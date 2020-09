Forfait mobile : 5 Go, 100 Go et 200 Go à prix sacrifié (via Orange et SFR)

Changer de forfait mobile au moment de la rentrée est l’un des meilleurs moyens de réaliser de belles économies. En effet, septembre est le mois où les opérateurs sont le plus généreux.

Parmi les offres incontournables de cette année, on retrouve Prixtel (qui utilise le réseau Orange et SFR) avec un abonnement à couper le souffle. Entre la data, le prix réduit et la qualité de son réseau, il s’affiche comme le meilleur rapport qualité prix du moment.

L’offre actuelle sur le forfait mobile de Prixtel ne va plus rester longtemps en ligne : il s’agit d’un deal exclusif et inédit pour la rentrée, et il se termine le 15 septembre. Si vous voulez réaliser des économies sur ce poste de dépenses, il ne faut plus hésiter.

Comme vous allez le voir ci-dessous, cet abonnement est souple à tous les niveaux, ce qui vous permet de régler « le prix juste » à tout instant. Évidemment, Prixtel ne demande aucun engagement de durée à ses clients, ils sont libres d’annuler leur contrat quand bon leur semble.

Prixtel, ce génie du forfait mobile

Pour se distinguer de tout le reste du marché, Prixtel a choisi un chemin bien à lui. Son forfait mobile ne ressemble à aucun autre disponible sur le marché, et c’est ce qui fait son succès.

En temps normal, un forfait est composé de 1/ un volume de data, 2/ d’une quantité de minutes d’appels et 3/ de SMS et MMS – le tout, pour un prix fixe défini à l’avance. Chez Prixtel, on a retourné le sujet pour mieux répondre à chacun des utilisateurs : selon l’usage de chacun, le prix du forfait mobile évolue. De cette manière, chacun paie le prix juste, mois après mois. Vous ne payerez donc pas pour de la data que vous n’avez pas consommé.

Pour simplifier la grille tarifaire, Prixtel a mis en place un système avec 3 paliers pour son forfait mobile baptisé « Giga Série ». Si par défaut, les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est le volume de données mobiles qui conditionnera le prix mensuel. Ci-dessous, les paliers de données associés à un tarif fixe :

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est par ici :

Au final, ce forfait mobile devient très compréhensible. Par exemple, si vous utilisez 90 Go de data sur un mois, cela vous reviendra à 14,99€ sur la période. Si le mois d’après, vous utilisez 40 Go de data, cela vous en coûtera seulement 9,99€ par mois. Au final, le prix change mois après mois, et il reste au plus près de votre consommation réelle.

Ci-dessous, un tableau qui décrit chacun des paliers :

Quel que soit le palier de ce forfait mobile « Giga Série », Prixtel est moins cher que la concurrence. Il vous suffit de le comparer avec le reste du marché pour voir que c’est le meilleur forfait en ce moment. On signalera quand même que ces paliers verront leur prix augmenter (de 5€ par mois) après un an. Cela dit, même avec ce futur prix, ils resteront parmi les plus agressifs.

Une offre avec 5 Go pour 4,99€ par mois

Le forfait mobile historique de Prixtel reste toujours « Le complet ». Ce dernier est aussi à prix très préférentiel pour cette rentrée et il est aussi sans engagement de temps pour le client.

Il suit précisément le même principe que la Giga Série – sauf que ses paliers sont plus bas : ils sont respectivement de 5 Go, 15 Go et 50 Go par mois. Si vous êtes un petit consommateur de données mobiles, ce forfait vous conviendra à merveille – et son prix aussi.

Voici le détail des 3 paliers associés au forfait mobile « Le complet » :

Sur le plus petit palier du Complet (5 Go à 4,99€ par mois), Prixtel est imbattable. Si vous utilisez une quantité raisonnable de données, cela devrait vous convenir sans problème. Prixtel fait bien mieux que ses rivaux, qui limitent la data à 200 Mo par mois pour un forfait mobile à 4,99€. Encore une fois, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Dans ce cas aussi, les paliers grimperont de 5€ après la première année.

3 raisons de partir chez Prixtel

Que ce soit le forfait mobile « Giga Série » ou « Le complet », les deux sont hautement compétitifs. Prixtel fait vraiment fort pour la rentrée, et il confirme là son statut de référence sur le marché du mobile. S’il vous reste encore quelques petits doutes, nous avons listé 3 arguments qui penchent en la faveur de son abonnement.

Prixtel utilise les réseaux Orange et SFR pour construire son offre. En souscrivant à un forfait mobile, vous aurez le choix entre l’un ou l’autre. A tout instant, vous pouvez solliciter l’opérateur pour migrer de l’un vers l’autre, selon la qualité de la réception. Sachez par ailleurs que ni Orange, ni SFR ne proposent des tarifs aussi bas sur leurs forfaits, vous avez donc tout intérêt à opter pour Prixtel. Prixtel offre une vraie souplesse avec son forfait, puisqu’il est sans engagement. En offrant cette flexibilité à ses utilisateurs, il est obligé d’être à la hauteur pour ne pas risquer de les voir résilier. C’est donc une garantie en plus qui atteste du sérieux et de la fiabilité de l’opérateur. Prixtel s’impose comme le meilleur rapport qualité prix – que ce soit sur 5 Go, 50 Go, 100 Go ou 200 Go. Quel que soit le palier que vous atteindrez, vous pouvez être sûr qu’aucun acteur ne fait mieux au niveau du tarif. Prixtel sublime la rentrée avec cette offre spéciale, mieux vaut ne pas la rater.

Encore une fois, si vous voulez sécuriser un forfait mobile à bas coût, c’est maintenant qu’il faut y aller. L’offre spéciale « Back to School » de Prixtel se termine déjà le 15 septembre (mardi). C’est donc le dernier week-end où vous pouvez avoir son abonnement mobile à prix réduit. S’il vous reste encore des questions, n’hésitez pas à faire un tour sur son site pour en savoir plus.

