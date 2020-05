Forfait mobile : 3 prix (archi) cassés depuis lundi matin 🔥

Pour ce premier jour de dĂ©confinement, changer de forfait mobile peut vous valoir une très grande Ă©conomie. Les opĂ©rateurs sont venus avec des offres irrĂ©sistibles pendant tout ce deuxième long week-end de mai, et elles se finissent dĂ©jĂ dans les heures Ă venir. C’est le cas chez Cdiscount Mobile et RED by SFR (ce soir) ou encore Prixtel (demain soir).

Évidemment, pour profiter d’un forfait mobile Ă un prix avantageux, il faudra ĂŞtre nouveau chez l’opĂ©rateur. Vous ne pouvez pas juste demander Ă votre opĂ©rateur de vous basculer sur une offre en forte promotion. C’est comprĂ©hensible, mais cela ne pose pas de problème. Aujourd’hui, changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com se fait de manière quasiment automatique (sous condition que vous ne soyez pas engagĂ©).

Cdiscount Mobile, la pépite du long week-end

Cdiscount Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel qui connait un Ă©norme succès depuis de longues annĂ©es. Il s’appuie sur les rĂ©seaux Orange, SFR et Bouygues Telecom en simultanĂ©, ce qui permet Ă ses clients de bĂ©nĂ©ficier de la meilleure qualitĂ© de signal Ă tout moment et quelle que soit leur localisation. Et pour couronner le tout, il offre en ce moment et jusqu’Ă ce soir 2 offres Ă couper le souffle.

Le premier forfait mobile de Cdiscount contient les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data pour 8,99€ par mois – pendant 12 mois. Au delĂ , il faudra ensuite dĂ©bourser 14,99€ mensuel pour ce mĂŞme abonnement. Cela dit, pendant la première annĂ©e, c’est un mini prix que l’on ne retrouvera nulle part ailleurs pour le moment. Cdiscount Mobile est sans engagement de durĂ©e, ce qui vous permet de rĂ©silier Ă tout moment, sans nĂ©cessiter d’explication.

Voir l’offre Cdiscount

Le second forfait mobile de l’opĂ©rateur qui est Ă prix cassĂ© jusqu’Ă ce soir inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 100 Go de data pour 9,99€ par mois. A moins de 10€ par mois, c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix. Ce forfait voit aussi son tarif grimper au bout de 12 mois, pour passer ensuite Ă 20€ par mois. Il est aussi sans engagement pour le client.

Si vous voulez rester Ă long terme avec Cdiscount, le forfait mobile le plus adaptĂ© est peut-ĂŞtre celui de 60 Go – car le tarif est plus raisonnable au delĂ de la première annĂ©e. Cela dit, mĂŞme Ă 20€ par mois, l’offre illimitĂ©e 100 Go reste un excellent choix, au niveau de la plupart des acteurs du marchĂ© des tĂ©lĂ©coms. Il ne reste plus que quelques heures pour souscrire Ă ces forfaits mobiles.

Prixtel, le forfait mobile de la raison

Comme Cdiscount Mobile, Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel. Pour son forfait mobile, il s’appuie lui aussi sur les rĂ©seaux Orange et SFR. Vous avez donc le top du rĂ©seau, avec un tarif très avantageux. Contrairement Ă Cdiscount qui capitalise sur la data, Prixtel mise plutĂ´t sur le prix. Il dĂ©tient une offre qui dĂ©marre Ă 4,99€ par mois seulement avec de vrais avantages.

Voir l’offre Prixtel

Avec son forfait mobile « Le complet », Prixtel a imaginĂ© un forfait progressif qui Ă©vite tout gaspillage. Quand on sait que la majoritĂ© des français utilisent moins de 10 Go de data par mois, rien ne sert de courir après les volumes. Si les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimitĂ© dans le forfait Prixtel, c’est la consommation de donnĂ©es internet qui a une influence sur le prix final.

Ci-dessous, les différents paliers mensuels ainsi que le coût associé au forfait mobile de Prixtel. Ces tarifs sont valables pendant la première année, après quoi il faudra rajouter 5€ à chacun des paliers. Mais même avec ce prix plus élevé, Prixtel se positionnera toujours parmi les tous meilleurs du marché. Si vous consommez de la date de manière classique, vous resterez très certainement au premier palier.

0 à 5 Go de data = 4,99€ par mois

5 à 15 Go de data = 9,99€ par mois

15 à 50 Go de data = 14,99€ par mois

RED by SFR, la référence dans le mobile

Jusqu’Ă ce soir minuit, RED by SFR a Ă©galement une offre très convaincante sur son forfait mobile. Ce dernier se dĂ©cline en deux formats : 60 Go ou 100 Go. Les deux sont soumis Ă des offres spĂ©ciales qui se terminent Ă minuit. Si vous voulez privilĂ©gier un opĂ©rateur mobile en direct, c’est la solution Ă prendre. Le forfait mobile est Ă©videmment sans engagement, et le prix est garanti au delĂ de la première annĂ©e.

En l’occurrence, le premier forfait mobile inclut tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go pour 12€ par mois seulement. La seconde offre spĂ©ciale permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data pour 16€ par mois. Encore une fois, ces prix vont au delĂ de la première annĂ©e, et c’est lĂ que RED by SFR se distingue des opĂ©rateurs virtuels citĂ©s plus haut.

Voir l’offre RED by SFR

Si cela ne concerne pas explicitement le forfait mobile, RED by SFR a Ă©galement une box internet qui est vraiment très compĂ©titive. Elle est soumise Ă une remise spĂ©ciale (et jamais vue) qui s’arrĂŞte aussi ce lundi soir : la Fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s) et les appels illimitĂ©s sur les fixes et mobiles est Ă 23€ au lieu de 36€. C’est une Ă©conomie incroyable, et cela vous permettra de diviser par 2 (dans beaucoup de cas) le coĂ»t actuel de votre abonnement.