Forfait mobile : 3 offres qui chamboulent ce Black Friday 🔥

Pour ce Black Friday, certains opĂ©rateurs prennent de l’avance en cassant les prix sur leur forfait mobile. C’est le cas de Prixtel, NRJ Mobile ou encore SFR – 3 acteurs qui proposent actuellement d’excellentes offres sur leurs abonnements mensuels. Mais attention, certaines d’entre elles risquent de disparaĂ®tre dans quelques jours, voir quelques heures. C’est donc le moment d’en profiter tout en rĂ©alisant de belles Ă©conomies sur votre forfait.

Il faut nĂ©cessairement que vous soyez nouveau client pour profiter de chaque forfait mobile en promotion. Pour ce faire, vous devez suivre les procĂ©dures en ligne. Mais pas d’inquiĂ©tude, le processus est plutĂ´t simple, puisqu’il vous suffit de renseigner cette information quand vous remplissez le formulaire en ligne de votre nouvel opĂ©rateur.

Prixtel, le forfait mobile qui mise sur la transparence

Prixtel a un avantage indĂ©niable par rapport Ă d’autres opĂ©rateurs : les tarifs de son forfait mobile se basent sur la consommation rĂ©elle de l’utilisateur et non sur une quantitĂ© fixe dĂ©finie Ă l’avance. L’abonnement « Le complet » utilise le nombre de donnĂ©es mobiles que vous utilisez chaque mois pour vous facturer. DĂ©jĂ extrĂŞmement sĂ©duisant sans aucune promotion, ce forfait le devient encore plus avec cette promotion qui devrait encore durer quelques heures.

Pour le Black Friday, le forfait mobile « Le complet » dispose actuellement des appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis l’UE et les DOM et jusqu’Ă 5 Go d’Internet pour 4,99 euros par mois. Ce tarif est valable pendant un an, puis il passe Ă 9,99 euros par mois ensuite. Un système de paliers permet d’adapter le prix du forfait par rapport Ă la quantitĂ© de donnĂ©es. Voici les tarifs avantageux mis en avant par Prixtel :

de 0 Ă 5 Go d’Internet, il faut compter 4,99 euros par mois

de 5 Ă 15 Go d’Internet, il faut compter 9,99 euros par mois

de 15 Ă 50 Go d’Internet, il faut compter 14,99 euros par mois

Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel et il s’appuie donc sur les infrastructures Orange et SFR pour mettre au point son offre. Vous avez donc l’assurance d’avoir un bon rĂ©seau oĂą que vous voyez en France – et vous pouvez demander Ă changer de l’un Ă l’autre pour optimiser la qualitĂ© de vos appels, et le signal. Pour dĂ©couvrir cette offre spĂ©ciale Black Friday sur le forfait mobile Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

SFR, des forfaits mobiles qui s’adaptent

Si le français a lancĂ© la marque RED by SFR il y a quelques annĂ©es, il propose aussi des forfaits mobiles directement en son nom. D’ailleurs, SFR a rĂ©alisĂ© de gros efforts afin de se positionner lui-mĂŞme sur le marchĂ© des opĂ©rateurs français proposant des abonnements Ă prix cassĂ©s et sans engagement. En ce moment, tous ces derniers sont en promotion, ce qui comprend un forfait Ă 3 euros par mois pendant un an comme un forfait Ă 35 euros par mois pendant un an. On vous dĂ©taille ces diffĂ©rentes offres sur ces forfaits mobiles, sachant que les propriĂ©taires d’une box Internet ont droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables.

Ces forfaits mobiles inclus un engagement de 12 mois, ce qui veut dire que vous ĂŞtes en capacitĂ© de partir chez un autre opĂ©rateur avant l’augmentation de tarif qui a lieu au bout d’un an. Quant aux clients box, le premier forfait mobile est entièrement gratuit durant un an, tandis que les autres abonnements sont respectivement Ă 7 euros (au lieu de 12), 10 euros (au lieu de 20) et 20 euros (au lieu de 35).

En savoir plus sur les forfaits mobiles de SFR :

Voir les offres SFR

NRJ Mobile casse les prix sur son forfait mobile

L’opĂ©rateur virtuel NRJ Mobile vient clĂ´turer notre petite liste des meilleurs forfaits mobiles pour ce Black Friday. S’il reste habituellement plutĂ´t discret, ce dernier casse les prix avec une très belle promotion sur son forfait mobile. Rappelons que celui-ci fonctionne comme Prixtel en ce qu’il s’appuie sur des rĂ©seaux dĂ©jĂ existants. Dans son cas, il s’agit des antennes physiques de Bouygues Telecom, Orange et SFR. Encore une fois, ce dispositif assure une bonne couverture rĂ©seau que vous pourrez choisir en fonction de votre position gĂ©ographique.

Actuellement, NRJ Mobile fait la promotion d’un forfait mobile qui inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 200 Go d’Internet pour 9,99 euros par mois. Ce tarif est valable pendant 12 mois puis il passe Ă 24,99 euros par mois. L’offre est sans engagement, vous pouvez donc quitter l’opĂ©rateur pour une meilleure offre quand vous le souhaitez.

Voir l’offre NRJ Mobile