Forfait mobile : 30 Go à 4,99€ via SFR ou Orange, ça vous plait ? 🔥

Alors que les fêtes approchent peu à peu, Prixtel prend de l’avance avec un forfait mobile à mini prix qui vous permettra de réaliser de belles économies sur votre abonnement mensuel. L’offre se termine dans quelques jours à peine, c’est donc l’occasion de se faire plaisir tout en profitant des excellents réseaux d’antennes de SFR et Orange.

Avant de rentrer dans le détail de son offre, il faut savoir que Prixtel capitalise sur un argument distinctif et fort pour son forfait mobile : en l’occurrence, il se base uniquement sur votre consommation réelle de données Internet. Autrement dit, vous avez ainsi une facture qui correspond précisément à vos besoins réels et non un tarif arbitraire fixe (même si vous avez moins utilisé votre data). En somme, vous payez le juste prix – et surtout pas trop.

Prixtel, un forfait mobile transparent qui s’adapte

Si les opérateurs mobiles ont globalement mis fin à leur plus belle promotion, Prixtel prolonge la fête en cassant les prix avec son forfait mobile « Le Complet ». Si l’offre est déjà compétitive par défaut, elle ne peut qu’être plus attrayante avec cette énième réduction. Durant la première année et sous condition que vous souscriviez dans les prochaines heures, vous bénéficierez d’un tarif avantageux et des éléments traditionnels que sont les appels, SMS et MMS illimités. Quant à la consommation mobile, c’est elle détermine le prix de votre forfait mobile.

Plus concrètement, le forfait mobile de Prixtel vous offre ce que proposent déjà la majorité des opérateurs mobiles – c’est-à-dire les appels, SMS et MMS illimités. Le vrai positionnement de cet opérateur français tient dans sa capacité à se baser sur vos besoins et votre consommation réelle pour établir le tarif de votre facture. Vous ne payerez donc jamais plus que ce que vous avez réellement dépensé en données mobiles dans le mois. Si vous accédez moins à Internet durant un mois, votre forfait mobile sera moins cher, et inversement. En toute transparence, vous avez accès au suivi de votre consommation de données mobiles. Vous évitez donc de payer un tarif similaire pour une consommation d’Internet différente chaque mois.

Le forfait mobile « Le Complet » fonctionne selon un système de paliers qui définissent trois seuils différents de gigas de données. Dans le même forfait, vous avez donc un premier palier de 0 à 5 Go de data mobile à 4,99 euros par mois (au lieu de 9,99 euros), un second de 5 à 15 Go de data mobiles pour 9,99 euros par mois (au lieu de 14,99 euros) et 15 à 50 Go de données Internet pour 14,99 euros par mois (au lieu de 19,99 euros). Ces minis prix sont valables pour la première année suivant la souscription.

En toute logique, le prix du forfait mobile est moins cher pour ceux qui se rendent peu sur Internet (moins de 5 Go par mois), mais pas que : les forfaits avec davantage de données Internet sont aussi bien plus compétitifs que la plupart des acteurs du marché. Vous évitez donc le hors forfait tout en n’ayant pas à payer plus chaque mois. Ainsi, vous savez exactement ce que vous consommez et ce que vous payez.

Ceux qui regardent les offres sur les forfaits mobiles plus en détail peuvent donc rapidement voir que « Le Complet » englobe trois paliers différents selon le nombre de données mobiles dont vous souhaitez profiter. Toutes les offres permettent de profiter des appels, SMS et MMS illimités – et seul le nombre de Go de données Internet change.

Les tarifs de ces forfaits mobiles évoluent un peu après la première année, mais le forfait mobile de Prixtel a l’avantage d’être sans engagement de durée pour le client. Plus concrètement, cela signifie que vous pouvez quitter l’opérateur télécom à tout moment si vous découvrez une meilleure offre ailleurs – ce qui semble peu probable pour l’instant aux vues des offres flash à prix cassé de Prixtel.

Enfin, Prixtel base ses forfaits mobiles sur l’utilisation des réseaux de SFR ou Orange, deux opérateurs connus en France pour les qualités respectives du signal proposé (ils sont classés numéro 3 et numéro 1 du marché selon l’ARCEP). Vous pouvez donc choisir le plus adapté à votre région et en changer à tout moment si le réseau ne vous convient plus.

