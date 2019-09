Forfait mobile : 30 Go illimité à 2,99 euros, ça finit ce mardi 🔥

Alors que plusieurs opérateurs ont terminé leurs offres spéciales sur leur forfait mobile hier soir à minuit déjà, il reste encore quelques très belles opportunités à saisir aujourd’hui. C’est le cas par exemple du deal exceptionnel mis en avant chez Cdiscount Mobile et de Free qui arrêtent leurs offres ce soir à minuit. Par ailleurs, RED by SFR a décidé de maintenir un peu sa promotion sur son forfait unique.

Vous allez le voir par vous-même, les promotions ci-dessous sur chaque forfait mobile sont vraiment très généreuses, et il ne faudra pas manquer ces occasions de faire des économies. La seule contrainte pour pouvoir en profiter est qu’il faut être un nouveau client de ces opérateurs télécoms pour en profiter. Autrement dit, les clients internes avec un forfait mobile ne peuvent pas demander à bénéficier de la promotion spéciale.

Voir l’offre Cdiscount

Cdiscount, le forfait mobile à prix cassé

Le forfait mobile qui aura probablement marqué ces dernières semaines n’est autre que celui de Cdiscount Mobile. L’opérateur mobile virtuel frappe un très grand coup en offrant un abonnement mobile à cheval sur les réseaux Orange, Bouygues Telecom mais aussi les antennes SFR. Il est sans engagement de durée, et la promotion ci-dessous valable jusqu’à ce soir minuit ne vous laissera pas indifférent.

On retrouve ainsi un forfait mobile avec une quantité illimitée d’appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de données internet en France, et 3 Go en Europe pour 2,99€ par mois. Cette offre à prix complètement cassé est valable pendant les 6 premiers mois, après quoi le prix classique (12€ par mois) est à nouveau appliqué. C’est donc un très bon moyen de faire des économies, car même après la période de promotion, le forfait mobile de l’opérateur Cdiscount est encore très intéressant.

Par ailleurs, il faut savoir que ce forfait est sans engagement de durée pour le client, ce qui lui permet de partir à tout moment. Cela force ainsi Cdiscount Mobile a toujours conserver un niveau de service optimal pour ne pas voir ses clients partir du jour au lendemain. Pour découvrir cette promotion sur le forfait mobile de l’opérateur, c’est par ici (et avant ce soir) :

Voir l’offre Cdiscount

Free et son offre 50 Go illimitée

Free Mobile est un opérateur télécom qui a fait son nid, et qui a bouleversé le marché en se lançant en 2013. Réputé pour ses offres sans engagement et ses prix bas, il a décidé de mettre en place une offre spéciale pour la rentrée. En l’occurrence, les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet en France sont disponibles pour 8,99€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, le prix revient à son niveau classique, soit 19,99€ par mois.

Au fil des années, Free a considérablement amélioré la qualité de son réseau, et c’est aujourd’hui un excellent opérateur – en particulier dans les grandes villes. Il doit obligatoirement être à la hauteur car son offre est sans engagement, ce qui signifie que les clients peuvent partir à tout moment s’ils jugent que la qualité de son service n’est plus à la hauteur.

Son offre expire ce soir à minuit, c’est par ici que ça se passe :

Voir l’offre Free

RED by SFR étend sa remise

On ne vous le présente plus, RED by SFR est l’opérateur qui anime le marché du forfait mobile depuis plusieurs mois. Alors que son offre devait officiellement se terminer hier soir, il a décidé de maintenir sa promotion pour quelques jours – pour le plus grand plaisir des français. Son forfait mobile est le plus flexible d’entre tous, et c’est l’un des rares opérateurs à garantir un prix bas à vie.

En ce moment, l’offre en cours chez RED by SFR contient les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 40 Go de data en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. Là où l’opérateur est très fort, c’est que ce forfait mobile est sans aucun engagement et que le prix en promotion est valable à vie. Ça en fait l’un des tous meilleurs forfaits mobiles du marché.

En plus de cela, RED by SFR a introduit il y a quelques jours un système d’options qui peuvent être souscrites mois par mois, sans engagement. Cela permet de personnaliser un maximum son forfait mobile selon ses besoin. Pour prendre un exemple, pour 5€ par mois en plus, on peut bénéficier de 60 Go de data ou encore 15 Go de data en Europe et aux États-Unis.

Pour voir le forfait mobile RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

Autres offres disponibles

Hormis ces trois grands acteurs, d’autres opérateurs maintiennent quelques jolies promotions sur leur forfait mobile. Ci-dessous, nous avons fait une sélection de toutes les offres actuellement en cours chez d’autres acteurs comme Prixtel, B&YOU de Bouygues Telecom ou encore La Poste Mobile. N’hésitez pas à visiter leurs sites officiels pour découvrir le contenu de chaque forfait en détail.