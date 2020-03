Forfait mobile : 3 deals imbattables qui terminent ce dimanche (dont un à 200 Go)

Le dimanche est souvent un jour de transition parfait pour changer de forfait mobile. En effet, les opérateurs télécom terminent pour beaucoup leurs offres ce jour-là. C’est donc une opportunité pour faire des économies sur son abonnement en profitant d’une belle réduction. C’est le cas par exemple de Cdiscount Mobile qui a frappé fort pendant 3 jours avec un forfait à prix cassé.

Vous vous en doutez certainement, mais il n’est pas possible de profiter d’une promotion sur un forfait mobile si vous êtes déjà chez l’opérateur. Par exemple, si vous avez déjà un contrat chez RED by SFR, vous ne pouvez pas avoir de la remise RED by SFR ci-dessous. Ces offres ont pour objectif de séduire de nouveaux clients venus de la concurrence – et cela peut valoir le coup. Si vous n’êtes plus engagé chez quiconque, le changement de forfait se fait facilement.

Cdiscount Mobile, forfait mobile illimité 200 Go

En moyenne, on retrouve des forfaits mobiles entre 40 et 60 Go au maximum. Parfois, il est possible de souscrire à des options pour aller jusqu’à 100 Go. Mais là, Cdiscount Mobile fait un tarif cassé sur son abonnement. Il est probable que pour la crise actuelle, il veuille faire le plein de nouveaux clients. Car ce forfait mobile en promotion est vraiment imbattable – mais il se termine déjà ce dimanche soir.

En l’occurrence, vous recevrez les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Ce forfait mobile est à ce prix-là pendant la première année. Il revient ensuite à 24,99€ mensuel au delà. Cela dit, Cdiscount Mobile est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. Mais comme vous allez le voir ci-dessous, pour 9,99€ mensuel, vous ne pouvez en général pas avoir du quart de la data de Cdiscount Mobile.

Cdiscount Mobile ne possède pas d’antennes en France, et il s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses communications. Vous pouvez choisir le réseau qui fonctionne le mieux près de chez vous, comme ça vous n’aurez aucun problème sur la qualité du signal. C’est donc un forfait mobile haut de gamme avec un prix très abordable.

RED by SFR, une offre intéressante

Ces dernières semaines, RED by SFR a revu son offre spéciale sur le forfait mobile. Cela reste très intéressant parce que l’opérateur garantit le tarif de ses offres « à vie », ce qui assure au client un tarif constant dans la durée. Évidemment, RED by SFR est également l’un des grands artisans du « sans engagement », il propose ainsi un maximum de flexibilité à un tarif très avantageux.

Actuellement, et pendant quelques jours encore, RED by SFR propose un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités et 60 Go de data à 14€ par mois. On a déjà vu un peu mieux comme tarif, mais cela reste un prix très attractif. RED by SFR est réputé pour avoir toujours un excellent rapport qualité prix, et c’est encore une fois prouvé. Avant de passer sur un tarif plus élevé pour ce forfait mobile, profitez de cette offre spéciale ici :

Pour ceux qui le veulent, le forfait mobile peut ensuite être personnalisé et amplifié grâce à des options supplémentaires. Par exemple, si vous voulez 100 Go de data par mois, il faudra débourser 6€ de plus. Aussi, pour avoir 15 Go de données internet à l’étranger (dans une zone large comprenant les États-Unis), il faudra rajouter 5€ par mois.

Une alternative très crédible disponible chez Prixtel

Si vous voulez un forfait mobile un peu différent et plus raisonnable, c’est chez Prixtel qu’il faut aller. Comme Cdiscount Mobile, il s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Il est également « sans engagement » de durée sur le contrat, et son prix est conditionné par la consommation réelle de data des clients. Ils paient vraiment ce qu’ils consomment mois après mois, sans mauvaise surprise.

Par défaut, tous les appels et SMS sont illimités avec ce forfait mobile Prixtel. Ensuite, c’est votre consommation de données internet qui vous donnera le prix final que vous payerez sur le mois. Jusqu’à 5 Go de données mobiles, vous payez 4,99€ par mois pendant un an (puis 9,99€). Entre 5 et 15 Go, c’est 9,99€ par mois pendant un an (puis 14,99€). Enfin, si vous utilisez jusqu’à 50 Go de data, votre forfait mobile vous coûtera à 14,99€ par mois (puis 19,99€ par mois au bout d’un an).

Clairement, au niveau des tarifs, Prixtel a une très belle offre. Si vous ne voulez pas payer trop, le forfait mobile à 4,99€ par mois est incroyable. La plupart des gens consomment moins de 5 Go de data par mois, c’est donc un choix très raisonnable. Par ailleurs, même après une année de souscription, le prix du forfait reste très correct. A noter que d’un mois à l’autre, le prix peut évoluer à la baisse si vous en utilisez moins.

Pour voir le forfait de Prixtel, c’est par ici :

