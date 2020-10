Forfait mobile : 5 à 200 Go à 4,99€ par mois (sur Orange ou SFR) 🔥

SI vous voulez changer de forfait mobile pour réduire votre budget dès ce week-end, voici une opportunité à ne pas louper. Pendant quelques jours encore, l’opérateur Prixtel avance une offre avec un rapport qualité prix assez incroyable. Avec lui, vous pourrez choisir entre le réseau Orange ou SFR (n°1 et n°3 en France selon l’ARCEP) à un prix… dérisoire.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel se place aujourd’hui parmi les grands opérateurs télécoms sur le marché français. Il a réussi à s’entourer des meilleurs pour offrir un forfait mobile ultra convaincant, tant au niveau des caractéristiques que du prix. Il propose un modèle « ajustable » qui permet à chacun de payer selon sa consommation réelle. Quel que soit votre niveau de consommation, il s’adaptera à tous vos besoins.

Un forfait mobile adapté chacun de nous

Quand on choisit un nouveau forfait mobile, on est souvent limité à des offres très strictes d’un opérateur : une quantité d’appels, SMS, MMS et data pour un prix donné. Si vous en utilisez moins que le maximum, vous serez quand même facturé la totalité du prix. Si vous en consommez plus, vous serez (aussi) facturé sous forme de hors-forfait.

En matière de flexibilité, on aimerait trouver mieux. C’est justement ce que propose le forfait mobile Prixtel. Avec lui, vous payez chaque mois un montant qui est au plus proche de votre consommation. Chez lui, les appels, SMS et MMS sont illimités – et c’est la quantité de data qui influence le coût mensuel. Mois après mois, le prix varie. Pour simplifier la grille tarifaire, Prixtel a pensé un système de paliers pour mieux suivre le coût.

Dans le cas de la version « Giga Série », voici les paliers :

Ce forfait mobile « Giga Série » (comme « Le complet » à partir de 4,99€ ci-dessous) est donc ajustable. Si par exemple, vous consommez 90 Go sur un mois, il vous sera facturé 14,99€ sur le mois. Si le mois suivant, vous n’êtes plus qu’à 30 Go de data utilisée, vous tomberez alors à 9,99€ sur la période. Avec ce forfait Prixtel, vous êtes donc assuré de payer au plus proche de votre consommation réelle.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Si vous êtes en recherche active d’un nouveau forfait mobile, vous avez probablement vu immédiatement la compétitivité de cette offre. Que ce soit sur le palier 50 Go, 100 Go ou 200 Go, aucun acteur ne fait en ce moment aussi bien que lui. Même pour le palier 200 Go, personne ne fait mieux : vous ne trouverez pas plus que 100 Go à ce prix-là chez la concurrence.

En outre, il faut savoir deux choses sur ce forfait mobile. La première, c’est qu’il est sans engagement de durée pour le client. A tout moment, vous pouvez donc résilier si vous souhaitez changer. Deuxièmement, il faut savoir que ce forfait mobile voit chacun des paliers monter de 5€ par mois après 12 mois. Cela dit, même avec 5€ de plus, ces paliers restent très compétitifs.

« Le complet », une solution à 4,99€

Si vous ne consommez jamais plus de 50 Go de data, la Giga Série n’est pas forcément adaptée. Pour ceux qui sont plus modérés en matière de consommation de données mobiles, Prixtel a aussi un forfait mobile adapté. Il suit exactement le même principe que celui détaillé plus haut, à la différence que ses paliers de data sont plus bas. En parallèle, les tarifs sont donc aussi ajustés à la baisse.

Comme toujours, les appels, SMS et MMS sont illimités. Voici les paliers :

Non, vous ne rêvez pas. Si vous consommez moins de 5 Go de data par mois, ce forfait mobile vous reviendra à 4,99€. Encore une fois, Prixtel est (loin) devant ses concurrents. Ces derniers ne proposent jamais plus de 200 Mo pour ce même prix-là. Vous avez avec Prixtel un forfait incluant 5 Go que l’on peut largement utiliser avec un smartphone, pour une utilisation plus raisonnable.

Un forfait sans engagement et clair

Pour se positionner face aux acteurs historiques, Prixtel se devait d’être irréprochable à tous les niveaux. Et c’est justement ce qu’il fait, avec une souplesse et une qualité maximale pour ses clients. Comme nous l’avons déjà dit dans l’introduction, il s’appuie sur les réseaux d’antennes Orange et SFR pour son forfait mobile. Au moment de la souscription, vous aurez le choix entre l’un ou l’autre. Par la suite, vous pouvez demander à migrer de l’un vers l’autre.

Par ailleurs, le forfait mobile de Prixtel (Giga Série ou Le complet) sont tous les deux sans engagement. A tout instant, vous pouvez donc résilier votre offre si les conditions ne sont plus réunies. Cela vous donne un maximum de souplesse, et cela force Prixtel a rester toujours idéal pour conserver sa base de clients.

Sachez enfin que le prix de ce forfait mobile est imbattable. Quel que soit le palier que vous choisirez, Prixtel fait mieux que tous ses concurrents. Si vous êtes plutôt un consommateur modéré de data, « Le complet » sera le bon choix. Pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos / films / séries sur mobile, la Giga Série sera la plus adaptée.

Pour découvrir l’offre Prixtel, c’est par ici :

