Forfait mobile : ne ratez pas cette vente flash à 4,99€ via Orange ou SFR

Changer de forfait mobile pour une meilleure offre demande de la patience. Régulièrement, les opérateurs mettent en avant des offres qui sont limitées dans le temps. Elles ne durent souvent que quelques jours, c’est à ce moment-là qu’il faut savoir prendre la bonne décision pour réduire ses frais au mieux. Ce week-end, c’est l’opérateur français Prixtel qui dévoile un bon plan intéressant, l’offre en cours étant ce qui se fait de mieux sur le marché à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’opérateur Prixtel utilise les réseaux de SFR et d’Orange selon le choix du client. Son forfait mobile s’adapte à tous les profils et à la consommation de chacun. Et pour cause, la facture se base sur votre consommation réelle de données mobiles. Elle peut donc évoluer chaque mois, tout en restant raisonnable. Cet abonnement est sans engagement de durée, ce qui est un autre avantage à prendre en compte.

Un forfait mobile qui convient à tous

D’ordinaire, un forfait mobile classique comprend toujours les appels, SMS et MMS ainsi qu’un volume de données mobiles. Le prix reste fixe, peu importe votre consommation, il ne change pas tous les mois. Il ne baisse pas si vous dépensez moins sur une période, mais peut très vite augmenter avec le hors-forfait si vous consommez trop.

Le forfait mobile Prixtel se positionne différemment. Il est plus souple et s’adapte aux usages de chacun. Les appels, SMS et MMS sont illimités tandis que la data mobile détermine le prix de la formule tous les mois. En somme, vous ne payez que ce que vous consommez sur la période et pas plus. En somme, si vous dépensez moins de data mobile le mois prochain, vous payerez moins cher.

Prixtel s’est arrangé afin que son forfait mobile soit le plus clair possible. Pour ce faire, il a mis en place un système de paliers, chacun associant un volume de datas mobiles à un prix. Chaque mois, la facture sera associée à un de ces paliers, ce qui permet une formule transparente mais surtout flexible. Voici les trois paliers du premier abonnement baptisé « Giga Série » :

« Giga Série » est le forfait mobile le plus populaire de Prixtel, il est plus populaire que « Le complet » —une seconde formule que nous présenterons plus bas. Les paliers offrent la transparence nécessaire à la simplicité de l’abonnement. Si vous consommez 90 Go de data mobile en un mois, la facture de la période sera de 14,99 euros. Si vous n’utilisez que 50 Go d’Internet le mois suivant, elle chutera à 9,99 euros.

Ce forfait mobile fait mieux que ses concurrents sur le marché, en raison du nombre de data mobile qu’il propose et des tarifs associés. L’opérateur Prixtel affiche une formule très compétitive, c’est encore plus vrai avec la promotion en cours ce week-end. C’est une excellente opportunité de faire des économies. Tous ces prix sont valables pendant un an puis chaque palier remonte de 5 euros après cette période.

« Le complet », un autre forfait mobile tout aussi attractif

Si vous n’avez pas besoin d’un très gros volume de data mobile, le forfait mobile « Le complet » saura vous convenir. Cette offre fonctionne de la même manière que la formule « Giga Série », mais elle inclut moins de Go d’Internet. Les paliers sont moins élevés, ils sont fixés à 5 Go, 15 Go et 50 Go. Si votre consommation est basse, cet abonnement peut être intéressant, sachant que le palier de 50 Go est moins compétitif que celui de la Giga Série. Voici les trois paliers :

Comme le forfait mobile « Giga Série », l’abonnement « Le complet » comprend les appels, SMS et MMS en illimité. C’est la data mobile utilisée tous les mois qui déterminera le prix de la facture à la fin de la période. Si vous utilisez moins de 5 Go sur cette dernière, le prix sera donc de 4,99 euros. Une fois de plus, aucun autre opérateur ne propose un tarif aussi bas. Au même prix, vous pourrez profiter de 200 Mo, c’est loin d’être aussi avantageux.

Une fois de plus, les prix de ce forfait mobile sont valables pendant un an. Après les 12 premiers mois, chaque palier remonte de 5 euros. Même avec cette hausse, cet abonnement reste parmi les plus intéressants du marché. Comme la première offre, celle-ci est sans engagement de durée.

Prixtel a des arguments de choc

Le forfait mobile de Prixtel a plus d’un tour dans son sac. Et pour cause, ses prix sont compétitifs, et c’est aussi le cas de ses caractéristiques techniques. Grâce au système de palier, les utilisateurs ne payent que ce qu’ils consomment vraiment tous les mois, vous êtes donc assuré de ne pas payer de hors-forfait ou de payer pour des données que vous n’utilisez pas. Dans un contexte où le télétravail est généralisé, l’abonnement remporte un franc succès.

Si le forfait mobile de Prixtel est excellent, la qualité du réseau l’est tout autant. Les utilisateurs de ces formules peuvent choisir entre les réseaux d’Orange et de SFR selon leur situation. L’ARCEP considère ce premier comme le meilleur réseau en France tandis que le second occupe la troisième place. Vous pouvez choisir entre les deux et faire une modification en cas de déplacement ou de déménagement.

Le dernier avantage à prendre en compte est la souplesse du forfait mobile de Prixtel. Vous n’avez pas besoin de vous engager auprès de l’opérateur, ce qui vous laisse la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment s’il ne vous convient plus. L’opérateur se doit d’être irréprochable, car ses clients peuvent partir à tout moment, c’est parfait pour le client.

Pour en savoir plus sur le forfait mobile de Prixtel, c'est par ici :

