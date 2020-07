Forfait mobile : les 3 offres à prix cassé pour ces soldes 🔥

Changer de forfait mobile pendant les soldes est souvent la meilleure chose que vous puissiez faire pour économiser. Depuis ce lundi matin, on découvre quelques belles pépites chez des acteurs reconnus : RED by SFR, La Poste Mobile et B&YOU baissent leurs prix pendant quelques heures encore. Il y a très rarement des offres pendant l’été, c’est une opportunité unique pour en bénéficier.

Il est important de le rappeler : si vous êtes déjà client chez l’un des opérateurs ci-dessous, vous ne pourrez pas profiter du forfait mobile en promotion. Il faut donc changer d’opérateur – ce qui est gratuit, facile et automatique aujourd’hui. A tous ceux qui ne sont pas engagés, c’est donc le temps parfait pour aller voir la concurrence et baisser sa facture.

RED by SFR, le bon forfait mobile

RED by SFR est partout, c’est l’opérateur télécom de référence sur le créneau du « sans engagement ». La marque qui a été fondée en 2012 est aujourd’hui le leader du marché, avec un forfait mobile unique. La gamme n’est composée que d’une seule formule à laquelle on peut ensuite rajouter des options facultatives. Cela permet d’avoir un maximum de transparence sur la formule, avec un maximum de souplesse.

Alors qu’il est déjà considéré comme pas cher sans remise, ce forfait mobile bénéficie en ce moment d’une remise supplémentaire. Ainsi, l’abonnement par défaut vous permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go pour 13€ par mois (au lieu de 15€ par mois). C’est le plus compétitif sur ce créneau-là. En bonus, vous avez aussi 100 Go de stockage dans SFR Cloud et 8 Go supplémentaires que vous pouvez utilisez dans l’UE et les DOM.

Voir l’offre RED by SFR

Pour ceux qui voyagent beaucoup ou pour ceux qui utilisent beaucoup de données mobiles, RED by SFR propose des options. Vous pouvez étoffer ce forfait mobile avec l’option 100 Go (au lieu de 60 Go) qui coûte alors 17€ par mois. C’est le tarif le plus compétitif du marché pour cette quantité de data, vous pouvez le voir dans notre comparateur de forfaits mobiles qui recense toutes les offres en cours.

Attention, comme vous pouvez le voir sur le site officiel de l’opérateur télécom, ce forfait mobile finit déjà mercredi (15 juillet). Il faut donc être réactif pour ne pas passer à côté de cette occasion. C’est le bon moment pour faire une économie sur un forfait déjà généreux.

Là où RED by SFR nous impressionne encore plus, c’est sur sa box internet. Elle suit le même principe que le forfait mobile : elle est sans engagement et son prix ne double pas après la première année. Et l’offre en cours est (de loin) la meilleure sur le marché français. Vous pouvez avoir la fibre optique avec le très haut débit (1 Gb/s) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois. C’est donc plus de 30% de remise immédiate, ce qui la rend irrésistible.

Voir l’offre RED by SFR

La Poste Mobile, meilleur compromis sous les 10€

Comme RED by SFR, La Poste Mobile est un opérateur mobile virtuel qui utilise le réseau de SFR pour son offre. S’il décline sa gamme en plusieurs formules, il y a un forfait mobile qui se distingue pour son excellent rapport qualité prix. Si vous ne voulez pas franchir les 10€ par mois, c’est celui-ci qu’il faudra choisir. Il s’inspire de celui de RED by SFR, mais il est beaucoup moins cher.

En l’occurrence, il propose un forfait mobile qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go pour 9,99€ par mois. Évidemment, il est aussi sans engagement de durée, son tarif ne doublera pas après un an, et il comprend 4 mois gratuits à Deezer Premium. Sur les données mobiles, vous pouvez en utiliser jusqu’à 10 Go par mois dans l’UE et les DOM.

Avec plus de 1,5 million de clients, La Poste Mobile est un acteur majeur du forfait mobile. Il faut dire que son offre est un bon compromis : peu de gens utilisent plus de 30 Go par mois, c’est donc un bon choix pour ne pas payer trop cher, et ne jamais être bloqué en données mobiles. C’est probablement la meilleure offre du moment, vous pouvez accéder à ce forfait mobile ici :

Voir l’offre La Poste Mobile

B&YOU, l’éternel rival

B&YOU est une marque du géant Bouygues Telecom. Elle est la rivale historique de RED by SFR, et elle offre des arguments convaincants. Son forfait mobile se décline en plusieurs formules, mais toutes sont similaires à celle de RED by SFR avec les options. Bouygues Telecom a un meilleur réseau que SFR (donc le réseau B&YOU sera meilleur que celui de RED by SFR), les différences sont assez limitées.

En l’occurrence, le forfait mobile le plus populaire de B&YOU est celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data pour 12,99€ par mois. Ici, ce sont 8 Go parmi ces 60 Go qui sont utilisables dans l’UE et les DOM, alors que RED by SFR rajoute cette enveloppe internationale en plus de ses 60 Go. C’est un détail, mais cela peut quand même peser dans la balance.

Voir l’offre B&YOU

Les autres offres de B&YOU sont les suivantes : un forfait mobile à 4,99€ par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Mo; un forfait à 14,99€ par mois avec les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go; un forfait à 16,99€ par mois avec les appels, SMS et MMS en illimité et 100 Go de données internet. Hormis le forfait à 4,99€, les autres viennent aussi avec 3 mois à Spotify Premium.

Là aussi, ce forfait mobile se finit le premier jour des soldes, soit le 15 juillet.