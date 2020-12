Forfait mobile : les 3 pépites pour diviser sa facture avant Noël 🔥

Changer de forfait mobile exige d’être un peu malin. En effet, il faut mieux attendre le bon moment plutôt que de s’orienter vers une nouvelle formule n’importe quand. Aujourd’hui, La Poste Mobile, Prixtel et RED by SFR affichent de belles offres pour ce Noël – et mieux vaut s’en saisir vite avant qu’elles n’expirent.

Si RED by SFR est un poids lourd réputé sur le marché du forfait mobile, Prixtel et La Poste Mobile savent aussi tirer leur épingle du jeu avec des formules de grande qualité. Dans tous les cas, vous devez obligatoirement être un nouveau client de l’opérateur que vous choisissez, sinon vous ne pourrez pas bénéficier des promotions en cours.

La Poste Mobile, un forfait ultra convaincant

La Poste Mobile est certainement l’opérateur le plus discret de cette liste. Cependant, son forfait mobile est largement à la hauteur des offres de ses rivaux et il peut rivaliser avec les acteurs de poids du secteur. Avec cette offre spéciale Noël, la formule devient encore plus compétitive. En plus, l’abonnement est sans engagement de durée et se base sur la qualité du réseau SFR. C’est une des meilleures offres en ce moment.

Avec l’offre en cours, le forfait mobile de La Poste Mobile tombe à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go en France. C’est l’offre qu’il vous faut si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 10 euros par mois dans votre abonnement mobile. Le tout sans faire de concessions sur un nombre de data mobile qui devrait largement vous suffire. On note que le tarif n’a pas vocation à doubler après un an, vous êtes serein sur toute la durée de la période où vous êtes client.

Voir l’offre La Poste Mobile

La Poste Mobile peut se vanter d’avoir attiré plus de 1,5 million de clients en France avec son forfait mobile. Celui-ci est accessible directement dans les bureaux de Poste, mais aussi en ligne. On rappelle que l’offre est sans engagement de durée, vous pouvez résilier quand vous le voulez sans justification ni frais en plus.

Prixtel, un forfait mobile taillé pour vous

Un forfait mobile fonctionne souvent de la même manière. Vous avez droit à un certain nombre d’appels, de SMS et MMS et de Go de data mobile pour un prix fixe. Si vous utilisez moins de données que votre abonnement, vous ne payez jamais moins cher. Si vous utilisez davantage, c’est du hors forfait qui vous sera facturé à la fin du mois. Dans tous les cas, cela ne s’adapte par à votre usage. Pour se différencier tout en étant souple, Prixtel propose un forfait ajustable chaque mois.

Le concept du forfait mobile de Prixtel est simple à comprendre, ce qui justifie son succès en France. Les appels, SMS et MMS sont toujours en illimité tandis que les Go de data mobile détermine le prix de l’abonnement chaque mois. L’opérateur a mis en place un dispositif avec trois paliers qui associent une quantité de Go d’Internet à un prix par mois. Voici les trois paliers :

Voici les trois paliers qui composent le forfait mobile « Le complet » de Prixtel. C’est simple à comprendre, imaginons par exemple que vous utilisez moins de 5 Go de data mobile sur un mois. À la fin de cette période, la facture sera de 4,99 euros. Si vous utilisez 15 Go de data le mois d’après, le prix passera à 9,99 euros et ainsi de suite tous les mois. Ces prix sont valables 12 mois puis chaque palier remonte de 5 euros.

Voir l’offre Prixtel

Le forfait mobile de Prixtel vous offre la possibilité de choisir entre les réseaux de SFR ou Orange. Une fois que vous avez choisi, vous avez parfaitement le droit de changer selon votre zone géographique. On note que Prixtel avance une seconde offre « Giga Série », elle marche de la même manière, mais s’adresse à des personnes qui utilisent plus de data mobile tous les mois. Les paliers sont de 50, 100 et 200 Go d’Internet.

Autre avantage, le forfait mobile de Prixtel ne requiert aucun engagement de dure de votre part. Vous pouvez quitter l’opérateur quand vous le souhaitez sans payer de frais cachés. À tous les niveaux, l’offre de l’opérateur est au top et elle se distingue véritablement de ses rivaux traditionnels sur le marché.

RED by SFR au top du forfait mobile

On le disait, RED by SFR est un incontournable quand on cherche un nouveau forfait mobile. Et pour cause, l’opérateur affiche une seule et unique offre qui s’accompagne d’options à la demande que vous pouvez choisir ou non —selon votre usage. Actuellement, l’opérateur affiche un deal qui vous permet de réaliser des économies immédiates de 20% chaque mois par rapport au prix standard.

Ce week-end, le forfait mobile de RED by SFR coûte seulement 15 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data pour 15 euros par mois. Si vous avez peur de manquer de data, vous pouvez prendre l’option à 100 Go de data pour 5 euros de plus par mois. Si vous voyagez souvent pour le travail ou autre, vous pouvez vous orienter vers l’option avec 15 Go de data depuis de nombreux pays —dont les USA et le Canada. Aussi, le prix de l’abonnement n’a pas vocation à doubler après une année.

Voir l’offre RED by SFR