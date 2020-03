Forfait mobile : 3 offres à ne (surtout) pas rater ce dimanche 🔥

Pour optimiser au maximum ses dĂ©penses, il faut savoir changer de forfait mobile au bon moment. Et justement, ce dimanche, il reste encore quelques prĂ©cieuses pĂ©pites disponibles. Attention, les promotions mises en avant par les opĂ©rateurs RED by SFR, Prixtel ou encore B&YOU se terminent sous 24 ou 48 heures. Si vous attendez trop longtemps, il sera alors trop tard…

Quel que soit le forfait mobile et l’opĂ©rateur que vous choisirez, une seule condition pour ĂŞtre Ă©ligible : il faut ĂŞtre un nouveau client du groupe tĂ©lĂ©com. Ainsi, par exemple, si vous voulez souscrire au forfait RED by SFR en promotion, il faudra ĂŞtre un nouveau client RED by SFR – mais Ă©galement chez SFR. Si tel est le cas, il est fort probable que cette offre spĂ©ciale vous sĂ©duise…

RED by SFR : un forfait mobile unique (dans tous les sens)

Pour vous convaincre de la qualitĂ© de chaque forfait mobile ci-dessous, il vous suffit de les comparer avec vos offres actuelles. Dans certains cas, vous pouvez faire jusqu’Ă la moitiĂ© en Ă©conomies par rapport Ă votre abonnement. Mieux encore, la flexibilitĂ© mise en avant par les opĂ©rateurs ci-dessous est bien plus sĂ©duisante que chez les acteurs traditionnels.

Par exemple, dans le cas de RED by SFR, le client profite d’un forfait mobile qui est sans engagement, et dont le prix affichĂ© est ensuite garanti Ă vie. Le fait qu’il soit en promotion actuellement renforce encore plus sa compĂ©titivitĂ© sur le marchĂ© : l’Ă©conomie est donc rĂ©alisĂ©e dans la durĂ©e, et le tarif est nettement plus bas que chez les opĂ©rateurs classiques.

Pour en venir Ă celui-ci, le forfait mobile inclut tous les appels et SMS en illimitĂ©, 60 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois. C’est donc 20% de remise immĂ©diate par rapport au tarif habituel – qui est dĂ©jĂ lui-mĂŞme considĂ©rĂ© parmi les meilleurs du marchĂ©. Cette Ă©conomie ne s’arrĂŞte pas au bout d’un an (comme le font bon nombre de concurrents) et elle est valable Ă vie.

RED by SFR ne met que ce forfait mobile en avant – il n’y a pas de dĂ©clinaison avec plusieurs formules. Toutefois, vous pouvez choisir de rajouter des options en plus pour qu’il corresponde mieux Ă vos besoins. Par exemple, une option internationale et une option 100 Go sont proposĂ©es aux clients. C’est un bon moyen d’avoir un forfait mobile qui corresponde vraiment Ă son utilisation.

Pour ceux qui veulent changer de forfait mobile et de box internet, RED by SFR est probablement la meilleure offre du moment. Pour ce dernier produit, il offre la Fibre avec le haut dĂ©bit (300 Mb/s) et les appels illimitĂ©s pour 23€ par mois. LĂ oĂą l’opĂ©rateur fait fort, c’est qu’il prend Ă revers tous ses concurrents en ne demandant aucun engagement de durĂ©e, et avec un prix qui est lui aussi garanti Ă vie.

Prixtel : 5 Go à 4,99€, un prix mini

Si vous cherchez un forfait mobile avec un prix Ă moins de 5€, Prixtel est la solution. Il se positionne sur un crĂ©neau un peu diffĂ©rent d’un RED by SFR puisqu’il permet aux clients de ne payer que ce qu’ils consomment rĂ©ellement. Son forfait mobile ajustable connaĂ®t un grand succès en ce moment, ce qui fait de Prixtel l’un des plus populaires du marchĂ©.

Quand vous choisissez Prixtel, vous pouvez bĂ©nĂ©ficiez des rĂ©seaux Orange et SFR pour vos communications. L’opĂ©rateur virtuel s’est associĂ© avec les deux opĂ©rateurs, ce qui vous assure une qualitĂ© de rĂ©ception Ă un tarif très faible. Au niveau des donnĂ©es, il y a un système de paliers qui permet de payer selon l’utilisation rĂ©elle de chacun.

Par exemple, pour une consommation entre 0 et 5 Go par mois, le client sera facturĂ© 4,99€. Si pendant un mois, il consomme entre 5 et 15 Go, il sera facturĂ© 9,99€. Enfin, s’il venait Ă consommer jusqu’Ă 50 Go, il serait alors facturĂ© 14,99€ sur la pĂ©riode. C’est un abonnement qui Ă©volue au fil des mois, vous allez donc payer plus ou moins selon votre consommation. Vous pouvez la suivre en temps rĂ©el, et vous ne serez donc jamais surpris.

La promotion chez Prixtel se termine dĂ©jĂ mardi, il faut donc ĂŞtre rapide pour ne pas manquer ce forfait mobile Ă prix mini. Si la première annĂ©e, les tarifs sont ceux qui sont affichĂ©s ci-dessus, il faudra compter 5€ de plus par palier au delĂ . Cela reste encore très compĂ©titif – et vous pouvez toujours rĂ©silier Ă tout moment puisque Prixtel est sans engagement.

B&YOU, une triple formule séduisante

Comment ne pas inclure dans notre top des forfaits dominical l’excellent B&YOU ? La marque du groupe Bouygues Telecom se positionne toujours parmi les plus compĂ©titifs du marchĂ©. Que ce soit sur les offres standards ou des offres gonflĂ©es, B&YOU est une valeur sĂ»re. C’est aujourd’hui aussi l’un de nos prĂ©fĂ©rĂ©s, Ă tous les niveaux. Ses promotions sont valables jusqu’Ă dimanche prochain, c’est donc le moment de partir pour ces belles offres.

Par exemple, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de data (dont 10 Go dans l’UE) pour 11,99€ par mois. Pour ceux qui veulent une version illimitĂ©e en data, il est possible d’avoir les appels, SMS et MMS, 60 Go de data en semaine et la data illimitĂ©e le week-end pour 13,99€ par mois. Enfin, le forfait qui connait un Ă©norme succès en ce moment est celui qui s’accompagne des appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 100 Go de data pour 19,99€ par mois.

B&YOU est sans engagement de durée, et le prix garanti à vie.