Forfait mobile : 3 bons plans à ne pas rater pour cette rentrée 🔥

La rentrée est pour beaucoup un synonyme de nouveautés, et cela impacte aussi le forfait mobile. En effet, les opérateurs savent très bien que la rentrée implique des évolutions et notamment l’achat d’un nouveau téléphone. C’est donc un moment très stratégique pour eux, et ils n’hésitent pas à faire de très belles promotions pour séduire les clients à venir chez eux.

Comme vous allez le voir dans chaque forfait mobile en promotion que nous vous présentons plus bas, les opérateurs les proposent exclusivement à leurs nouveaux clients. Vous ne pouvez donc pas être un client d’un opérateur et faire une demander pour migrer vers une offre en promotion. Heureusement, quitter un opérateur télécom se fait très simplement, et de manière automatique lorsque vous souscrivez à un nouveau forfait mobile.

RED by SFR : un forfait mobile à prendre d’urgence

Si vous cherchez un forfait mobile qui soit flexible, transparent, simple mais pas cher – c’est chez l’opérateur RED by SFR qu’il faut aller. En effet, l’opérateur est connu pour avoir non seulement un réseau de très grande qualité, mais également une flexibilité au niveau du contrat et des services associés : son forfait est sans engagement, et le tarif qui est affiché (même s’il est en promotion) est garanti à vie. C’est clairement notre forfait préféré du moment.

En ce moment, c’est son forfait mobile unique qui est en réduction – et ce jusqu’à la fin de ce week-end. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités, 40 Go de data en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. Comme nous l’avons dit plus haut sur cette page, il est sans engagement et ce tarif, bien qu’avantageux, est assuré aussi longtemps que le client reste chez RED by SFR.

Pour ceux qui veulent ponctuellement plus de données internet, ou une option internationale, RED by SFR propose ces solutions de manière ponctuelle : le client peut y souscrire simplement depuis l’application mobile, et les résilier dès le mois d’après. Cela permet ainsi d’anticiper son forfait lorsqu’on a un voyage de prévu, ou que l’on souhaite consommer plus de données internet. Aucun autre opérateur ne donne autant de flexibilité, la plupart du temps ce sont des abonnements définis en avance.

Pour accéder à ce forfait mobile RED by SFR, c’est par ici :

B&YOU, parfait pour les gros mangeurs de data

Si vous consommez énormément de ressources sur votre mobile parce que vous jouez très assidument aux jeux vidéos sur votre téléphone, ou parce que vous regardez beaucoup de films et de vidéos, B&YOU a un forfait mobile parfait pour vous et pour vos besoins. En ce moment, et jusqu’à mi septembre, l’opérateur adepte du sans engagement du groupe Bouygues Telecom propose à ses clients plusieurs promotions très généreuses sur les abonnements avec beaucoup de data.

Ainsi, de manière exceptionnelle, un forfait avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 80 Go de données internet en France et 8 Go en Europe est disponible au prix de 16,99€ par mois. Cette offre est sans engagement, ce qui la rend encore plus incroyable. Un second bon plan est disponible avec l’illimité ainsi que 60 Go de data en France et 6 Go en Europe pour 14,99€ par mois. Enfin, l’option de base avec l’illimité sur les appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go est à 9,99€ par mois.

Pour accéder à l’offre B&YOU :

Cdiscount Mobile : 2,99€ durant 6 mois

Pour ceux qui veulent faire un maximum d’économies sur les 6 prochains mois, le forfait mobile de Cdiscount Mobile est en promotion et vous conviendra très bien. En l’occurrence, il s’agit d’une offre spéciale qui permet d’obtenir les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet pour 2,99€ par mois, pendant 6 mois.

Sur cette période, c’est le must. Au delà, le prix du forfait mobile revient à la normale, soit 12€ par mois. C’est donc un peu moins intéressant que le forfait de RED by SFR, mais cela reste encore très compétitif par rapport aux opérateurs plus traditionnels. Pour son bon plan spécial rentrée, Cdiscount Mobile s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom. A noter que c’est un forfait qui est aussi sans engagement, ce que l’on apprécie aussi.

La Poste Mobile créé une petite surprise

La Poste Mobile n’est pas en général parmi les opérateurs télécoms qui font des promotions sur leur forfait mobile. Et pourtant, il n’a pas hésité à s’y mettre pour la rentrée avec une très belle offre – qui est exceptionnellement garantie pour la vie. En plus de ça, La Poste Mobile s’aligne avec les autres acteurs puisque son forfait est sans engagement de durée.

La promotion concerne donc un forfait qui inclut les appels, SMS et MMS sans limite, 30 Go de data en France et 10 Go en Europe pour 9,99€ par mois. Cette réduction de 5€ par rapport au prix normal (14,99€ par mois) est garantie à vie par l’opérateur, sous condition que le client entre bien le code « PROMO30 » lorsqu’il remplit le formulaire d’inscription. Pour son offre, La Poste Mobile s’appuie sur le réseau SFR pour son offre, ce qui rassure sur la qualité du réseau.

Pour accéder au forfait La Poste Mobile, c’est ici :

