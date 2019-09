Forfait mobile : 2 offres carrément irrésistibles terminent ce week-end 🔥

Vendredi, tout est permis – y compris changer de forfait mobile. Si vous avez la ferme motivation de faire des économies avant la période faste de la fin d’année, c’est l’heure de prendre le taureau par les cornes et de chercher tous les postes où vous pourriez réduire votre budget de manière considérable. Le forfait mobile en est un – et ça tombe bien, la rentrée est un moment opportun pour changer d’abonnement grâce à de belles remises.

Entre les Prixtel, RED by SFR et autres Cdiscount Mobile, vous avez de très belles occasions de diviser la facture de votre forfait mobile par quasiment deux, sans avoir à vous soucier de la qualité de l’offre. Les opérateurs ont cassé leurs tarifs pour gagner leur guerre du nombre d’abonnés mobiles, et cela a un impact positif sur le portefeuille de leurs clients. Seule condition à respecter : il faut être nouveau client chez l’opérateur pour être éligible.

Voir l’offre RED by SFR

2 offres folles sur un forfait mobile en promo

RED by SFR est le forfait à choisir pour la rentrée

Dans le marché du forfait mobile français, c’est RED by SFR qui imprime le rythme depuis le début d’année. C’est lui que ses rivaux suivent pour mettre en place des offres spéciales – et c’est pourtant lui qui a quand même les meilleures promotions à tout instant. Après avoir décidé de simplifier son offre en ligne en ne conservant qu’un seul forfait mobile unique la semaine dernière, il a renouvelé une très belle promotion sur ce dernier ce mardi.

Si vous partez pour le forfait mobile RED by SFR, vous pouvez bénéficier d’un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimités, 40 Go de data en France et 5 Go en Europe pour seulement 10€ par mois. Cette promotion est valable pendant quelques jours encore, après quoi elle expire. RED by SFR mise aussi sur la flexibilité de son forfait mobile pour séduire le public : il s’accompagne de zéro engagement de durée pour le client, et le prix en promotion est assuré à vie.

Pour ceux qui ont des besoins très variés d’un mois à un autre, RED by SFR leur propose depuis la semaine dernière de rajouter des options ponctuelles (résiliables à tout moment) pour adapter le forfait mobile à leur contexte. Il est possible de rajouter moyennant des options facultatives à 5€ par mois des données mobiles en plus, en France ou à l’étranger, ce qui s’avère pratique pour les grands voyageurs.

Pour voir l’offre sur le forfait RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Prixtel se plie en quatre pour les français

Si Prixtel n’est peut-être pas aussi connu qu’un RED by SFR, l’opérateur mobile virtuel s’est associé à Orange et SFR pour mettre en place son offre, et bénéficier de leurs infrastructures physiques à travers la France. En choisissant son forfait mobile très spécial, vous ne pouvez donc pas être déçu de la qualité du signal pour vos communications. Mais ce n’est pas tout : Prixtel vient avec un modèle unique qui séduit le grand public depuis plusieurs mois déjà. C’est encore mieux quand c’est en promotion comme c’est le cas aujourd’hui.

En l’occurrence, le forfait mobile phare de l’opérateur est la Série Spéciale, qui inclut les appels, SMS et MMS illimités. Il rajoute en plus une quantité de données internet variable qui a un impact direct sur le prix. Selon ce que consomme l’utilisateur, le tarif est adapté : il est donc assuré de ne payer que ce qu’il consomme réellement, grâce à un système de paliers intelligents. La promotion du moment influence le prix associé aux paliers :

C’est facile à comprendre et très transparent, et vous n’avez pas besoin de prévenir l’opérateur Prixtel en début du mois sur la quantité de données internet que vous allez consommer avec votre forfait mobile Série Spéciale. Dans le cas où vous consommez jusqu’à 10 Go de données internet en France, cela ne vous coûtera pas plus de 4,99€ par mois – ce qui est l’un des plus petits tarifs du marché.

Ce forfait mobile Prixtel, même s’il est en promotion, est sans engagement. Attention, l’offre se termine bientôt :

Voir l’offre Prixtel

Où se situe les rivaux en France ?

Si Prixtel et RED by SFR sont les deux opérateurs télécoms les plus populaires en cette rentrée, les autres acteurs du marché ne sont pas en reste – et certaines de leurs promotions conviendront au grand public. C’est le cas par exemple du célèbre NRJ Mobile qui propose vraiment un mini prix sur son forfait mobile, ou encore de B&YOU qui met en avant des forfaits avec un maximum de données internet mobiles.

Le point commun entre toutes ces offres sur forfait mobile est qu’il s’agit toujours d’offres très spéciales qu’il ne faut pas manquer avant qu’elles n’expirent. Il vous reste globalement que quelques jours pour en profiter, après quoi elles disparaitront jusqu’à la fin d’année au moins. Cette période de la reprise « back to school » est unique chaque année, et c’est le moment parfait pour changer d’abonnement et réduire son budget mobile.