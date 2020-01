Forfait mobile : 4,99€ pour 5 Go, meilleure résolution en 2020 ? 🔥

Pour vous aider à passer la meilleure année 2020, Prixtel offre déjà une très belle promotion sur son forfait mobile « Le complet ». La concurrence est distancée, et les promotions se font très rares après ces fêtes de fin d’année. Avec cette promotion de Prixtel, c’est votre chance d’obtenir un forfait mobile chargé en data à un prix défiant toute concurrence. Si votre résolution est de réduire vos frais excessifs, c’est l’heure de considérer cette offre.

Le forfait mobile « Le complet » de Prixtel offre tous les avantages que l’on retrouve chez la concurrence, avec « l’argument Prixtel » en plus : cet opérateur français fixe le prix de votre forfait en fonction de votre consommation en données mobiles. Le tarif peut donc varier d’un mois sur l’autre selon ce que vous utilisez comme data. Chez Prixtel, vous évitez ainsi tout risque de hors-forfait – tout en conservant un prix adapté à votre utilisation quotidienne. C’est un excellent moyen de payer uniquement ce qu’on utilise.

Un forfait mobile flexible selon vos besoins

Avant de vous présenter en détail le forfait concerné par cette promotion, il est important de savoir qu’une telle offre ne durera pas tout au long de l’année 2020 – c’est un choix de dernière minute de la part de Prixtel que de la prolonger pendant quelques jours encore. Si en temps normal le tarif du forfait est déjà très compétitif, cette promotion vous permet de profiter d’un rapport qualité prix toujours plus séduisant. Le forfait de base Prixtel commence à seulement 4,99€ – et nous allons vous expliquer comment.

Ce forfait mobile « Le complet » de Prixtel permet par défaut d’avoir les appels, les SMS et tous les MMS de manière illimitée. Votre consommation de données mobiles mensuelle détermine le prix du forfait. Le prix final varie en fonction de 3 paliers définis par l’opérateur : un utilisateur consomme entre 0 et 5 Go de données par mois, il se verra facturer 4,99€ sur la période (au bout d’une année, ce prix passe à 9,99€ par mois). Un second palier entre 5 et 15 Go par mois est au prix de 9,99€ par mois lors des 12 premiers mois (puis 14,99€ au-delà). Enfin, au-delà des 15 Go mensuels et jusqu’à 50 Go, c’est 14,99€ qui sera prélevé pendant la première année (puis 19,99€ par mois l’année d’après). Quoi qu’il en soit ce forfait mobile reste imbattable, même après les 12 premiers mois.

L’avantage de ce forfait est donc sa flexibilité. Son prix peut soit augmenter soit baisser en fonction de votre consommation de données. Par exemple, lors de périodes creuses comme les vacances, vous utilisez moins votre smartphone et donc le prix final sera forcément en baisse. Toutefois, quel que soit le palier de consommation du client, le tarif proposé pour les 12 premiers mois est bien plus attractif que la concurrence.

Prixtel, forfait mobile zéro engagement

On ne le dira jamais assez, l’offre spéciale détaillée plus haut n’est valable que quelques jours et ne concerne que les 12 premiers mois suivants la souscription. Ensuite, il faudra ajouter 5€ tous les mois, quelque soit le palier qui vous correspond chaque mois. Par exemple si vous consommez entre 15 Go et 50 Go, le prix passera à 19,99€ par mois au lieu de 14,99€ sur la période.

Comme vous pouvez le voir, lorsque le forfait mobile de Prixtel est au tarif de base, il reste l’un des plus attractifs du marché. On vous le redit, c’est important de le préciser : il s’agit d’un abonnement sans engagement sur la durée. Cela veut dire que vous pouvez quitter l’opérateur Prixtel quand vous le souhaitez et pour la raison de votre choix (même si avec une telle promotion, c’est assez peu probable).

Vous connaissez les opérateurs traditionnels comme Orange, SFR, ou Bouygues Telecom, mais Prixtel a une façon différente de fonctionner : il est ce qu’on appelle un opérateur virtuel. Le client n’y voit aucune différence, c’est seulement le côté technique qui évolue. Pour faire simple, le français Prixtel n’a pas son propre réseau, il utilise ceux d’infrastructures établies, en l’occurrence SFR et Orange. Prixtel n’a pas choisi ces opérateurs au hasard, l’ARCEP les a classé à la troisième et première place du classement de la qualité du réseau. De plus, Prixtel vous permet de switcher entre les deux excellents réseaux quelques soient vos besoins, vous pouvez donc passer d’Orange à SFR ou inversement en toute simplicité.

