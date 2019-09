Le forfait mobile 30 Go pour 2,99€ / mois, c’est fini ce soir 🔥

Pour fêter la rentrée qui a eu lieu voilà quelques semaines, les opérateurs lancent des opérations de séduction sur leur forfait mobile. Alors que les French Days battent leur plein, certains ont profité de l’occasion pour lever le voile sur de jolies offres qui se termineront toutefois dans les heures à venir. Voici une liste des meilleures promotions proposées par Prixtel, Cdiscount Mobile, RED by SFR et B&YOU.

Pour rappel, vous devez nécessairement être un nouveau client si vous souhaitez profiter d’une des offres spéciales listées dans notre comparateur de forfaits mobiles ci-dessous. D’autre part, la majorité des offres de ce classement sont sans aucun engagement de durée, un élément important qui vous fera peut-être vous vaciller.

Prixtel, un forfait mobile qui s’ajuste

L’opérateur mobile Prixtel a un avantage indéniable sur ses concurrents, c’est celui de proposer un forfait mobile qui s’adapte vraiment à la consommation des utilisateurs. En ce sens, le français propose actuellement 3 offres promotionnelles qui vous conviendront forcément :

Dans les faits, cela signifie donc que votre forfait mobile vous coûte ce que vous consommez réellement en termes de données plutôt qu’un tarif fixe qui s’applique peut importe votre utilisation de gigas de données internet. Ces 3 offres sont valables jusqu’à demain soir au plus tard, suite à quoi elles ne seront plus disponibles.

Le forfait mobile « Le complet » est sans engagement, ce qui signifie pour vous pourrez vous dirigez facilement vers un autre opérateur si celui-ci ne vous convient pas dans le temps. Rappelons également que l’opérateur mobile Prixtel permet à ses utilisateurs de choisir entre les réseaux SFR et Orange en fonction de leurs préférences, ce qui garantit la qualité d’un bon signal où que vous soyez en France.

Le forfait mobile de Prixtel est disponible ici :

Cdiscount, le forfait mobile à 3€

La deuxième offre sur les forfaits mobiles est celle du géant Cdiscount et expire dès ce soir. La plateforme de commerce en ligne casse ses prix pour proposer une offre à 2,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 30 Go de données, mais aussi 3 Go supplémentaires en zone européenne. Si vous vous déplacez souvent en Europe et dans les DOM, cette offre spéciale peut donc vous séduire.

Le forfait mobile coĂ»te 2,99 euros pendant six mois puis il passe Ă 12 euros par mois par la suite. NĂ©anmoins, il convient de rappeler que l’offre est, une fois de plus, sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez changer de forfait mobile avant que l’offre n’augmente. Rappelons aussi que Cdiscount est un opĂ©rateur dit virtuel, ce qui veut dire qu’il utilise les rĂ©seaux d’acteurs imposants dans le secteur, Ă l’exemple d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’avantage tient donc dans le fait que vous ne serez pas déçu de la qualitĂ© du rĂ©seau.

Voici l’offre sur le forfait mobile de Cdiscount :

RED by SFR, un forfait unique intéressant

C’est au tour de RED by SFR de faire de belles promotions sur ses forfaits mobiles. Comme il sait le faire, l’opérateur mobile propose donc une offre de qualité sur son forfait unique. Pour 12 euros par mois au lieu de 15, vous pourrez donc bénéficier des appels, SMS et MMS illimités, mais aussi 60 Go de données Internet, une quantité de data particulièrement conséquente donc. L’offre spéciale inclut aussi 8 Go de données mobiles à travers l’Union Européenne et les DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités dans ces régions.

Comme les autres, la promotion flash de RED by SFR expire très bientôt. Pour rappel, l’opérateur français aime à ne proposer qu’un seul et unique forfait mobile, ce qui lui permet d’offrir plus de transparence et de clarté à ses utilisateurs. L’offre de RED by SFR est valable à vie et sans engagement, ce qui signifie que l’opérateur ne pourra pas la faire augmenter dans les mois et les années à venir. Pour votre part, vous pourrez aussi vous tourner vers une autre offre s’il y en a une plus intéressante à tout moment.

En plus de cette offre, RED by SFR propose une offre sur sa box avec la fibre à très haut débit : pour 22 euros par mois et un mois offert, vous pouvez profitez d’Internet jusqu’à 1 Gb/s (au lieu de 200 Mb/s) en téléchargement et 400 Mb en envoi au lieu de 50 Mb/s. Comme pour les forfaits mobiles, l’offre se termine bientôt et est aussi sans engagement.

Voir l’offre forfait mobile RED by SFR :

B&YOU, 3 offres mobiles et la profusion de datas

Le dernier à conclure ce comparateur est l’opérateur B&YOU, ce qui ne fait pas de l’opérateur mobile le moins intéressant de classement.

Actuellement, B&YOU propose donc plusieurs offres :

Les offres de l’opérateur mobile sont garanties pour la vie, ce qui assure qu’aucune augmentation ne pourra avoir lieu dans un futur proche ou lointain tant que vous restez client. Une fois de plus, chacune des offres de forfait mobile B&YOU sont sans engagement.

Voici les offres de forfait mobile B&YOU :

