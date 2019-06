Forfait mobile : ces 3 offres à prix mini expirent dans les 24 heures 🔥

Alors que l’Ă©tĂ© a officiellement dĂ©butĂ©, la pĂ©riode pour changer de forfait mobile est arrivĂ©e. Et pour plaire Ă un maximum de nouveaux clients dans ce moment faste, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com comme RED by SFR, B&YOU ou encore Prixtel n’hĂ©sitent pas Ă casser les prix pour rendre leur forfait toujours plus compĂ©titif. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, ces offres n’ont rien Ă voir avec ce qu’on peut voir de manière classique pendant l’annĂ©e.

Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s par changer de forfait mobile pour opter pour l’une des solutions en promotion ci-dessous, il faut savoir une chose : seuls les nouveaux clients des opĂ©rateurs sont Ă©ligibles aux offres. Autrement dit, les clients existants ne peuvent pas migrer vers ces forfaits mobiles en rĂ©duction au sein mĂŞme de leur opĂ©rateur. Il faut donc obligatoirement changer d’acteur – mais heureusement, ça se fait gratuitement et automatiquement lors de l’inscription chez le nouvel opĂ©rateur tĂ©lĂ©com.

RED by SFR : grand retour du forfait mobile à 5€

Il faut remonter Ă l’Ă©tĂ© dernier pour voir un forfait mobile Ă 5 euros chez RED by SFR. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com se positionne sur les petits budgets avec cette offre qui vient tout juste d’arriver sur le marchĂ©. En plus de celle-ci, deux autres promotions que l’on peut voir sur son site depuis plusieurs semaines permettent de faire des Ă©conomies sur des forfaits mobiles plus gĂ©nĂ©reux en data. Dans tous les cas, ces forfaits expirent dans les heures Ă venir et il faut se dĂ©pĂŞcher.

Le premier forfait mobile de RED by SFR est donc celui Ă 5 euros par mois – un tarif garanti Ă vie. Le client bĂ©nĂ©ficie alors des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet en France, et 4 Go de donnĂ©es internet dans l’UE pour ce prix-lĂ . C’est vraiment ultra compĂ©titif, surtout que les autres concurrents limitent souvent la durĂ©e des appels Ă un tel prix. Il est important de souligner que c’est un forfait mobile sans engagement, qui permet au client de garder toute sa flexibilitĂ©.

Le second forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Il est sans engagement, et le tarif est lui aussi assurĂ© aussi longtemps que le client restera chez RED by SFR. Le dernier forfait de l’opĂ©rateur en promotion est celui qui inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet en France, 15 Go dans l’UE + USA + Canada pour 15€ par mois. Pour ceux qui voyagent ponctuellement, c’est la meilleure offre du marchĂ© pour un forfait mobile de ce type.

Voir l’offre RED by SFR

Prixtel toujours actif et séduisant

Si vous ne le connaissez pas encore, Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel qui utilise les rĂ©seaux Orange et SFR pour offrir un forfait mobile de très haut niveau. En ce moment, sa SĂ©rie SpĂ©ciale est en forte promotion, et l’opĂ©rateur a encore revu Ă la hausse sa remise. Contrairement aux forfaits de RED by SFR ou B&YOU, Prixtel se positionne avec un abonnement flexible oĂą le client paie le prix juste par rapport Ă ce qu’il consomme.

En l’occurrence, le coĂ»t mensuel du forfait mobile Prixtel dĂ©pend de la consommation de donnĂ©es internet. Les appels, SMS et MMS sont quant Ă eux illimitĂ©s. Voici la guide avec les diffĂ©rents tarifs pour son offre, qui sont valables pendant les 12 premiers mois.

Après la première annĂ©e, les tarifs du forfait mobile Prixtel reviennent au niveau habituel – qui est encore toujours très compĂ©titif. Dans tous les cas, les clients de cet opĂ©rateur français ont toujours la possibilitĂ© de rĂ©silier s’ils ne sont plus satisfaits du service, car cet abonnement tĂ©lĂ©phonique est sans aucun engagement de leur part. C’est l’un des grands avantages de cet opĂ©rateur virtuel.

Voir l’offre Prixtel

B&YOU Ă©largit sa gamme de forfaits

Alors que Bouygues Telecom a Ă©tĂ© très sage ces derniers mois, l’opĂ©rateur revient en force cette semaine avec des offres sans engagement sur sa marque B&YOU : ce n’est pas un forfait mobile qui est en promotion, mais bien quatre ! Ci-dessous, nous vous dĂ©taillons chacune de ces promotions B&YOU, qui expirent elles aussi dans les heures Ă venir.

Le premier forfait mobile B&YOU inclut les SMS en illimitĂ©, 2 heures d’appel ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet (France + Europe) pour 5€ par mois. Le second inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet (France + Europe) pour 9,99€ par mois. Au delĂ , il y a Ă©galement une offre B&YOU qui inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go de donnĂ©es internet en France dont 15 Go utilisables en Europe + USA pour 14,99€ par mois. Enfin, le dernier forfait mobile vient avec l’illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 80 Go de donnĂ©es internet en France (dont 8 Go en Europe) pour 16,99€ par mois.

Pour voir toutes les offres de forfait mobile B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&You