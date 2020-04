Forfait mobile : le marché chamboulé, voici 4 offres inattendues 🔥

Si le confinement n’a évidemment pas que des qualités, cela peut-être l’occasion de réfléchir à son budget et à la réduction de certains postes de dépenses. Le changement de forfait mobile fait partie des dépenses tous les mois qu’il peut être assez facile de réduire.

Actuellement, ce sont les opérateurs RED by SFR, Prixtel, B&YOU ou encore La Poste Mobile qui cassent leur prix sur leurs abonnements mobiles respectifs. Si vous souhaitez vous tourner vers une nouvelle offre et faire des économies, c’est le moment ou jamais d’en profiter.

B&YOU, notre forfait mobile favori

B&YOU a su se faire une place de choix sur le marché français du forfait mobile sans engagement de durée. La marque du groupe Bouygues Telecom a décidé d’innover en déclinant son offre en quatre formules. Elles sont toutes en promotion pendant quelques jours encore, et elles répondent toutes à un réel besoin. Ce sont nos offres préférées en ce moment, et elles sont – encore une fois – sans engagement.

À prix mini, le premier inclut les appels, SMS et MMS illimités et 100 Mo d’Internet pour seulement 4,99 euros par mois. Cela a de quoi satisfaire ceux qui utilisent peu de données mobiles chaque mois, mais qui souhaitent appeler et envoyer des messages sans aucune limite. La deuxième offre de B&YOU revient à 11,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de Go d’Internet. C’est le plus populaire du moment, à travers tous les opérateurs confondus.

La troisième offre comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités, mais 75 Go d’Internet pour 13,99 euros par mois. Quant à la dernière offre, qui est la plus complète, elle inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go d’Internet pour 15,99 euros par mois seulement. Cette dernière est la seule du marché à inclure autant de données mobiles pour un si petit prix, elle saura donc satisfaire les amateurs de vidéos et de jeux mobiles autant que ceux qui travaillent depuis leur smartphone.

Résumé des forfaits mobiles de B&YOU :

Prixtel, une autre pépite du moment

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux SFR et Orange pour construire son offre. Les clients peuvent donc profiter d’un très bon réseau – à un prix bien plus faible qu’en allant chez ces deux opérateurs en direct. Prixtel a adopté un modèle unique qui fait beaucoup de tort aux acteurs classiques. En l’occurrence, les clients ne paient que ce qu’ils consomment en vrai. La plupart des gens n’ont pas besoin de plus de 5 Go de data, les forfaits mobiles avec des dizaines de gigas de data sont donc sous-utilisés.

Si les appels et SMS sont en illimité chez Prixtel, c’est donc la data qui influence le prix. Une offre spéciale permet d’avoir des tarifs mini sur la première année. Si vous consommez entre 0 et 5 Go de data pendant un mois, le prix sera de 4,99€. Entre 5 et 15 Go par mois, il faudra payer 9,99€. Au delà, et jusqu’à 50 Go par mois, le coût sera de 14,99€. Mois après mois, la facture évolue donc – y compris à la baisse.

RED by SFR et son offre unique

Difficile de lister les meilleurs forfaits mobiles du marché sans parler de RED by SFR. Il n’a fallu que quelques années à l’opérateur pour se distinguer sur un marché pourtant réputé pour être ultra-compétitif. Que ce soit avec des offres comme celles-ci ou le reste du temps, les offres du français sont toujours situées parmi les plus séduisantes.

En ce moment, le forfait mobile de RED by SFR revient à 12 euros par mois au lieu de 15 pour tous les appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go d’Internet en France ainsi que 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. La quantité de data proposée chaque mois est assez énorme, surtout si on prend en compte le fait que peu d’utilisateurs utilisent véritablement autant de données mobiles chaque. Si vous avez quand même peut d’en manquer, sachez que vous pouvez prendre une option à 100 Go d’Internet pour 6 euros supplémentaires chaque mois.

Le forfait mobile de RED by SFR dispose d’autres avantages que son prix, dont le fait qu’il bénéficie d’un tarif garanti à vie. Ce forfait pas cher ne sera soumis à aucune augmentation dans les mois ou les années à venir, vous évitant ainsi de découvrir une mauvaise surprise sur votre facture. En plus de ce point positif, l’abonnement a le mérite d’être sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez quitter RED by SFR quand vous le voulez sans frais en plus si vous trouvez mieux ailleurs.

La Poste Mobile et son code promo

Difficile d’imaginer que le forfait mobile de La Poste Mobile se trouverait un jour dans une telle sélection. Et pourtant, son offre actuelle se situe elle aussi parmi les meilleures du marché. La promotion dévoilée par l’opérateur cette semaine est séduisante et convaincante en raison de son prix mini.

Actuellement, le forfait mobile de La Poste Mobile coûte 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data. Si vous ne souhaitez pas dépasser la barre des 10 euros symboliques tout en ayant une quantité de data plus que respectable tous les mois, cette promotion est faite pour vous. Comme celui de concurrents, le forfait mobile est sans engagement de durée.

Toutefois, La Poste Mobile ne s’arrête pas là et propose aussi un mois gratuit avec le code « TOUSCONNECTES ». Un avantage non négligeable qui fait plaisir lors du choix d’un nouveau forfait. L’opérateur virtuel se base sur les réseaux physiques de l’opérateur SFR, ce qui vous garantit une bonne qualité du réseau.