Forfait mobile : 3 offres de Pâques et 3 prix (vraiment) cassés

En cette période de confinement, vous avez indéniablement plus temps à consacrer à vous même. Vous pouvez donc commencer par faire de vraies économies afin d’avoir plus d’argent de côté. L’un des postes de dépenses important est certainement votre forfait mobile. À première vue, c’est une dépense naturelle, cependant la plupart d’entre nous dépense plus que ce que l’on a vraiment besoin.

Pourquoi attendre plus longtemps alors que vous pouvez dès à présent commencer à réaliser de très belles économies sur son forfait mobile. Si vous jetez un oeil aux offres que nous allons lister vous trouverez forcément ce que vous avez besoin. Ces promotions ont été sélectionnées car il s’agit des meilleures du moment. La Poste Mobile (vraie belle surprise), B&YOU et aussi Prixtel vous proposent des superbes forfaits mobiles à petits prix.

La Poste Mobile, une grande surprise

À première vue, La Poste Mobile peut sembler désuet et loin des opérateurs les plus populaires du marché, cependant l’opérateur se montre depuis quelques temps ultra compétitif. De la même que l’est Prixtel (que nous évoquerons plus loin), La Poste Mobile est un opérateur mobile virtuel, c’est à dire qu’il se base sur des réseaux déjà existant pour servir ses clients. Dans ce cas précis, il s’agit du réseau d’antennes SFR. Cela signifie que vous bénéficiez du meilleur réseau de France pour le petit prix de forfait mobile La Poste Mobile.

À cause du confinement, une grande partie des bureaux de Poste ont du fermer, c’est pourquoi le groupe français propose cette très belle promotion sur son forfait mobile afin de toucher un maximum de nouveaux clients sur internet.

Avec cette offre La Poste Mobile, vous êtes assuré que votre abonnement vous reviendra à moins de 10 euros mensuel. Actuellement, l’abonnement comprend les appels, les SMS et MMS illimités, 30 Go de data mobile en France et 10 Go d’Internet dans l’UE pour 9,99 euros par mois. C’est un des meilleures offres du marché et indéniablement la plus compétitive pour ceux qui utilisent ce autant de Go de data mobile tous les mois.

Voir l’offre La Poste Mobile

Attendez, ce n’est pas tout ! Avec le code promo suivant, « TOUSCONNECTES », vous bénéficiez de votre premier mois gratuit en plus de la superbe promotion sur le forfait mobile. Évidemment, cette offre est sans engagement de durée, ce qui signifie que vous pouvez le quitter à tout instant.

Prixtel, payez que ce que vous utilisez

Venons-en maintenant à l’un des meilleurs opérateurs français du moment avec son forfait mobile. Au cours des dernières années, Prixtel a su innover dans ce secteur en proposant un concept à part qui a largement convaincu les français. Pour faire très simple, Prixtel ne facture que ce que vous consommez. Un système de palier vous permet de payer plus ou moins cher par mois en fonctionne ce que vous avez utilisé en data.

À chaque palier, les appels, SMS et MMS du forfait mobile de Prixtel sont illimités. Le prix final est déterminé par le nombre giga qui ont été utilisés durant tout le mois. Pour rendre son offre facilement compréhensible pour tous, l’opérateur Prixtel a mis en place 3 paliers (pendant la promotions tous les paliers bénéficient de 5 euros de réduction).

Prixtel vous permet de payer votre forfait mobile à 4,99 euros si vous ne consommez pas plus de 5 Go d’Internet. Un palier relativement accessible pour les personnes qui sont en grande partie connecté au Wi-Fi. Et même si vous dépassez 5 Go vous serez amené à payer 9,99 euros « seulement », un prix encore une fois ultra accessible. Selon votre consommation réelle de data mobile, le prix baisse ou augmente.

Attention, les prix affichés plus hauts ne sont valable que pendant un an, ensuite il faudra ajouter 5 euros par mois en plus.Même en promotion, ce forfait est tout simplement imbattable, qui fait de Prixtel l’un des forfaits mobiles les plus en vogue à ce jour. Encore, il s’agit d’un forfait sans engagement.

Comme on l’a expliqué pour La Poste Mobile, Prixtel est ce qu’on appel un opérateur virtuel qui se base sur des infrastructures déjà existantes. La Poste Mobile s’appuie sur SFR, tandis que Prixtel a également choisi SFR mais aussi Orange. De ce fait, les clients de Prixtel peuvent à tout moment switcher entre les deux réseaux selon leurs besoins. Attention, l’offre sur ce forfait mobile se finit demain :

Voir l’offre Prixtel

B&YOU, le forfait mobile ultra complet

B&YOU est encore une fois présent dans notre sélection de bons plans forfaits mobiles. La deuxième marque de Bouygues Telecom s’est imposé comme étant un incontournable au fil des années. Tous les forfaits mobiles B&YOU sont sans engagement, et les offres sont « valable à vie ». De ce fait vous écartez toute mauvaise surprise à la fin de l’année.

En ce moment, B&YOU propose plusieurs forfaits mobiles à tout petits prix. Le plus intéressant s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimité, 100 Go de data mobile dont 10 Go utilisables dans l’UE et les DOM ainsi que Spotify Premium offert pendant 3 mois pour 15,99 euros par mois. Si vous souhaitez profiter d’un plus petit forfait mobile, vous pourrez vous tourner vers l’offre à 11,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data mobile dont 10 Go utilisables dans l’UE et les DOM et Spotify offert pendant 3 mois.

Si vous souhaitez une grande quantité de données mobiles à petit prix, le forfait mobile B&YOU est fait pour vous. Avec ces offres vous pouvez une grande quantité de vidéos, ou encore jouer sans aucune limite aux jeux mobiles, plutôt pratique lors de ce confinement. Aujourd’hui, l’abonnement à 100 Go séduit particulièrement puisqu’il revient à moins de 16 euros par mois pour un nombre ultra conséquent de Go de data mobile.

Voici le détail des offres de B&YOU, une fois de plus, elles se finissent dans quelques jours :

Voir l’offre B&YOU