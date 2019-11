Forfait mobile : 5 gigas à 4,99 euros par mois via SFR ou Orange 🔥

Prixtel est l’un des rares opĂ©rateurs Ă prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e avec une très belle offre sur son très bon forfait mobile. Avec sa promotion, vous pouvez ainsi profiter des excellents rĂ©seaux d’antennes SFR et Orange tout en faisant des Ă©conomies sur votre abonnement mobile. L’offre se termine dans quelques jours Ă peine, c’est la dernière occasion d’en profiter !

Le forfait mobile de Prixtel prĂ©sente plusieurs avantages par rapport Ă ses concurrents, et notamment son ajustabilitĂ© : son prix est liĂ© directement Ă votre consommation de donnĂ©es mobiles rĂ©elles. PlutĂ´t que de rĂ©gler un prix fixe tous les mois – et ce, quelle que soit votre consommation – vous rĂ©glez un montant correspondant Ă vos besoins rĂ©els. Fini les forfaits trop grands, ou le hors-forfait, Prixtel a une idĂ©e assez unique qui connait un grand succès.

Prixtel, le forfait mobile qui s’ajuste

Prixtel prolonge de quelques jours sa promotion sur son forfait mobile – alors que la majoritĂ© des opĂ©rateurs mobiles ont terminĂ© leurs offres il y a quelques temps. Cela vous laisse donc un peu plus de temps pour choisir votre nouvel abonnement mensuel Ă moindre frais. BaptisĂ© « Le complet », ce forfait mobile est dĂ©jĂ très intĂ©ressant par dĂ©faut, mĂŞme sans promotion. Avec l’offre spĂ©ciale actuellement disponible chez Prixtel, il le devient encore plus : vous profiterez d’un tarif avantageux pendant 12 mois sur cet abonnement.

Avec le forfait « Le complet », le client bĂ©nĂ©ficie tout d’abord des appels, SMS et MMS en illimitĂ©. A cela, ce forfait mobile inclut 3 paliers de consommation de donnĂ©es internet qui vont influencer le prix. Le premier palier va de 0 Ă 5 Go d’Internet pour 4,99 euros par mois (au lieu de 9,99 euros), le deuxième palier de 5 Ă 15 Go d’Internet pour 9,99 euros (au lieu de 14,99 euros) et le troisième de 15 Ă 50 Go d’Internet pour 14,99 euros par mois (au lieu de 19,99 euros). Autrement dit, selon sa consommation, il sera associĂ© Ă l’un des paliers – et donc Ă l’un des prix dĂ©fini.

Cet aspect peut ĂŞtre rassurant, car cela vous assure de ne jamais payer plus que ce que vous avez rĂ©ellement consommĂ© en termes de gigas d’Internet. Imaginons que vous utilisiez peu de donnĂ©es mobiles durant un mois, cela se rĂ©percutera sur le montant de votre abonnement et celui-ci baissera. Vous pouvez accĂ©der au suivi de votre consommation en toute transparence depuis votre espace client en ligne.

Avec cette offre très compétitive, vous évitez le hors-forfait surprise et vous savez exactement pour quelle quantité de données mobiles vous devez payer votre abonnement téléphonique mobile

3 paliers définis par la consommation

Ces petits prix sont valables pendant la première annĂ©e, puis les tarifs normaux s’appliquent dès la deuxième annĂ©e. Pour tous ceux qui auraient besoin d’ĂŞtre rassurĂ©s, sachez que Prixtel propose son forfait mobile « Le complet » sans engagement de durĂ©e : si vous voyez une meilleure offre ailleurs, vous pouvez quitter l’opĂ©rateur dès que vous le souhaitez. MalgrĂ© tout, cela semble peu probable puisque les rĂ©ductions avancĂ©es par Prixtel en ce moment sont vraiment hyper compĂ©titives.

Rappelons aussi que Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel, ce qui veut dire qu’il s’appuie sur des rĂ©seaux dĂ©jĂ existants. Dans son cas, il se base sur les excellentes infrastructures d’Orange et SFR, connues pour la qualitĂ© de leur signal. L’ARCEP les classe d’ailleurs respectivement numĂ©ro 1 et numĂ©ro 3 du marchĂ© français. Vous pourrez choisir le rĂ©seau de votre choix en fonction du plus adaptĂ© Ă votre rĂ©gion. Il est Ă©galement possible de changer quand vous le souhaitez.

