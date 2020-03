Forfait mobile : 3 offres à prix cassé, c’est l’heure de changer 🔥

Très souvent, les opérateurs proposent des promotions sur leur forfait mobile. Ce week-end c’est de nouveau le cas avec de très belles offres. C’est le moment ou jamais de changer de forfait afin d’opter pour un nouvel abonnement bien moins cher et surtout plus adapté à votre consommation mensuelle. Attention, il faut être rapide puisque les promos se terminent dans quelques heures.

Information importante, quelque soit l’offre de forfait mobile pour laquelle vous allez craquer, il faut impérativement être un nouvel utilisateur. C’est à dire que si par exemple vous êtes client chez RED by SFR actuellement, vous ne pourrez pas profiter de l’offre de ce même opérateur. Au contraire, si vous n’êtes pas engagé dans la durée, le changement pour un meilleur forfait mobile est facile à faire.

RED by SFR, le forfait mobile indétrônable

Depuis quelques jours, RED by SFR revoit son forfait mobile afin qu’il soit le plus attractif possible. Comme d’habitude, son prix reste garanti à vie, et il est évidemment sans engagement. Vous n’aurez donc aucune surprise en ce qui concerne le tarif de l’abonnement puisqu’il restera forcément le même. Cependant, si le forfait ne vous correspond plus, vous avez la possibilité de quitter l’opérateur sans aucune justification.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR revient à 14 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet et 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Dans ces zones géographiques, les appels, SMS et MMS sont également sans limite. On ne va pas se le cacher, c’est loin d’être le meilleur tarif proposé par l’opérateur, cependant il reste extrêmement intéressant et vous permet de faire économiser de belles sommes d’argent par rapport à votre abonnement actuel. Il s’agit encore d’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, clairement. Attention, elle se termine déjà le 6 avril.

Sur ce forfait mobile de base, vous pouvez ajouter des options de personnalisation en fonction de vos besoins mensuels. Il est par exemple possible de choisir 100 Go d’Internet pour 6 euros de plus, mais aussi 15 Go d’Internet depuis l’étranger (UE, DOM, et aussi Canada, USA, etc) pour 5 euros en plus.

Prixtel, le forfait modulable

Le véritable forfait mobile qui s’adapte à votre consommation, c’est « Le complet » de Prixtel. Ce forfait se base sur votre consommation réelle et ne vous facture que ce que vous avez utilisé. Prixtel est un opérateur virtuel qui se base sur les installations physiques des réseaux Orange et SFR. Le principe de ce forfait est simple : vous payez ce que vous consommez. Il est également sans engagement sur la durée.

Le forfait mobile de Prixtel inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité. C’est la consommation de Go d’Internet seulement qui établira le prix de votre abonnement chaque mois. Si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet, le montant sera de 4,99 euros pendant un an puis 9,99 euros. Entre 5 et 15 Go d’Internet, ce montant passe à 9,99 euros pendant un an puis 14,99 euros. Enfin, les utilisateurs utilisant entre 15 et 50 Go d’Internet payeront 14,99 euros pendant un an puis 19,99 euros.

Comme vous pouvez le voir, les tarifs proposés par Prixtel sont tout simplement imbattables. Pour les moins consommateurs de data, vous pouvez opter pour un forfait à seulement 4,99 euros en bénéficiant de 5Go. Même après les 12 mois compris dans l’opération les tarifs sont très accessibles. De plus, vous avez la liberté de plus ou moins consommez d’un mois sur l’autre et de switcher entre le réseau SFR et Orange.

Free : non pas 1, mais 2 forfaits

Cette petite sélection de bonnes affaires se termine par l’intemporel Free, avec une magnifique offre sur son forfait mobile. Free présente 2 abonnements au prix particulièrement attractif, et qui sont en promotion actuellement.

Pour 2 euros par mois, vous avez droit à 2 heures d’appels, les SMS et MMS illimités ainsi que 50 Mo d’Internet. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez de la même offre. Du côté de la série Free, l’offre à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros) inclut les appels, SMS et MMS illimités, 50 Go d’Internet et 4 Go d’Internet depuis l’étranger (Europe et DOM).

