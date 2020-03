Forfait mobile : 3 offres, un MAX d’économies (et durée limitée) 🔥

Pour faire des économies, il faut savoir changer de forfait mobile au moment opportun. Avec les promotions de ce week-end, vous devriez pouvoir choisir un abonnement adapté et réduire les dépenses de ce poste pour investir cet argent ailleurs. Ce dimanche, vous avez droit à quelques excellentes promotions proposées par les poids lourds du marché que sont RED by SFR, Prixtel ou aussi Bouygues Telecom. Attention, les promotions se terminent toutefois dans 24 à 48 heures (et même à minuit pour l’offre B&YOU), il serait dommage de passer à côté.

Si vous souhaitez choisir un nouveau forfait mobile, vous devez obligatoirement être un nouveau client du groupe télécom pour profiter de la réduction en vigueur. Chez RED by SFR par exemple, vous devez être nouveau client de la marque en question, mais aussi de son propriétaire – le groupe SFR. Dans le cas où vous êtes nouveau client, ces bonnes affaires sauront indéniablement vous séduire.

RED by SFR, un forfait mobile très transparent

Pour ce comparateur de forfaits mobiles, nous allons répertorier les caractéristiques et les avantages des abonnements bénéficiant actuellement de remises. Il est certain que les promotions pourront vous aider à réduire très nettement votre facture en raison de leurs prix minis. Certains opérateurs de cette liste ont aussi l’avantage indéniable de proposer des forfaits très flexibles, ce qui les rend encore plus plaisants.

C’est le cas de RED by SFR, un opérateur dont le forfait mobile est sans engagement. Le prix de cet abonnement spécial est également garanti à vie, un point ultra attractif. Sa promotion actuelle le rend encore mieux positionné sur un marché où il faisait déjà partie des leaders. Les économies sont de plus en plus importantes dans le temps tandis que son tarif reste toujours au plus bas par rapport à beaucoup de ses concurrents.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR revient à 12 euros au lieu de 15 pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet, 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM et SFR TV inclus. Par rapport au tarif habituel, cela représente -20% de remise, sachant que l’abonnement est déjà parmi les moins chers du marché sans celle-ci. L’économie est garantie à vie, ce qui veut dire que le prix ne grimpe pas dans les mois ou les années à venir.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile, mais celui-ci inclut des options que vous pouvez choisir afin d’adapter au mieux le service à vos besoins. Côté option, vous pouvez par exemple choisir 100 Go d’Internet par mois (pour 10 Go depuis l’UE et les DOM). Pour ceux qui aiment à voyager, une option permet de bénéficier de 15 Go de data depuis l’UE, les DOM, les USA, le Canada, la Suisse et Andorre.

En plus de son excellent forfait mobile, RED by SFR propose une box Internet à petit prix. Celle-ci se positionne indéniablement comme le leader du marché. Également en promotion, elle revient à 23 euros par mois pour la Fibre en très haut début (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que le premier mois gratuit. Une fois de plus, l’offre mobile est sans engagement et le tarif est garanti à vie, une aubaine qu’il serait dommage de manquer.

Prixtel, le forfait flexible à mini prix

Dans le cas où vous recherchez un forfait mobile à moins de 5 euros par mois, c’est du côté de Prixtel qu’il faudra vous tourner. Cet acteur a un positionnement particulier, ce qui fait aussi son succès sur le marché depuis plusieurs années. En effet, avec cet opérateur mobile virtuel, les utilisateurs ne payent que ce qu’ils consomment réellement.

Si vous choisissez Prixtel, vous aurez la possibilité de choisir entre les réseaux Orange et SFR. Comme l’opérateur virtuel français s’est associé à ces deux poids lourds, vous pourrez choisir le plus adapté à votre zone géographique pour profiter d’une excellente couverture réseau à petits prix. Côté données mobiles, des paliers évolutifs définissent les tarifs basés sur l’utilisation réelle des utilisateurs.

Si vous consommez entre 0 et 5 Go d’Internet par mois, le forfait mobile vous reviendra alors à 4,99 euros à la fin du mois. Entre 5 et 15 Go, ce tarif passe à 9,99 euros. Puis entre 15 et 50 Go, il est fixé à 14,99 euros. L’abonnement évolue tous les mois, ce qui veut dire qu’il y a des périodes où vous payerez moins cher que d’autres.

Voir l’offre Prixtel

Le bon plan de Prixtel se termine déjà ce mardi 10 mars, ce qui veut dire qu’il ne faut pas hésiter trop longtemps avant de se tourner vers ce forfait mobile à tout petit prix. La première année, les tarifs sont ceux renseignés ci-dessus, suite à quoi chaque palier augmente de 5 euros par mois. L’abonnement Prixtel est sans engagement, vous avez donc la possibilité de résilier votre abonnement téléphonique à tout moment.

B&YOU, des forfaits mobiles adaptés à vous

Impossible d’évoquer les meilleurs forfaits mobiles du moment sans parler de B&YOU, autre acteur de poids sur le marché français. La marque du groupe Bouygues Telecom dispose effectivement des offres les plus compétitives de ce secteur, ce qui fait d’elle une de nos préférées en termes d’abonnement téléphonique pour mobile. Les promotions sont valables jusqu’à dimanche prochain, n’hésitez pas à consulter celles-ci dès maintenant.

Avec le premier forfait mobile de Bouygues Telecom, vous aurez droit aux appels, SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet dont 10 Go utilisables depuis l’UE et les DOM pour 11,99 euros par mois au lieu de 14,99. Il existe également une même version de cet abonnement qui inclus la data illimitée le week-end pour 13,99 euros par mois, ce qui veut dire que votre consommation n’est pas influencée du samedi 00h01 au dimanche 23h59. La dernière offre saura parler aux adeptes de data mobile, car elle dispose des appels, SMS et MMS illimités pour 100 Go d’Internet dont 15 Go utilisables depuis l’UE et les DOM.

Comme RED by SFR, les forfaits mobiles de B&YOU sont tous sans engagement et leur prix est assuré à vie. Attention, ces offres se terminent déjà ce DIMANCHE SOIR à minuit. Pour les découvrir, c’est par ici :

Voir l’offre B&YOU