Forfait mobile : 4,99 euros / mois avec 5 Go, via SFR et Orange 🔥

Septembre et les offres de la rentrĂ©e s’Ă©loignent peu Ă peu, mais Prixtel montre qu’il n’en a pas encore fini avec les promotions sur son forfait mobile. L’offre spĂ©ciale mise en avant par l’opĂ©rateur mobile virtuel se finit toutefois dans quelques heures dĂ©jĂ – ce week-end est donc l’occasion rĂŞvĂ©e de rĂ©aliser belles Ă©conomies avec cet abonnement Ă prix mini.

L’opĂ©rateur mobile Prixtel a l’avantage de prĂ©senter un forfait mobile qui se base uniquement sur votre consommation rĂ©elle de donnĂ©es mobiles, et non pas sur une quantitĂ© fixe dĂ©finie au prĂ©alable. Vous n’avez donc pas de forfait sur-dimensionnĂ©, ni de risque de hors forfait massif. C’est un argument qui permet de garder un tarif raisonnable pour un produit qui rĂ©ponde parfaitement Ă tous ses utilisateurs.

Prixtel, comment payer le prix juste

Prixtel continue Ă proposer des promotions très intĂ©ressantes pour ce mois de novembre, et il attaque le marchĂ© avec des prix vraiment rĂ©duits. Actuellement, c’est son forfait mobile « Le Complet » qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise vraiment sĂ©duisante. Sans cette baisse des tarif chez Prixtel, l’abonnement est pourtant dĂ©jĂ intĂ©ressant : il le devient donc encore davantage avec cette offre flash qui se termine dans les jours Ă venir (12/11).

Plus concrètement, l’offre de Prixtel inclut les appels, les SMS et les MMS illimitĂ©s, ce qui est habituel pour la majoritĂ© des forfaits mobiles du marchĂ©. Ce qui change vraiment, c’est le fait que l’opĂ©rateur fixe le prix de votre forfait en fonction des donnĂ©es mobiles que vous utilisez rĂ©ellement. Cela veut dire que si vous allez moins Internet pendant un mois, le prix sera moins cher. Vous payez donc le juste prix de façon transparente et Ă©vitez de rĂ©gler un mĂŞme montant alors que vous avez laissĂ© votre tĂ©lĂ©phone de cĂ´tĂ© tout le mois.

Chacun des clients a donc un tarif qui lui correspond, et les offres en cours sont vraiment convaincantes. Par exemple, quelqu’un qui utiliserait 5 Go de donnĂ©es mobiles par mois se verra facturer 4,99 euros sur la pĂ©riode de 30 jours. De mĂŞme, les plus gros consommateurs seront aussi vraiment comblĂ©s avec les paliers plus Ă©levĂ©s : 15 Go pour 9,99 euros par mois, ou 50 Go pour 14,99 euros par mois. Pour dĂ©couvrir l’offre spĂ©ciale en cours chez lui, c’est par ici ;

Le forfait mobile Prixtel utilise les réseaux Orange et SFR

Dans l’offre « Le Complet » de Prixtel, il y a plusieurs paliers pour le forfait mobile – et tous bĂ©nĂ©ficient en ce moment d’une promotion. Cette offre n’est valable que pour les 12 premiers mois, après quoi le tarif standard est Ă nouveau appliquĂ©. Mais dans tous les cas, le forfait mobile est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur si vous trouvez mieux ailleurs sur le marchĂ©.

Dernier point important dans cette offre, l’opĂ©rateur mobile virtuel français Prixtel s’appuie sur les rĂ©seaux physiques d’Orange et de SFR. Vous pouvez choisir entre les deux selon celui qui offrira la meilleure couverture dans votre rĂ©gion. Il est possible de changer Ă n’importe quel moment en sollicitant Prixtel pour migrer vers l’autre rĂ©seau. Rappelons que SFR et Orange sont placĂ©s parmi les fournisseurs qui proposent les meilleures infrastructures de rĂ©seaux physiques en France.

