Forfait mobile : 3 pépites pour faire chuter sa facture brutalement 🔥

Avec le confinement, on a plus de temps. Et pourquoi ne pas choisir de baisser ses coûts par la même occasion ? Changer de forfait mobile est simple et gratuit, et cela peut vous permettre de diviser votre facture sérieusement. En ce moment, il y a des deals très compétitifs chez plusieurs opérateurs. Prixtel, B&YOU mais aussi RED by SFR se distinguent.

Attention, il y a quand mĂŞme une (seule) condition pour ĂŞtre Ă©ligible Ă ces offres. Il faudra ĂŞtre un nouveau client chez ces opĂ©rateurs. C’est logique, mais les clients qui sont existants ne peuvent pas juste demander Ă changer vers une offre moins chère. Avec cette stratĂ©gie, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms peuvent facilement faire le plein de nouveaux clients grâce Ă des prix très bas.

Prixtel, le forfait mobile qui plait Ă tous

Si vous n’avez pas envie que votre forfait mobile vous coĂ»te 15 euros par mois (ou plus), Prixtel saura attirer votre attention. L’opĂ©rateur affiche une proposition un peu diffĂ©rente des offres classiques, et c’est efficace. En se basant sur les rĂ©seaux SFR et Orange, il affiche une formule qui s’adapte au plus près de vos usages. Son offre comprend les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. Le prix final de l’abonnement change selon le nombre de data consommĂ©, mois après mois : c’est simple, vous ne payez que ce que vous utilisez.

BasĂ© sur un système de paliers Ă©volutifs, le forfait mobile Prixtel associe une quantitĂ© de data Ă un tarif que vous rĂ©glerez Ă chaque fin de mois. L’abonnement « Le complet » commence Ă 4,99 euros, c’est l’offre la moins chère du marchĂ© Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. C’est pour cette raison qu’elle remporte un vif succès auprès des utilisateurs. Si vous utilisez jusqu’Ă 5 Go de data, la facture sur la pĂ©riode sera alors de 4,99 euros.

Comme le dĂ©taille notre comparateur de forfaits mobiles, Prixtel fait fort au point qu’aucun de ses concurrents directs ne propose un prix aussi bas pour autant de data. Si cette formule manque un peu de data Ă votre goĂ»t, sachez que l’opĂ©rateur français propose un second abonnement baptisĂ© « Giga SĂ©rie ». Ce dernier peut monter jusqu’au 200 Go de data par mois sur le mĂŞme principe, au prix de 19,99 euros.

Voir l’offre Prixtel

Après 12 mois chez Prixtel, tous les paliers du forfait mobile grimpent de 5 euros. Dans tous les cas, ces formules sont très attrayantes et agressives sur le marchĂ©, mĂŞme au bout d’un an. Il n’y a aucun engagement de durĂ©e auprès de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de rĂ©silier quand vous le voulez sans frais. C’est aussi un bel argument qui vous offre toute la tranquillitĂ© requise.

B&YOU, au top du forfait mobile

Depuis toujours, B&YOU est en concurrence frontale avec RED by SFR. Cela explique pourquoi les deux acteurs cassent souvent les prix en même temps. En ce moment, les offres sont similaires à celles de son rival. Chez B&YOU, le meilleur forfait mobile coûte 14,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimité ainsi que 80 Go de data. Il existe une version équivalente avec 100 Go de data pour 19,99 euros par mois.

Autant dire que ce forfait mobile est très proche de l’offre actuelle de RED by SFR. On note que l’abonnement de B&YOU comprend 15 Go de data par mois dans l’Union europĂ©enne et les DOM. En bonus, l’opĂ©rateur vous donne 3 mois d’accès Ă Spotify Premium. Vous avez aussi droit Ă la qualitĂ© du rĂ©seau de Bouygues Telecom qui est reconnue par l’ARCEP comme Ă©tant meilleure que celle de… RED by SFR. Le service client de la marque de Bouygues est aussi reconnu comme Ă©tant très rĂ©actif.

Comme son rival, le forfait mobile de B&YOU est tout simplement l’un des meilleurs du marchĂ©. Il a l’avantage du prix, mais aussi de tous les avantages que nous avons Ă©voquĂ©. Par contre, toutes ces rĂ©ductions prennent fin très bientĂ´t, pensez Ă ĂŞtre vif pour en profiter. Avec B&YOU, vous ĂŞtes certain d’avoir un abonnement de qualitĂ© en plus d’un bon service client et des Ă©conomies que vous allez faire. Le tout est sans engagement de durĂ©e.

Pour voir le forfait mobile B&YOU, c’est par ici :

Voir l’offre B&YOU

RED by SFR, l’incontournable du mobile

On le disait, RED by SFR est un poids lourd du marchĂ© du forfait mobile. L’opĂ©rateur est toujours en mesure de se dĂ©marquer. La formule unique de la marque de SFR se veut accessible – en plus de proposer de la flexibilitĂ© Ă ses clients. Le tarif ne double pas après 12 mois et l’offre est sans engagement de durĂ©e, des avantages que nous apprĂ©cions Ă leur juste valeur quand il s’agit de rĂ©aliser des Ă©conomies.

DĂ©jĂ attractif sans deal, le forfait mobile de RED by SFR voit encore son prix baisser avec cette offre flash. Avec ce deal, l’offre unique de l’opĂ©rateur tombe Ă 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 80 Go de data en France et 10 Go de data dans l’UE et DOM. Ce sont 20% d’Ă©conomies que vous pouvez faire dès la souscription – et encore plus Ă long terme puisque le prix ne double pas après un an.

Ce forfait mobile est unique, mais il peut venir avec des options qui peuvent vous intĂ©resser. Vous avez droit Ă 100 Go de data en France ou 15 Go de data Ă l’Ă©tranger (USA, Canada et autres) pour 5 euros par mois. C’est facile Ă comprendre, et cela reste Ă un prix honorable. L’offre est transparente en plus de s’adapter au mieux Ă vos attentes en termes de data.

Pour voir le forfait mobile de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

En plus du forfait mobile, vous pouvez aussi prendre la totale chez RED by SFR en choisissant aussi sa box Internet. L’opĂ©rateur est rĂ©putĂ© sur le marchĂ© avec une offre dont le fonctionnement est similaire. La formule revient Ă 23 euros mensuel au lieu de 33 euros pour la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. L’offre ADSL est Ă 16 euros par mois. Comme pour l’abonnement mobile, l’offre est sans engagement de durĂ©e.