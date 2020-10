Forfait mobile : 5, 100 et 200 Go à prix sacrifié (sur Orange ou SFR) 🔥

Changer de forfait mobile peut vous faire économiser des centaines d’euros tous les ans. Encore faut-il trouver le temps pour regarder les offres et franchir le pas.

En ce premier week-end de reconfinement, Prixtel fait un (énorme) effort avec un forfait mobile qui ne saura vous laisser indifférent. Au niveau du rapport qualité prix, c’est tout simplement la meilleure offre que l’on puisse trouver sur le marché français.

Ce forfait mobile associe tous les arguments dans un seul abonnement : sélection du réseau (Orange ou SFR), tarification ultra-compétitive (dès 4,99€ par mois), souplesse (zéro engagement) ou encore générosité de la data.

Pour réussir ce coup, l’opérateur français a imaginé un forfait « ajustable » qui s’adapte aux besoins de chacun. Tout le monde trouvera donc son bonheur, et à prix mini. Et en plus, il a le mérite d’être très facile à comprendre.

Un forfait mobile unique et pas cher

La concurrence fait rage sur le marché du forfait mobile, mais Prixtel a réussi à s’en sortir habilement. Alors que les opérateurs traditionnels se cantonnent tous à des offres qui incluent une quantité d’appels, de SMS, de MMS et de data à un prix donné, Prixtel s’adapte aux besoins de chacun. Vous ne payerez pas plus que ce que vous avez réellement consommé.

Au niveau de la souplesse, Prixtel ne fait pas mieux. Avec son forfait mobile, vous allez donc payer au plus proche de votre consommation réelle. Si les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est les données mobiles qui influencent le tarif du forfait tous les mois. Mois après mois, l’addition peut donc changer – y compris à la baisse.

Pour simplifier la compréhension, Prixtel a imaginé 3 paliers :

Ces trois paliers s’appliquent dans le cadre de la « Giga Série » de l’opérateur. Ce forfait mobile est ultra compétitif sur tous les paliers. Par exemple, si vous utilisez jusqu’à 50 Go de data par mois, cela ne vous coûtera que 9,99€ : aucun rival ne fait mieux. Il en va de même sur les paliers de 100 Go et 200 Go, où Prixtel excelle au niveau du prix. Même en promotion, aucun acteur n’avance un tarif de 19,99€ pour 200 Go.

La Giga Série est le forfait mobile le plus complet et le plus populaire chez Prixtel. Au moment de l’inscription, vous pourrez choisir entre le réseau Orange ou SFR selon la qualité du signal dans votre région. Sachez aussi que ce forfait voit chacun des paliers monter de 5€ par mois après une année. Cela dit, il reste bien plus séduisant que la quasi-totalité des offres disponibles. A tout instant, vous pouvez aussi résilier sans préavis.

Le complet, la solution dès 4,99€ par mois

Si vous utilisez votre téléphone de manière standard (sans regarder de films, vidéos, séries etc), vous pouvez très bien vous contenter de la formule « Le complet ». Ce forfait mobile suit le même principe que la Giga Série, à une petite différence : les paliers sont plus bas. On en retrouve également 3 différents, mais ils sont de 5 Go, 15 Go et 50 Go par mois.

Avec le forfait mobile « Le complet », vous avez toujours les appels, SMS et MMS en illimité. C’est donc votre consommation mensuelle qui influencera la facture à la fin du mois. Les prix sont encore une fois très agressifs, aucun rival ne fait aussi bien.

La formule est très simple. Si par exemple, vous utilisez 5 Go de data sur un mois donné, cela vous reviendra à 4,99€. Il vous suffit de comparer avec les offres de ses concurrents, personne ne fait mieux. Chez la concurrence, vous aurez au maximum 200 Mo de data pour 4,99€ par mois. Si vous arrivez souvent au troisième palier de ce forfait mobile, mieux vaudra upgrader vers la Giga Série.

Deux formules, un maximum de souplesse

Prixtel évite de multiplier les offres et propose deux formules claires. D’une part, le forfait mobile « Le complet » est idéal pour ceux qui utilisent leur smartphone de manière ponctuelle (et sans trop de data). La version Giga Série est plus adaptée à une utilisation plus intensive de la data. Selon votre profil, vous pouvez donc vous orienter vers l’un ou l’autre. Dans les deux cas de figure, les économies sont assez importantes.

Outre le prix, l’opérateur télécom se distingue à d’autres niveaux. On rappelle qu’il vous donne accès aux réseaux Orange et SFR, qui sont respectivement le réseau n°1 et n°3 en France selon l’ARCEP. Selon la zone géographique où vous êtes et selon la qualité du signal, vous pourrez donc choisir l’un ou l’autre pour profiter au mieux de votre 4G. A noter que sur la tarification, SFR et Orange sont (très) loin des offres de Prixtel.

Enfin, on rappellera que Prixtel ne bloque jamais ses clients : à tout instant, vous pouvez annuler votre abonnement. En faisant ainsi, l’opérateur est obligé d’offrir à tout instant un forfait mobile de qualité, sous risque de voir ses clients déserter. Mais compte-tenu des arguments qu’il avance, il n’y a pas de raison pour aller voir ailleurs…

