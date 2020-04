Forfait mobile : 3 offres illimitées à moins de 5€ / mois

Ces dernières années, la concurrence a été tellement rude dans le forfait mobile que les prix ont chuté lourdement. Finies les offres avec engagement sur plusieurs années, à des prix prohibitifs. Aujourd’hui, place au « sans engagement » avec des abonnements à moins de 20€ par mois. En ce moment, il y a même quelques pépites à moins de 5€ par mois. Mais attention, elles sont rares et il ne faudrait pas les manquer.

La seule condition pour être éligible à ces forfaits est qu’il faut être un nouveau client de chacun des opérateurs. Si vous êtes déjà chez l’un d’entre eux, vous ne pouvez pas juste demander à être transféré vers ces offres spéciales. Il faudra donc obligatoirement changer d’opérateur pour profiter de ce forfait mobile. Si vous n’êtes pas engagés, cette étape est simple, gratuite et automatisée au moment de la souscription au nouvel opérateur.

Prixtel, un forfait mobile ajustable

Quoi de plus frustrant qu’un forfait bloqué, ou que du hors-forfait ? Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui apporte une vraie solution en proposant un forfait mobile qui s’adapte à la consommation de chacun, mois après mois. En parallèle, il a noué un partenariat avec Orange et SFR pour offrir les meilleurs réseaux à ses clients.

Pour aller dans le détail de son forfait mobile, il faut d’abord savoir que les appels, SMS et MMS sont illimités. Ensuite, c’est la consommation mensuelle de data qui influencera directement le prix final. Pour simplifier son offre, Prixtel a mis en place trois paliers de consommation de données. Selon la quantité de data que vous allez utiliser, vous serez alors associé à un palier – qui lui-même est associé à un prix.

Ci-dessous, les 3 paliers du forfait Prixtel :

Comme vous pouvez le voir, vous pouvez donc profiter d’un forfait mobile à 5€ par mois contre les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de data. Vous ne pourrez par trouver mieux ailleurs en ce moment, c’est vraiment un forfait pas cher. Attention, cette offre n’est valable que pendant 12 mois (après quoi il faut rajouter 5€ pour chaque palier). Cela dit, Prixtel est sans engagement – et même avec la hausse des tarifs, il reste encore très contenu.

Pour découvrir ce forfait mobile Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Pour ceux qui seraient à la recherche d’un forfait mobile encore moins cher, Prixtel a également un prix mini sur son abonnement « L’Essentiel ». Ce dernier a le même principe que le précédent forfait puisqu’il est ajustable. Le prix de base est de 2€ par mois (2h d’appels, SMS/MMS illimités, 10 Mo) – et il peut monter jusqu’à 6€ par mois pour davantage de data. C’est selon la consommation réelle de chacun que le coût évoluera mois après mois.

B&YOU va de 100 Mo à 100 Go

Vous avez forcément entendu parler de B&YOU, la marque de forfait mobile sans engagement de Bouygues Telecom. Malgré sa jeunesse, c’est l’une des plus en vogue du moment, et ses promotions spéciales confinement ont de quoi faire tourner la tête. Il y a quelques jours, le géant a décidé d’élargir son offre de forfaits B&YOU en rajoutant une option à moins de 5€ par mois.

Le grand avantage de B&YOU, c’est qu’il y a des forfaits pour tout le monde. Le plus petit commence à 100 Mo par mois, et le plus grand monte jusqu’à 100 Go de data sur la même période. Dans tous les cas, quel que soit le forfait, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. Bouygues Telecom se positionne avec un tarif qui ne bouge pas, et qui est beaucoup plus compétitif que la majorité de ses concurrents.

Free a tout compris !

Depuis le début du confinement, Free a décidé de pousser son forfait mobile avec une offre très convaincante à 2€ par mois. Son mythique forfait à 2€ qui a fait toute sa notoriété est remis en lumière avec un rapport qualité prix imbattable. Il inclut 4h d’appel, les SMS et MMS en illimité ainsi que 1 Go de data pour ce tarif-là. Hors période de promotion, ce forfait mobile ne vient qu’avec 50 Mo de data. C’est donc 20x plus de data pour le même prix.

Voir l’offre Free

Si vous ne voulez pas vous contenter d’aussi peu de data, il existe un second forfait mobile chez Free qui connait un vif succès : celui à 9,99€ par mois qui inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de data. Autrement dit, en rajoutant 5€, vous bénéficiez de 49 Go de données internet en plus. Si 1 Go de data est trop limité pour l’utilisation d’un smartphone, le forfait 50 Go sera idéal pour une large majorité des français.

Pour ceux qui veulent éventuellement monter sur un abonnement plus onéreux et plus conséquent, vous pouvez retrouver notre comparateur de forfaits sans engagement ici. Il vous permettra de filtrer selon les critères pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins. D’une semaine à l’autre, les promotions peuvent largement évoluer, il faut donc savoir être très réactif pour ne pas manquer une bonne opportunité.