Forfait mobile : 3 offres à prix mini, avec un MAX de données

Si les opérateurs proposent souvent des prix cassés sur leur forfait mobile pendant le week-end, plusieurs d’entre eux ont levé le voile sur d’excellentes promotions ce matin. C’est la parfaite occasion de dénicher son nouvel abonnement qui, en plus d’être mieux adapté à votre consommation mensuelle, vous fera faire de belles économies. Attention, les promos en cours se finissent dans quelques jours à peine, voire quelques heures.

Pour choisir un nouveau forfait mobile, vous devez obligatoirement être nouveau client chez l’opérateur qui propose l’abonnement que vous voulez. Si vous avez déjà un contrat chez RED by SFR par exemple (ou chez sa maison mère SFR), vous ne pourrez pas accéder aux réductions de ce dernier. Avec ce positionnement, les opérateurs espèrent séduire de nouveaux clients qui viennent de la concurrence pour profiter de meilleurs prix. Si vous n’êtes pas engagé dans la durée, le changement pour un meilleur forfait mobile est facile à faire.

RED by SFR, un forfait mobile de qualité

Au cours de ces derniers jours, RED by SFR a revu son forfait mobile afin que son offre reste toujours aussi attractive pour les intéressés. Comme avant, l’opérateur propose un abonnement dont le tarif est garanti à vie et sans engagement de temps. Dans tous les cas, vous n’aurez donc pas de surprise sur le prix tout en ayant la possibilité de quitter facilement l’opérateur si vous trouvez mieux ailleurs. Autant dire que la flexibilité est au là avec cet abonnement unique et simple à comprendre.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR revient à 14 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go d’Internet et 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Dans ces zones géographiques, les appels, SMS et MMS sont également sans limite. Certes, ce n’est pas le meilleur tarif de l’opérateur, mais il reste très séduisant et risque indéniablement de vous faire économiser par rapport à votre abonnement actuel. Il s’agit encore d’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, clairement. Attention, elle se termine dès le 18 mars :

Sur ce forfait mobile de base, vous pouvez ajouter des options de personnalisation en fonction de vos besoins mensuels. Il est par exemple possible de choisir 100 Go d’Internet pour 6 euros de plus, mais aussi 15 Go d’Internet depuis l’étranger (UE, DOM, et aussi Canada, USA, etc) pour 5 euros en plus.

Prixtel, le forfait sur-mesure

Si vous souhaitez choisir un forfait mobile basé sur votre consommation réelle, c’est du côté de Prixtel que vous devrez vous tourner. Basé sur les réseaux physiques d’Orange ou de SFR, l’abonnement de l’opérateur français est sans engagement, ce qui vous offre la possibilité d’aller voir ailleurs quand vous le voulez. Son prix est basé sur votre consommation réelle de gigas d’Internet, ce qui a le mérite de vous faire payer que ce que vous consommez —en toute transparence. Vous n’aurez donc pas de mauvaise surprise sur votre facture mensuelle.

Le forfait mobile de Prixtel inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité. C’est la consommation de Go d’Internet seulement qui établira le prix de votre abonnement chaque mois. Si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet, le montant sera de 4,99 euros pendant un an puis 9,99 euros. Entre 5 et 15 Go d’Internet, ce montant passe à 9,99 euros pendant un an puis 14,99 euros. Enfin, les utilisateurs utilisant entre 15 et 50 Go d’Internet payeront 14,99 euros pendant un an puis 19,99 euros.

Côté tarifs, Prixtel offre indéniablement un excellent forfait mobile. Si vous ne consommez pas trop de données mobiles, le palier à 4,99 euros est parfaitement adapté à vous et votre porte-monnaie —il s’agir du choix le plus raisonnable du moment. Même après un an d’abonnement auprès de l’opérateur, les tarifs restent très corrects. D’un mois à l’autre, le prix peut évidemment baisser si vous consommez moins que la période passée. Attention, l’offre se termine dans quelques heures à peine, ne laissez pas passer l’occasion :

Cdiscount, un ogre de 200 Go

Cdiscount Mobile a annoncé ce week-end une offre choc sur son forfait mobile « imbattable ». Jusqu’à ce soir minuit, l’opérateur virtuel (qui s’appuie sur les réseaux Orange, Bouygues Telecom et SFR) offre tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Cette offre spéciale est valable pour la première année, après quoi le prix revient à son niveau normal.

Sur la première année, vous pouvez donc économiser 60% sur cet excellent forfait mobile. Clairement, sur cette période, c’est le meilleur du marché. Vous pouvez profiter d’un prix mini pour une qualité de réseau vraiment exceptionnelle. Mieux encore, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter dans la durée : ce forfait est sans engagement, vous pouvez partir à tout moment.

Bonus : Free, une formule adaptée à tous

Nous clôturons cette petite sélection des meilleurs forfaits mobile avec l’offre de Free. Comme RED by SFR, l’opérateur français a su conquérir le marché avec d’excellentes offres sans engagement. Celui-ci avance de 2 abonnements au prix particulièrement attractif, et qui sont en promotion actuellement.

Pour 2 euros par mois, vous avez droit à 2 heures d’appels, les SMS et MMS illimités ainsi que 50 Mo d’Internet. Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez de la même offre. Du côté de la série Free, l’offre à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros) inclut les appels, SMS et MMS illimités, 50 Go d’Internet et 4 Go d’Internet depuis l’étranger (Europe et DOM).

