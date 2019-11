Forfait mobile : 4,99€ / mois, via SFR ou Orange et sans engagement 🔥

Si les opĂ©rateurs ont surtout profitĂ© de la rentrĂ©e pour faire de belles promotions sur leurs forfaits mobiles, Prixtel a dĂ©cidĂ© de prolonger les bons plans jusqu’en novembre avec une nouvelle offre très compĂ©titif. Celle-ci prend fin dans quelques jours dĂ©jĂ , ce week-end est donc l’occasion de profiter d’un abonnement Ă prix accessible et qui utilise les excellents rĂ©seaux SFR et Orange.

L’opĂ©rateur mobile a la particularitĂ© de proposer un forfait mobile qui se base sur la consommation rĂ©elle de donnĂ©es internet de ses clients. Avec Prixtel, vous avez donc la garantie de payer le juste prix par rapport Ă vos besoins rĂ©els, et non un tarif arbitraire qui ne change pas – mĂŞme si vous consommez une toute petite partie de ce qui vous est allouĂ©.

Prixtel, le forfait adapté à la consommation

Les opĂ©rateurs mobiles ont mis fin Ă la majoritĂ© de leurs offres intĂ©ressantes, mais Prixtel continue avec une très belle promotion sur son forfait mobile « Le complet ». L’opĂ©rateur français casse les prix sur cette abonnement – pourtant dĂ©jĂ compĂ©titif sans remise – avec une offre très avantageuse pendant la première annĂ©e et qui vous permet de profiter des appels, SMS et MMS illimitĂ©s. Le prix du forfait mobile se base sur la consommation rĂ©elle de vos donnĂ©es internet et revient Ă quelques euros par mois tout au plus.

Dans les faits, le forfait mobile de Prixtel comprend les appels, SMS et MMS sans aucune limite – ce qui est le cas de la majoritĂ© des abonnements du marchĂ©. L’avantage rĂ©el de cet opĂ©rateur tient dans le fait que le prix de son forfait est fixĂ© en fonction de vos datas utilisĂ©es sur le mois. Si vous utilisez moins Internet durant un mois, le tarif sera donc moins cher. L’opĂ©rateur vous fait donc payer le juste prix en toute transparence et vous Ă©vite de payer chaque mois la mĂŞme chose alors que vous ne consommez pas toujours de la mĂŞme façon.

Voici les offres forfaits mobiles que Prixtel prĂ©sente aujourd’hui :

Il est facile de comprendre que ces diffĂ©rents forfaits mobiles s’adaptent parfaitement Ă chaque utilisateur. Celui qui utilise peu Internet paye donc un tarif très bas, qui monte pour celui qui utilise plus de donnĂ©es. Concrètement, cet abonnement permet donc d’Ă©viter de payer plus chaque mois pour rien ou de faire du hors forfait, puisque vous savez exactement ce que vous consommez.

Les réseaux Orange ou SFR au choix

Sur la promotion de Prixtel actuellement en cours, on peut donc voir qu’il existe trois paliers. Le premier permet aux utilisateurs de profiter de 5 Go de donnĂ©es en plus de appels, SMS et MMS illimitĂ©s pour moins de 5 euros par mois. L’offre est Ă 4,99 euros par mois pendant douze mois puis Ă 9,99 euros par mois. Entre 5 Ă 15 Go de datas, vous payerez moins de 10 euros : le forfait mobile est Ă 9,99 euros pendant douze mois puis 14,99 euros par mois. Le dernier palier va jusqu’Ă 50 Go de donnĂ©es et facture le client 14,99 euros par mois pendant un an (puis 19,99 euros par mois).

Si certains s’inquiètent de voir ces tarifs augmenter, il faut rappeler que les forfaits mobiles de Prixtel sont sans engagement. Cela signifie que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur Ă tout moment si vous voyez une meilleure promotion après avoir choisi celle-ci. Pour l’instant, cela semble assez difficile car le français casse particulièrement les prix avec ce bon plan en cours.

Prixtel a aussi l’avantage de s’appuyer sur les rĂ©seaux physiques des opĂ©rateurs Orange et SFR. En tant qu’opĂ©rateur mobile virtuel, il vous offre la possibilitĂ© de choisir votre rĂ©seau en fonction de celui qui est de meilleure qualitĂ© dans votre rĂ©gion. Ă€ tout moment, vous ĂŞtre libre de changer de rĂ©seau pour le second.

