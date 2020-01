Les soldes ne s’arrĂŞtent pas Ă la mode et Ă l’Ă©lectronique : changer de forfait mobile peut aussi vous faire faire des Ă©conomies drastiques pour ce dĂ©but d’annĂ©e. En ce moment, et pendant quelques heures encore, les RED by SFR, B&YOU ou encore Prixtel nous rĂ©galent avec des promos très sĂ©duisantes. Il ne faut pas tarder car les limites de validitĂ© sont annoncĂ©es pour le dĂ©but de la semaine.

RED by SFR, un seul forfait mobile

Au fil des annĂ©es, RED by SFR a su devenir un acteur incontournable du marchĂ© du forfait mobile en France. L’opĂ©rateur a choisi de se dĂ©marquer de la concurrence en lançant un forfait unique auquel il est possible d’ajouter diverses options en fonction de vos besoins. Le fait qu’il n’y est qu’un seul forfait est bien plus simple Ă comprendre pour le consommateur. Surtout que ce forfait est Ă la fois transparent, flexible et complet. En plus du forfait de base, il est très simple d’ajouter de la data supplĂ©mentaire pour l’Ă©tranger, ou sur le territoire français.

Cet unique forfait mobile RED by SFR inclut pendant ce week-end de soldes les appels et SMS en illimitĂ©, ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet en France et 8 Go depuis l’UE pour 12 € par mois au lieu de 15 €. Il est important de rappeler que le prix de ce forfait mobile RED by SFR est garanti Ă vie et sans aucun engagement sur la durĂ©e. En d’autres termes cela signifie que le prix restera le mĂŞme Ă vie, mĂŞme lorsque la promotion ne sera plus valable. Sachant que ce forfait mobile est sans engagement, cela vous permet de rĂ©silier votre abonnement Ă tout moment, si vous trouvez moins cher ailleurs par exemple.

En ce qui concerne les options que l’on peut ajouter Ă ce forfait mobile, elles concernent principalement la quantitĂ© de donnĂ©es internet. Ainsi pour 20 euros par mois, vous obtiendrez 100 Go d’Internet et 10 Go depuis l’UE et les DOM. Pour les utilisateurs qui ont la bougeotte, ils pourront profiter des 60 Go de data (ou des 100 Go) en France, mais Ă©galement de 15 Go dans l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, mais aussi le Canada.

Voir l’offre RED by SFR

L’opĂ©rateur RED by SFR est Ă©galement un excellent fournisseur d’accès Ă internet, et il occupe une très bonne place sur le marchĂ© des box internet. Pour les box internet, RED by SFR conserve le mĂŞme procĂ©dure, avec une offre unique Ă laquelle vous pouvez ajouter plusieurs options. Pendant cette pĂ©riode de soldes, la box Internet est proposĂ©e avec la fibre avec le Très Haut DĂ©bit 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement (au lieu de 200 Mb/s), 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) et les appels illimitĂ©s vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Pour ceux qui ne sont pas Ă©ligibles Ă la firme, la box ADSL est disponible Ă 15 € par mois.

Prixtel, le forfait adaptée à vos besoins

Prixtel se positionne parmi nos offres prĂ©fĂ©rĂ©es dans notre comparateur des meilleurs abonnements mobiles. Il faut dire qu’en ce moment, cet opĂ©rateur propose de très belles promotions sur son forfait mobile . C’est la formule « Le complet » qui profite d’un tarif choc pendant la première annĂ©e. Cette dernière se base entièrement sur votre consommation rĂ©elle de donnĂ©es Internet : contrairement Ă la plupart de ses rivaux, Prixtel vous fait payer uniquement ce que vous consommez en vrai.

De base, le forfait mobile de Prixtel coĂ»te 4,99 € par mois pendant la première annĂ©e et il inclut appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go de donnĂ©es mobiles. « Le complet » est composĂ© de trois paliers Ă©volutifs – et cette première offre n’est que le premier palier. Pour ceux qui veulent consommer davantage, le second palier coĂ»te 9,99 € et permet d’obtenir entre 5 et 15 Go par mois (puis 14,99 € après la première annĂ©e). Le 3ème et dernier palier permet d’utiliser de 15 Go d’Internet Ă 50 Go pour 14,99 € par mois pendant un an (puis 19,99 € ensuite).

Ă€ la diffĂ©rence des autres acteurs du marchĂ©, Prixtel est ce que l’on appelle un opĂ©rateur mobile « virtuel ». Pour les clients cela ne change absolument rien – Prixtel s’appuie sur des infrastructures de partenaires dĂ©jĂ existantes. L’opĂ©rateur a choisi se s’associer avec les rĂ©seaux d’Orange et de SFR, une dĂ©cision qui n’a pas Ă©tĂ© prise au hasard puisque l’ARCEP a classĂ© ces deux opĂ©rateurs Ă la première et troisième place du classement de la meilleure qualitĂ© de rĂ©seau.

Pour dĂ©couvrir le bon plan de Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

B&YOU et la data

Comme les deux précédents opérateurs, B&YOU est un des leaders du marché français avec ses forfaits mobiles. La marque créée par Bouygues Telecom à tendance à se concentrer sur des offres qui possèdent de beaucoup de data. Les forfaits mobiles de B&YOU correspondent parfaitement aux utilisateurs qui regardent beaucoup de vidéos, de live, ou les adeptes de jeux mobiles.

Comme ceux de RED by SFR, les forfaits mobiles de B&YOU sont garantis Ă vie et sans engagement. Il n’est donc pas nĂ©cessaire de s’inquiĂ©ter concernant l’Ă©volution du prix de ces forfaits, puisqu’ils resteront les mĂŞmes jusqu’Ă ce que vous ne soyez plus client de l’opĂ©rateur B&YOU.

Sur ces trois forfaits, nous sommes convaincus que vous trouverez celui qui correspond à vos attentes en termes de données mobiles.

Voir l’offre B&YOU