Forfait mobile : 3 deals choc pour (vraiment) réduire ses factures 🔥

La rentrĂ©e est toujours un moment idĂ©al pour changer de forfait mobile. Les opĂ©rateurs sortent tous des promotions pour attirer de nouveaux clients, avides de rĂ©duire le coĂ»t de leur facture tĂ©lĂ©phonique. Les gĂ©ants RED by SFR, Prixtel ou La Poste Mobile avancent des offres flash qu’on a très rarement vu.

Si vous ĂŞtes un client existant chez l’un de ces opĂ©rateurs, il va de soi que vous ne pouvez pas migrer vers ces offres spĂ©ciales. Pour ĂŞtre Ă©ligible Ă ces dernières, il faut souscrire pour la première fois Ă un forfait mobile chez l’un d’entre eux. Si vous changez d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com – ce qui est facile – vous avez tout Ă y gagner. La fin du mois d’aoĂ»t est traditionnellement la durĂ©e oĂą les offres sont les plus compĂ©titives.

RED by SFR, le leader du forfait mobile

Depuis plusieurs annĂ©es maintenant, RED by SFR sert de rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© du forfait mobile. A chaque fois que l’opĂ©rateur sort une promo, quelques-uns de ses homologues essaient se rĂ©pondre. Cela dit, peu d’entre eux arrivent Ă proposer des conditions aussi prĂ©fĂ©rentielles que RED by SFR. C’est l’une des raisons pour lesquelles il possède aujourd’hui plusieurs millions de clients sur le mobile, comme sur le fixe.

Son offre actuelle pour la rentrĂ©e contient un forfait mobile avec les appels, les SMS et les MMS + 80 Go de data en France pour 14€ par mois (au lieu de 17€). Si vous prenez cet abonnement, vous aurez aussi droit Ă 10 Go de donnĂ©es par mois dans l’Union EuropĂ©enne et les DOM, ainsi que l’application SFR TV. Pour couronner le tout, ce forfait est sans engagement de temps.

A ce forfait mobile, le client peut aussi y rajouter une couche de personnalisation. Par exemple, il peut rajouter une option pour l’international (avec 15 Go de data dans une rĂ©gion qui va jusqu’aux États-Unis), ou encore une option data en France (100 Go). Un simulateur disponible sur le site officiel de RED by SFR permet de crĂ©er son propre forfait Ă partir de la base que nous avons dĂ©taillĂ© plus haut.

Ce forfait mobile RED by SFR offre toute la souplesse que l’on pourrait attendre : vous pouvez conserver votre ancien numĂ©ro, et vous n’ĂŞtes jamais engagĂ©s. Vous pouvez donc ĂŞtre libre Ă tout moment de rĂ©silier si vous trouvez un meilleur deal ailleurs. C’est un bon moyen de pouvoir partir ailleurs Ă tout instant : cette flexibilitĂ©, on ne la trouve chez aucun acteur classique.

La Poste Mobile, un bon forfait

Si vous vous ĂŞtes fixĂ© 10€ comme seuil mensuel psychologique Ă ne pas dĂ©passer, c’est La Poste Mobile qui est fait pour vous. L’opĂ©rateur mobile virtuel qui offre un abonnement sur internet et dans son rĂ©seau de bureaux de postes recense plus de 1,5 million de clients actifs. Avec son offre spĂ©ciale pour cette rentrĂ©e, il devrait en engranger quelques milliers en plus.

Pour en venir Ă son offre, le forfait mobile le plus populaire inclut tous les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de data pour 9,99€ par mois. C’est un excellent compromis entre le prix, la qualitĂ© et la quantitĂ© de data mise Ă disposition. La quasi-totalitĂ© des français utilise moins de 30 Go mensuel, vous ĂŞtes donc assurĂ©s de ne pas avoir de limite de connexion. En bonus, ce sont 10 Go de data qui sont disponibles tous les mois dans l’UE et les DOM.

Comme RED by SFR, La Poste Mobile est un opĂ©rateur avec un forfait mobile sans engagement. Le client peut donc partir Ă tout instant s’il trouve mieux ailleurs. A noter que La Poste Mobile utilise le rĂ©seau SFR pour sa formule.

Prixtel, champion de la personnalisation

Prixtel veut Ă©viter tout gaspillage et propose un forfait mobile très intelligent. Il vous permet de payer uniquement ce que vous utilisez vraiment. Mois après mois, la facture Ă©volue avec le temps. Évidemment, Prixtel prend des mesures pour qu’il soit le plus transparent et le plus facile Ă comprendre. Par dĂ©faut, son forfait « Le complet » est dĂ©jĂ illimitĂ© sur les appels, MMS et SMS. C’est le volume data utilisĂ© chaque mois qui influence le prix comme ce suit :

La grille tarifaire est claire, simple, transparente – et compĂ©titive. Par exemple, si vous utilisez 5 Go sur un mois donnĂ©, la facture sera de 4,99€ sur la pĂ©riode. Il s’agit d’une offre choc qui est mise en avant par Prixtel pour cette rentrĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le forfait mobile verra chacun des paliers grimper de 5€. Les 5 Go reviendront donc Ă 9,99€ par mois après un an.

Si vous pensez que 50 Go n’est pas assez suffisant pour vous, Prixtel a un second forfait mobile : la Giga SĂ©rie. Ce dernier suit le mĂŞme principe que le premier – Ă la diffĂ©rence que ses paliers sont plus haut : 50 Go, 100 Go et 200 Go. Vous pouvez le voir sur le site de l’opĂ©rateur.

Sachez par ailleurs que Prixtel s’appuie sur les rĂ©seaux Orange et SFR pour son offre. A ce prix-lĂ , vous ne trouverez pas mieux ailleurs pour une telle quantitĂ© de data. Aucun des forfaits mobiles de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com ne demande un engagement de durĂ©e, chacun est libre de rĂ©silier Ă tout instant.

