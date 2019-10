Forfait mobile : 5 Go = 4,99€ / mois, via les réseaux Orange ou SFR 🔥

Si la majorité des opérateurs télécom ont terminé leurs offres de la rentrée, Prixtel renouvèle en octobre ses promotions avec un forfait mobile séduisant à seulement 4,99 euros par mois. L’opérateur mobile virtuel s’appuie sur les réseaux d’antennes Orange et / ou SFR pour les communications de ses clients, ce qui assure un signal de qualité partout en France.

Le forfait mobile baptisé « Le Complet » de Prixtel s’appuie sur la consommation réelle de données mobiles des clients – et non sur un tarif fixe tous les mois. Cela permet ainsi de ne jamais payer de trop, et cela écarte tout danger de hors forfait ou d’une quelconque limitation. L’offre spéciale en cours ne dure plus que quelques heures, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Prixtel et son forfait mobile sur-mesure

Si la plupart des offres sur les forfaits mobiles se sont terminées au mois de septembre, Prixtel est le seul à proposer un prix aussi bas pour une telle quantité de données internet : pour quelques euros par mois, vous bénéficiez d’un forfait mobile qui vous permet de profiter des appels, SMS et MMS en illimité – et le tarif final est déterminé par votre consommation de données mobiles. Prixtel se veut donc le plus transparent possible sur les tarifs, et il propose en ce moment des remises spéciales pour la première année de souscription.

Rappelons que le forfait mobile de Prixtel a plusieurs avantages non négligeables : comme nous l’avons dit plus haut, c’est un opérateur mobile virtuel, ce qui implique qu’il s’appuie sur d’autres réseaux physiques que le sien. Dans le cas de Prixtel, cela signifie que vous pouvez choisir entre la couverture d’Orange ou celle de SFR – en sachant que le premier est considéré par l’ARCEP comme le plus performant de France.

Un forfait mobile sans engagement, à bas coût

Mais ce n’est certainement pas l’avantage le plus important de ce forfait mobile Prixtel. En effet, l’opérateur est l’un des seuls à offrir à ses clients la possibilité de payer selon leur dépense réelle de données mobiles. En parallèle, et comme avec les autres abonnements, vous bénéficiez aussi des appels, SMS et MMS illimités chaque mois. Au final, dans le cas où vous utilisez moins de données mobiles un mois donné, vous payerez moins cher.

Un système de paliers habile

Comme vous avez pu le remarquer plus haut, les offres sur le forfait mobile de Prixtel fonctionnent par un système de paliers. Un client qui exploiterait entre 0 et 5 Go de données mobiles (quelle que soit sa consommation d’appels, SMS et MMS) sera facturé 4,99€ euros par mois (pendant 12 mois puis 9,99 euros par mois ensuite). Celui qui consomme entre 5 Go et jusqu’à 15 Go de datas payera 9,99 euros par mois pendant un an (puis 14,99 euros au delà). Enfin, l’offre jusqu’à 50 Go est disponible pour 14,99€, au lieu de 19,99€.

Le dernier argument qui prêche en la faveur de ce forfait mobile Prixtel est qu’il est sans engagement. Autrement dit, l’opérateur doit faire un sans-faute pour que les clients restent chez lui. Si ce n’est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de changer d’opérateur sans aucun préavis. C’est donc une force, et toujours plus de flexibilité pour le client. Cette offre ne dure plus très longtemps, puisqu’elle expire mardi. Il vous reste encore une petite fenêtre pour en profiter.

