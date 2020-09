Forfait mobile : les 3 offres à prix cassé pour ces French Days 🔥

Chaque année, les French Days viennent animer le mois de septembre. Si vous changez de forfait mobile, cette opération « Made in France » pourrait bien vous aider à faire des économies. Que ce soit RED by SFR, Prixtel ou aussi La Poste Mobile, ces trois acteurs avancent des offres très généreuses. Attention, elles terminent déjà à la fin de l’opération éclair, il ne vous reste que quelques jours.

Les opérateurs télécoms se battent pour gagner des parts de marché. Ils n’hésitent pas à réduire un maximum le prix de leur forfait mobile pour attirer des clients de la concurrence. Les tarifs affichés ci-dessous sont logiquement réservés à leurs « nouveaux clients ». Si vous êtes déjà chez l’un de ces opérateurs télécoms, vous ne pourrez donc pas demander à être placé sur ce prix réduit.

RED by SFR, l’élite du forfait mobile

En tant qu’acteur franco-français, RED by SFR se devait d’être compétitif pour ces French Days. Cette opération qui a été imaginée par des marchands français (dans le but de concurrencer Amazon et son Black Friday) connait croissance exponentielle de sa popularité. Tout le monde y participe, et les bonnes affaires sont multiples. Sur ce forfait mobile, vous pouvez économiser de l’argent à long terme.

Par défaut, RED by SFR est déjà réputé pour avoir un forfait mobile ultra compétitif en matière de rapport qualité prix. Avec le bonus de ces French Days, vous pouvez donc faire une économie de 20% en plus par rapport à ce tarif de base. Ainsi, les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de data sont au prix de 14€ par mois, contre 17€ en temps normal. Ce forfait est évidemment sans engagement pour le client, et il rajoute en prime 100 Go dans SFR Cloud.

Là où RED by SFR fait fort, c’est que ce prix n’est pas juste limité aux 6 ou 12 premiers mois. En effet, RED by SFR s’engage déjà à ne pas doubler le prix après un an, comme le font la majorité de ses rivaux. Autrement dit, en optant pour ce forfait mobile, vous êtes garanti d’avoir un maximum de tranquillité à long terme. C’est donc le choix du confort, en plus d’avoir un prix très avantageux.

Comme vous pouvez le voir, RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile. Cela dit, selon les usages, il est possible de rajouter des options. Par exemple, en prenant une option spéciale pour l’étranger (5€ par mois), vous avez 15 Go de data dans l’UE, les USA, la Suisse et le Canada. Une autre option pour avoir plus de data en France (100 Go à 2€) est également disponible.

Au delà du forfait mobile, RED by SFR a une offre spéciale sur sa box internet que vous ne pouvez pas manquer. Pour ces French Days (et jusqu’à lundi soir), l’opérateur offre un deal imbattable : la fibre incluant le très haut débit (1 Gb/s en download et 500 Mb/s en upload) et les appels illimités (fixes et mobiles) pour 23€ par mois. Là encore, le prix ne doublera pas après une année. Ici aussi, la box est sans engagement.

Prixtel, le forfait ajustable jusqu’à 200 Go

Encore une fois, Prixtel sublime le marché avec un forfait mobile ajustable à prix réduit. L’opérateur a imaginé un forfait dont le prix s’ajuste automatiquement à la consommation de chacun, mois après mois. Cela permet de ne jamais payer de la data que l’on n’a pas utilisé. En ce moment, et jusqu’à la fin des French Days, son abonnement est à prix réduit.

Pour bien comprendre sa Giga Série, il faut la décomposer en deux parties. D’une part, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. De l’autre côté, c’est le volume de data utilisé chaque mois qui influence le prix. Pour simplifier la grille tarifaire, l’opérateur a mis en place 3 paliers de consommation pour ce forfait mobile : 50 Go, 100 Go et 200 Go. A chacun d’entre eux est associé un tarif mensuel :

Par exemple, si vous utilisez 40 Go sur le premier mois, votre forfait mobile vous coûtera donc 9,99€ sur la période. Si le mois d’après, vous consommez 200 Go, il vous reviendra à 19,99€ mensuel. Le mois d’après, le coût peut baisser à nouveau. Vous pouvez comparer avec la concurrence, personne n’a de tarif aussi compétitif que Prixtel. Après les 12 premiers mois, chaque palier remonte de 5€ par mois.

Si Prixtel est aussi populaire, c’est parce qu’il propose des tarifs réduits et un réseau exceptionnel. En effet, il s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Vous pouvez donc prétendre à la meilleure qualité de réseau à un prix mini. Évidemment, ce forfait mobile est sans engagement, vous êtes libre de résilier à tout moment. Par ailleurs, une autre formule, baptisée « Le complet », permet d’avoir 5 Go à seulement 4,99€ par mois pour ces French Days.

La Poste Mobile, surprise du déconfinement

La Poste Mobile est un opérateur discret, mais sa taille est critique. Il compte plus de 1,5 million de clients à son actif, dont une grande partie à souscrit dans les bureaux de Poste. Cela dit, il a développé une forte présence sur internet lors du confinement, et il a amélioré nettement la qualité de son forfait mobile. Si vous avez envie de changer, il offre un excellent compromis.

En l’occurrence, chez La Poste Mobile, vous avez les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data pour 9,99€ par mois. En bonus, l’opérateur rajoute aussi 4 mois offerts à Deezer Premium (valeur : 9,99€ par mois). Pour moins de 10€ mensuel, 30 Go de data est un excellent prix. La Poste Mobile est aussi sans engagement pour le client, vous avez donc toute la liberté de partir à tout instant.

On rappellera que La Poste Mobile s’appuie sur le réseau SFR pour son offre. Attention, cette offre pour les French Days se finit bientôt. Si vous voulez en profiter, c’est par ici :

