Forfait mobile : 3 offres qui pourraient vous faire changer d’opérateur

C’est officiel, les French Days sont finis depuis 24 heures. Pourtant, plusieurs opérateurs prolongent les offres sur leur forfait mobile. Si vous hésitez à changer de formule, nous avons préparé une sélection de bons plans à ne pas rater. RED by SFR, Prixtel ou encore Free Mobile ont de quoi vous faire économiser une vraie somme.

Septembre est le mois de l’année où les opérateurs sont les plus généreux. Pour promouvoir leur forfait mobile, ils profitent de la rentrée pour casser les prix et attirer les français depuis la concurrence. Si vous avez envie de changer d’offre pour faire des économies (ou parce que vous n’êtes pas satisfait de votre abonnement), ce sont les derniers instants pour en bénéficier.

RED by SFR, un forfait mobile au top

RED by SFR se place parmi les leaders du marché du forfait mobile. Il propose une formule qui remporte un franc succès depuis plusieurs années grâce à des avantages très intéressants. Le tarif réduit n’est pas le seul élément qui a contribué au succès global de l’opérateur. Sa souplesse et sa qualité sont deux autres points forts de l’opérateur.

Déjà attractif sans remise, le forfait mobile RED by SFR tombe ce mercredi à 14 euros par mois (au lieu de 17 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de Go d’Internet. Il inclut aussi 10 Go de data depuis l’UE et les DOM en plus d’être sans engagement de durée.

On l’a dit, le prix affiché n’est pas le seul avantage de ce forfait mobile. L’offre mise en avant par RED by SFR ne double pas après 6 ou 12 mois contrairement à la majorité des rivaux (en particulier des MVNO). Vous avez la possibilité de profiter du meilleur tarif sur le long terme.

Si RED by SFR propose seulement un forfait mobile, celui-ci peut être personnalisé selon les besoins et les envies de chacun. Vous pouvez choisir des options de personnalisation comme une option pour l’étranger qui vous fait profiter de 15 Go de data dans l’UE, les DOM, les USA et le Canada pour 5 euros de plus chaque mois.

Sinon, vous pouvez aussi choisir 100 Go de data en France pour 2 euros en plus par mois (soit 16 euros le forfait mobile), c’est le tarif le plus bas du moment.

RED by SFR ne se cantonne pas au marché du forfait mobile. Il remporte aussi beaucoup de succès sur celui des box Internet avec une offre accessible et transparente. Aussi en promo, la formule revient à 23 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload) et les appels illimités (fixes et mobiles). Comme pour le forfait, le tarif de la box ne doublera pas au bout d’un an ni après.

Prixtel, le forfait mobile qui s’adapte

Prixtel est moins connu sur le marché du forfait mobile, mais il fait très fort. Il affiche une belle remise sur la formule qui fait son succès depuis quelques années. L’opérateur a bâti sa réputation sur le fait de proposer un abonnement dont le prix s’adapte à votre véritable consommation de data chaque mois. Avec ce forfait, vous ne payez que ce que vous consommez.

Le forfait mobile Giga Série est accessible et transparent. D’abord, on note que tous les appels, SMS et MMS sont illimités avec cette formule. Le véritable point clef de cette formule tient dans la data utilisée chaque mois, car c’est elle qui influencera le prix à la fin de la période. Pour plus de transparence, l’opérateur a mis en place une grille qui associe un prix à un volume de data : les trois paliers sont de 50 Go, 100 Go et 200 Go de data.

Dans le cas où vous choisissez ce forfait mobile et que vous utilisez 40 Go d’Internet le premier mois, le prix de la facture sur la période sera de 9,99 euros. Si vous utilisez 200 Go le deuxième mois, il sera de 19,99 euros et ainsi de suite. Le prix varie selon la consommation de data mois après mois pour une offre vraiment sûr-mesure. Actuellement, aucun rival n’est capable de proposer aussi bien. Après les 12 premiers mois, chaque palier voit son prix remonter de 5 euros.

Prixtel occupe une place de choix sur le marché du forfait mobile, c’est acté. Son offre est attractive, mais sa qualité l’est tout autant puisqu’il s’appuie sur les infrastructures de SFR ou Orange selon le choix du client. En somme, vous avez droit à un prix mini sans pour autant lésiner sur la qualité. Une fois de plus, l’offre est sans engagement de durée.

Actuellement, Prixtel propose une seconde offre aussi séduisante et moins chère. Baptisé « Le complet », ce deuxième forfait mobile vous offre permet de bénéficier de 5 Go d’Internet pour seulement 4,99 euros par mois.

Free, retour du pionnier du forfait sans engagement

En quelques années, Free Mobile s’est imposé sur le marché du forfait sans engagement. En 2012, il a dégainé les premières offres sans engagement de durée pour des prix mini, ce qui n’existait pas à l’époque. Grâce à cette transparence, il revendique aujourd’hui une place clé dans un secteur très concurrentiel. Actuellement, l’opérateur fait chuter les prix de la Série Free 80 Go.

Le forfait mobile de Free coûte actuellement 12,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go d’Internet. Ce prix est valable pendant 12 mois puis la formule remonte à 19,99 euros par mois. L’offre de Free est sans engagement de durée, vous êtes libre de résilier quand vous le souhaitez sans régler de frais supplémentaires.

Vous pouvez très bien rester pendant un an pour le meilleur prix et quitter Free Mobile pour un autre opérateur télécom en toute tranquillité. Si vous choisissez la Freebox Pop après de Free, sachez que ce même forfait reste à 9,99 euros par mois après un an (et il est valable à vie).

Pour découvrir le forfait mobile de Free, c’est ici :

