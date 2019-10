Forfait mobile : 3 offres éclair, avec une illimitée sur la data 🔥

Alors que le mois d’octobre est généralement calme pour les opérateurs et leur forfait mobile, il semblerait que cette année soit quelque peu différente. En effet, il y a plusieurs acteurs qui ont décidé de débuter le mois avec de très belles offres spéciales. Que vous cherchiez un premier forfait mobile, ou que vous souhaitiez réduire votre facture en changeant d’abonnement, il y a de belles opportunités – certes éphémères – à saisir.

Depuis quelques mois, les rivalités entre les opérateurs télécoms permettent aux clients d’être les grands gagnants : leur forfait mobile voit leur prix chuter de manière assez drastique, et les économies sont géantes. Il faudra toutefois être un nouveau client chez l’opérateur pour bénéficier des offres sur les forfaits disponibles en ce moment.

B&YOU : la star du forfait mobile illimité

Alors qu’il était plutôt discret en septembre, quand tous les opérateurs faisaient des promotions, B&YOU a décidé de mener une très belle opération séduction sur son forfait mobile pour le mois d’octobre. Attention, elle n’est pas valide très longtemps, et il faut donc se dépêcher pour profiter de la très belle offre sur toute la gamme de forfaits disponibles chez lui.

Avant de rentrer dans le détail de chaque forfait mobile, il faut savoir que B&YOU est une marque de Bouygues Telecom, et qu’elle se distingue de l’offre classique du fait qu’elle soit sans engagement, et que le tarif soit garanti à vie. Par ailleurs, le réseau physique d’antennes utilisé n’est autre que celui de sa maison-mère, qui se positionne comme le deuxième meilleur réseau de France selon l’ARCEP.

Voici toute la gamme de forfaits B&YOU en promotion (cliquez pour agrandir).

RED by SFR, une valeur sûre

RED by SFR s’est forgé une image de marque aussi bien sur le forfait mobile que sur la box internet. En ce moment, l’opérateur propose des remises généreuses sur chacun de ces produits, et c’est peut-être le moment d’aller vers lui. Contrairement à tous les autres opérateurs, il a voulu simplifier un maximum son offre pour la rendre lisible et transparente. Dans le cas du forfait mobile, il n’y a qu’un seul forfait mobile disponible – auquel on peut ensuite ajouter des options.

Comme chez B&YOU, la particularité de l’offre RED by SFR est que le forfait est sans engagement de durée, et que le prix affiché est valable à vie. Autrement dit, il n’y a aucun risque de voir son tarif augmenter avec le temps.

Le forfait mobile RED by SFR en promotion inclut une consommation illimitée d’appels, SMS et MMS, 60 Go de données mobiles en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois (au lieu de 15€). Même sans promotion, ce forfait est déjà très populaire, c’est donc dire le succès de ce dernier si on peut économiser 3€ par mois « à vie ».

RED by SFR a atteint le summum de la flexibilité en offrant en plus la possibilité de souscrire ponctuellement à des options « au mois », que l’on active ou désactive depuis son application mobile en quelques clics. Cela permet par exemple d’augmenter sans consommation de données internet (sans risquer un hors forfait gigantesque) avec 100 Go pour 8€ par mois. Pour les voyageurs, une option à 5€ par mois permet d’avoir 15 Go à l’étranger, y compris aux États-Unis et au Canada.

Comme nous l’avons dit plus haut, RED by SFR a aussi une offre spéciale sur sa box internet, et même si vous n’aviez pas l’intention de changer, nous vous conseillons vraiment vivement de la regarder. En effet, vous pouvez économiser jusqu’à -50% par rapport à votre offre actuelle, et elle est à tomber : la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) avec les appels illimités vers les fixes est à 22€ par mois seulement. En plus du tarif à couper le souffle, cette offre est sans engagement, et le prix est aussi garanti à vie. Incroyable.

Prixtel : un forfait via les réseaux Orange ou SFR

Si vous ne jurez que par le réseau Orange, il y a aussi une très belle offre en ce moment chez Prixtel. Cet opérateur mobile virtuel a un forfait adapté à chaque client qui s’appuie soit sur le réseau Orange, soit sur le réseau SFR (le client choisit) qui est en forte promotion en ce moment. C’est un excellent compromis parce qu’il est sans engagement, et il permet de payer uniquement pour ce que l’on consomme dans la réalité.

Baptisé « Le Complet », ce forfait mobile de Prixtel inclut les appels, SMS et MMS illimités et c’est la consommation de data qui influence le prix mensuel. Prixtel a mis en place un certain nombre de paliers qui permettent de réguler le prix de l’abonnement mobile, et tous les prix associés sont en réduction pendant la première année. Si le client consomme peu, sa facture mensuelle sera plus faible – logique.

Il suffit de comparer avec les offres plus haut pour comprendre que Prixtel est très compétitif sur la plupart des paliers. C’est surtout le cas pour le premier (pour ceux qui consomment peu de données mobiles) puisqu’un forfait mobile illimité avec 5 Go de données internet ne coûtera que 4,99€ par mois pendant la première année. Même au delà de cette période, les tarifs restent très raisonnables par rapport aux concurrents traditionnels.

