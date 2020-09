Forfait mobile : 3 offres à prix cassé pour payer MOINS cher

C’est la rentrée et vous voulez changer votre forfait mobile ? Ça tombe bien, la période de la rentrée est toujours synonyme de promotion chez les opérateurs. Aujourd’hui, ce sont RED by SFR, Prixtel et Free qui propose des offres à prix bradés. Découvrez sans attendre les 3 offres à ne pas manquer aujourd’hui :

Voir la meilleure offre

Point très important, ces offres sur les forfaits mobiles sont pour les nouveaux clients. C’est pourquoi nous proposons plusieurs solutions, si vous êtes déjà chez un opérateur cité, les autres seront parfaits pour économiser. Bonne nouvelle, changer d’opérateur mobile est très simple en 2020, il faut moins de 3 minutes.

RED by SFR, roi des promos

Sur le marché du forfait mobile, RED by SFR fait partie des incontournables. Sa grande force, c’est qu’il n’hésite pas à multiplier les réductions, et est souvent suivi par les opérateurs mobiles concurrents. Le sans engagement et les prix cassés font partie de l’ADN de RED by SFR, pour ses forfaits mobiles, mais aussi ses box internet.

La promotion de rentrée de RED by SFR propose son forfait mobile principal à 14 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS + 80 Go de data en France. En sus, vous avez accès à un volume de données internet de 10 Go pour l’EU et les DOM. Si le prix est un atout, le second est que cette formule est sans engagement. Vous êtes donc maitre de votre destin, et pouvez changer d’opérateur quand vous le souhaitez.

Voir l’offre RED by SFR

Si vous voulez un forfait mobile plus musclé, RED by SFR vous propose des options qui vous permettent de l’étoffer. La première est l’option internationale, qui permet de profiter de 15 Go de données dans des pays comme les USA ou le Canada. L’option 100 Go permet d’ajouter 20 Go de datas en France, ce qui en fait l’un des forfaits mobiles avec le plus de volume de données en 4G.

Si vous voulez changer pour ce forfait mobile RED by SFR, il suffit de demander votre numéro RIO au 3179. L’opérateur s’occupera lui-même de résilier votre abonnement actuel, et transférera votre numéro de mobile sur le nouveau contrat. Comme nous l’évoquions plus haut, toutes les offres RED by SFR n’ont pas d’engagement, vous pouvez donc partir à tout moment, sans frais.

Prixtel, un forfait à tiroir

Prixtel est un OVNI grâce à son forfait mobile adaptatif. L’offre Prixtel vous permet de ne payer que les données que vous consommez, mois par mois. Votre tarif d’abonnement va donc changer en fonction de votre consommation, et tout est transparent. Son forfait « Le complet » inclut les appels, SMS et MMS en illimité par défaut, et c’est le volume de données Internet utilisé qui fixe le prix final selon ces paliers :

Au final, l’offre Prixtel est très simple à comprendre. Prenons l’exemple d’un mois où vous utilisez 5 Go de données, votre facture sera alors de 4,99 euros pour la période. C’est donc une offre très agressive au niveau tarifaire de la part de l’opérateur. Au bout d’un an, les prix reviendront à la normale, il faudra donc ajouter 5 euros de plus sur chaque niveau de consommation. Pour reprendre notre exemple, les 5 Go seront donc facturés 9,99 euros au bout d’un an.

Si vous cherchez un forfait mobile qui propose un plus gros volume de données 4G, Prixtel propose sa Giga Série. Les niveaux sont bien plus élevés, avec une offre à 50 Go, une à 100 Go et une à 200 Go. Comme pour la formule le Complet, le prix payé sera toujours le plus petit en fonction de votre volume de données. Vous pouvez retrouver chacun des volumes sur le site web de Prixtel.

Une autre spécificité de Prixtel, c’est que l’opérateur s’appuie sur les réseaux mobiles de SFR et Orange, vous avez donc le choix de la meilleure qualité de réseau en fonction de votre emplacement. Le forfait mobile Prixtel est aussi sans engagement, vous pouvez donc résilier gratuitement à tout moment.

Pour voir le détail de ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Free Mobile relance sa Série Spéciale

Free n’est pas en reste, et propose une offre quasiment identique à celle de RED by SFR. Son forfait mobile « Série Spéciale » est proposé pour la rentrée à 13,99€ au lieu de 19,99€. Celui qui est arrivé comme un électrochoc sur le marché mobile continue de travailler sa base d’abonnés.

Ce forfait mobile Free propose, pour 13,99 euros par mois, les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 80 Go de data. Si vous voyagez, l’offre comprend également 8 Go de données, les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM.

Comme RED by SFR et Prixtel, Free propose un forfait mobile sans engagement de durée, vous pouvez donc aussi changer à tout moment. Vous pouvez aussi accéder à tout le réseau FreeWifi en illimité dans toute la France. Pour en savoir plus, c’est ici :

Voir l’offre Free