, le tarif évolue en fonction de la consommation du client. Prixtel dispose de trois paliers pour que son offre soit claire.

Pour le dire autrement, imaginons que vous avez le forfait mobile de Prixtel et que vous utilisez 4 Go de data sur un mois. La facture sera de 4,99 euros à la fin de la période. Il s’agit là du prix le plus attractif du marché des offres mobiles à l’heure actuelle. Toutefois, il faut préciser que ces tarifs sont valables pendant un an, suite à quoi chaque palier remonte au prix habituel soit 5 euros de plus par mois. Dans tous les cas, l’offre est très compétitive.

Prixtel connait un franc succès sur le marché, et ce n’est pas seulement parce que son forfait mobile est très accessible. L’opérateur virtuel se base sur les réseaux physiques de SFR et Orange, ce qui offre une excellente qualité de réseau partout dans en France. Vous êtes certain d’avoir la qualité requise pour un prix pourtant mini. Une fois de plus, l’offre est sans engagement de durée et vous pouvez partir à tout instant.

Pour voir le détail du forfait mobile de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Prixtel ne se contente pas seulement de cette offre et propose aussi un forfait mobile baptisé « Giga Série ». Elle suit le même fonctionnement et s’adresse à tous ceux qui ont besoin de beaucoup de data. Les paliers sont beaucoup plus hauts et se hissent à 50, 100 et 200 Go d’Internet.

B&YOU, la valeur sûre dans le mobile

Dans le cas où vous êtes client chez RED by SFR, mais que vous voulez profiter d’une formule assez similaire ailleurs, B&YOU saura vous convaincre. En plus d’être sans engagement de durée, sa gamme de forfait mobile est équivalente. La seule petite différence est que le réseau (et le support) Bouygues Telecom sont un cran devant celui de SFR.

En somme, vous avez droit à un forfait mobile qui comprend les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data pour 13,99 euros par mois. Vous pouvez profiter de la même offre de base avec 100 Go pour 15,99 euros par mois. Si vous souhaitez l’offre la moins chère pour simplement écrire des SMS et téléphoner, vous pouvez choisir l’abonnement à 4,99 euros par mois pour les appels et SMS en illimité ainsi que 200 Mo de data.

Pour voir le détail du forfait mobile de B&YOU, c’est par ici :

Voir l’offre B&YOU