Forfait mobile : 4,99€ pour 5 Go via les réseaux Orange ou SFR 🔥

Prixtel a décidé de prolonger ses soldes avec une promotion sur son forfait mobile « Le complet ». Attention, l'offre s'arrête déjà dans les jours à venir, ce n'est plus le moment d'hésiter trop longtemps. Avec cette remise spéciale, cet abonnement possède probablement le meilleur rapport qualité prix du marché.

En proposant un tel forfait mobile, Prixtel se positionne comme une alternative plus complète et plus flexible à ce qu’on retrouve actuellement sur le marché. L’opérateur mobile virtuel est le seul à conditionner le prix mensuel du forfait mobile sur la consommation réelle de données mobiles de ses utilisateurs. Cet avantage vous permet donc d’éviter les abonnements sur-dimensionnés (et trop chers), et les forfaits trop petits (avec un risque de hors forfait).

Prixtel, un forfait mobile sur-mesure

Ces dernières années, Prixtel a vraiment fait un effort sur sa gamme de forfaits mobiles pour les rendre compétitifs. Son offre hors promotion sur « Le complet » fait déjà de lui l’un des meilleurs rapports qualité prix. Autant dire que cette offre spéciale disponible jusqu’à mardi se présente comme la cerise sur le gâteau pour ceux qui veulent souscrire à un nouveau forfait mobile.

Pour en venir aux détails de l’offre, le forfait mobile « Le complet » inclus tous les appels, SMS et MMS en illimité. Le prix de l’abonnement mensuel est défini uniquement par le nombre de données mobile vous consommez chaque mois. Au final, l’utilisateur ne paie que ce qu’il utilise véritablement : cela évolue mois après mois, sans qu’il n’ait à s’en soucier. Afin que son offre soit lisible facilement, Prixtel a mis en place un système de paliers de consommation qui définit les tarifs.

Par exemple, si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet sur un mois donné, vous serez facturé 4,99 euros à la fin du mois (pendant la première année, période de validité de la promotion). Si vous consommez entre 5 et 15 Go d’Internet, le tarif passera alors à 9,99 euros. Le plus haut palier va de 15 à 50 Go d’Internet et revient à 14,99 euros à la fin du mois. Tous ces tarifs sont valables durant les 12 mois suivant la souscription du forfait mobile.

D’un mois à l’autre, le prix de votre forfait mobile peut fluctuer : ce qui veut dire qu’il est fort probable que vous ayez le forfait le moins cher lors de certaines périodes, pendant les vacances par exemple. Si vous consommez plus, il n’y a aucune chance de passer en hors forfait – ce qui vous enlèvera un souci en moins. Prixtel a imaginé son forfait de la sorte pour que chaque utilisateur puisse s’y retrouver aisément – peu importe son profil et ses habitudes de consommation.

Prixtel, adepte du « sans-engagement »

Outre le fait de proposer un forfait mobile sur-mesure, Prixtel a également l’avantage de se baser sur les meilleures infrastructures physiques du marché pour son offre. L’opérateur virtuel a noué un partenariat avec Orange et SFR, dont les réseaux d’antennes sont réputés pour être d’excellente qualité (respectivement n°1 et n°3 du marché). Au moment de leur inscription, les utilisateurs peuvent choisir entre les deux afin de bénéficier de la meilleure couverture réseau selon leur zone géographique. Si besoin, ils peuvent également solliciter Prixtel pour changer en cours de route.

Prixtel se distingue aussi avec un forfait mobile qui est « sans engagement » – ce qui est loin d’être le cas de tous les autres acteurs du marché. À tout moment, vous avez la possibilité de résilier sans frais supplémentaire si l’offre de l’opérateur n’est plus adaptée à vos besoins. De son côté, l’opérateur sait que son abonnement mensuel convient aux clients et que ces derniers sont satisfaits.

Les prix affichés ci-dessus sur le forfait mobile de Prixtel sont valables pendant les 12 premiers mois suivants la souscription. Après cette période, chacun des paliers augmente de cinq euros. En somme, les utilisateurs qui paient 4,99 euros pour 5 Go paieront ensuite 9,99 euros par mois. Dans tous les cas, ce forfait mobile restera l’un des plus compétitif sur le marché.

Pour accéder à cette offre exclusive de Prixtel, c’est ici :

