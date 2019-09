Forfait mobile : 4 offres à ne pas manquer aux French Days 🔥

À chaque rentrée, les opérateurs mobiles proposent des promotions particulièrement intéressantes sur leur forfait mobile. Alors que le mois touche à sa fin, certains d’entre eux se sont pliés à cette habitude en officialisant de nouvelles offres lors des French Days qui vous permettront certainement de trouver votre bonheur. Attention tout de même, celles-ci ne vont pas tarder à se terminer. Voici les promotions de RED by SFR, B&YOU, Free Mobile et Prixtel.

Rappelons tout de même que vous devez nécessairement être nouveau client auprès de ces opérateurs pour bénéficier de ce petit comparateur de forfaits mobiles à prix cassés, sans quoi ces promotions éphémères ne vous seront pas accessibles.

Prixtel : le forfait qui s’adapte Ă ses clients

Pour cette fin de mois, Prixtel a dĂ©cidĂ© d’offrir Ă ses clients une belle remise sur son forfait mobile flexible. En effet, ce dernier a la particularitĂ© d’avoir un prix qui s’adapte mois après mois Ă la consommation de ses clients. Cela dĂ©pend de la consommation de donnĂ©es mobiles puisque les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s dans tous les cas. Voici les paliers qui dĂ©terminent le coĂ»t de l’abonnement :

Autrement dit, si un mois vous consommez peu, votre facture sur le forfait mobile de Prixtel sera donc moins cher. Par exemple, si vous consommez 5 Go de donnĂ©es internet par mois, vous pourrez donc prĂ©tendre Ă une facturation de 5€ seulement – ce qui en fait l’un des tous meilleurs du marchĂ©. Ces offres spĂ©ciales French Days sont valables pendant la première annĂ©e, après quoi le tarif habituel reprend le dessus.

Dans tous les cas, sachez que le forfait mobile « Le Complet » de Prixtel est sans engagement de durĂ©e, ce qui ne vous fait courir aucun risque. Vous pouvez donc le tester et dĂ©cider si vous voulez ensuite le garder. A noter que l’opĂ©rateur mobile virtuel s’appuie sur les rĂ©seaux physiques SFR et Orange pour ses tĂ©lĂ©communications, ce qui garantie une bonne qualitĂ© de signal partout en France.

Pour voir ce forfait mobile Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Le forfait mobile RED by SFR se simplifie

RED by SFR est certainement l’un des opérateurs les plus populaires en France, surtout pour son forfait mobile. En sens, il a tendance à dévoiler régulièrement des offres intéressantes sur ses forfaits mobiles. C’est une nouvelle fois le cas avec cette offre spéciale dont la date butoir est fixée à la fin du week-end des French Days. RED a aussi l’avantage de proposer un forfait unique afin de simplifier son offre et de la rendre claire pour tous.

Ce dimanche, RED by SFR dispose donc d’une offre sur son forfait mobile à 12 euros par mois, un montant qui comprend les appels illimités, SMS et MMS illimités, mais aussi 60 Go de data en France pour 8 Go supplémentaires à l’étranger. Comme sur toutes les offres de l’opérateur télécom, celle-ci est bien évidemment sans engagement de votre part. De la même façon, RED by SFR assure que l’offre est valable à vie, ce qui signifie qu’elle ne va pas augmenter dans les mois ou les années à venir. Son prix fixe en fait l’une des plus belles offres de ce mois de septembre et vous assure un forfait mobile à 12 euros « à vie ».

Outre ses forfaits mobiles, RED by SFR propose également des offres sur les box internet. Comme pour ces derniers, l’offre est unique afin d’être plus lisible pour les utilisateurs. La promotion en vigueur ce dimanche des French Days est donc de 22 euros avec la fibre à 1 Gb/s par mois en téléchargement ainsi que les appels vers les fixes et les mobiles. De la même façon, l’offre est valable sans engagement mais surtout à vie, ce qui signifie une fois de plus que le tarif n’augmentera pas dans les mois et les années à venir.

Voir l’offre RED by SFR

B&YOU pour les amateurs de data

Outre RED by SFR, B&YOU est un autre opérateur de notre liste à proposer de très belles promotions sur ses forfaits mobiles avec un prix garanti à vie. Contrairement au premier, il ne dispose pas d’un abonnement mobile unique, mais bien de plusieurs, ce qui peut également correspondre plus parfaitement à votre situation et vos usages. La première offre, qui est aussi la plus intéressante, propose même un forfait mobile dont le tarif est de 0 euro par mois pendant un an, dans le cas où vous disposez d’une box Bouygues Telecom.

Voici la liste des offres forfaits mobiles de B&YOU :

Comme l’on peut le voir, B&YOU fait également partie des opérateurs qui proposent des offres très intéressantes à vie, là où d’autres auraient tendance à faire des promotions courtes, mais qui augmentent dans le temps. Dans le cas où vous souhaitez changer de forfait mobile, vous pouvez le faire très rapidement et sans payer de frais supplémentaires car vous n’êtes pas engagé.

Voir l’offre B&YOU

Free Mobile, des forfaits toujours plaisants

Le troisième opérateur à proposer une offre intéressante sur les forfaits mobiles est Free Mobile. Comme à son habitude, ce dernier met en avant des promotions particulièrement compétitives par rapport au reste du marché.

La promotion sur le forfait mobile Free Mobile permet d’avoir pour 8,99 euros par mois, les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 50 Go de data en France. En comparaison, l’on est donc Ă moins de 1 euro par mois que les forfaits mobiles des principaux concurrents de Free, reprĂ©sentĂ©s par RED by SFR et B&YOU. Ce dimanche, c’est donc la seule offre que propose l’opĂ©rateur, sachant qu’elle est Ă©galement sans engagement.

Pour voir cette offre, c’est par ici :

Voir l’offre Free