Forfait mobile : 5 Go, 50 Go et 200 Go à prix cassé (Orange ou SFR) 🔥

Alors que les opérateurs ont mis fin à leurs offres « Back to School », Prixtel prolonge avec un forfait mobile inédit à prix mini. Si vous cherchez à faire des économies (sans pour autant négliger la qualité), le MNVO offre ce week-end un deal à ne surtout pas manquer.

En matière de rapport qualité prix, le forfait mobile ajustable de Prixtel est le meilleur choix du moment. Pour rappel, les clients ont le choix entre le réseau Orange ou SFR au moment de la souscription à leur abonnement téléphonique. Le forfait est évidemment sans engagement, les clients sont libres de partir et venir quand ils le souhaitent.

Prixtel a imaginé un forfait mobile unique qui le distingue de tous ses rivaux : il est ajustable. Cela signifie que selon votre consommation réelle de data, le prix que vous payerez en fin de mois ne sera pas le même d’une période à l’autre. Votre facture sera ainsi au plus proche de vos besoins et de votre utilisation.

Fini le gaspillage avec le forfait mobile Prixtel

En optant pour un forfait mobile ajustable, Prixtel met un terme au gaspillage (et au hors forfait). Quand un opérateur lambda vous impose un prix fixe quelle que soit votre consommation, on peut vite être frustré. La structure rigide des offres mobiles affichées par les autres opérateurs ne répond plus au besoin de personnalisation que recherchent les clients aujourd’hui.

Pour répondre au mieux aux attentes du grand public, Prixtel a donc imaginé un forfait mobile sur-mesure. Si les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est le volume de données mobiles utilisé chaque mois qui influencera le prix de l’abonnement. Mois après mois, le coût peut donc varier. Pour simplifier la lecture et le suivi de son abonnement, Prixtel a imaginé un système avec des paliers de consommation.

Dans le cadre du forfait Giga Série, voici les trois paliers :

Ainsi, si vous utilisez par exemple 90 Go de data sur un mois, cela vous reviendra à 14,99€ sur la période. Si le mois d’après, vous n’en utilisez plus que 40, le coût de votre forfait mobile tombera alors à 9,99€. Mois après mois, vous avez la garantie d’avoir un prix raisonnable toujours au plus proche de votre consommation.

Que ce soit sur le palier de 50, 100 ou 200 Go, vous pouvez constater par vous-même que Prixtel est ultra compétitif. Aucun opérateur ne propose actuellement de prix aussi intéressant pour ces niveaux de consommation. Ce forfait Giga Série ajustable conviendra donc aussi bien aux gros consommateurs de data qu’aux personnes plus modérées.

L’offre spéciale de Prixtel vous permet de bénéficier de ces paliers à tarifs avantageux si vous souscrivez avant le 6 octobre. Ils seront alors garantis sur la première année, après quoi ils remonteront chacun de 5€ par mois. Cela dit, même un peu plus chers, le forfait mobile de Prixtel reste encore très compétitif. Par ailleurs, il est sans engagement de durée pour le client. A tout instant, il peut résilier et aller voir ailleurs.

Le complet, un forfait à 4,99€ par mois

Si vous avez une utilisation très modérée de votre smartphone, Prixtel offre une autre solution ajustable baptisée « Le complet ». Ce forfait mobile reprend le même fonctionnement que la Giga Série, à une différence près : le niveau des paliers est plus bas. Pour ceux qui utilisent peu leur smartphone, cet abonnement est une bonne solution pour payer encore moins cher.

Ici aussi, on retrouve un forfait mobile sans engagement, et qui comprend les appels, SMS et MMS illimités par défaut. Les trois paliers affichés pour « Le complet » sont donc plus bas que sur la Giga Série, et le prix associé à chacun d’entre eux l’est également. Ci-dessous, les trois formules :

Quel que soit le palier de cette formule « Le complet », Prixtel est encore une fois le moins cher du marché. Aucun acteur ne propose 5 Go à seulement 4,99€ par mois, c’est clair et net. Si vous êtes plutôt modéré dans la consommation de data, cette offre est la plus adaptée. Cela dit, si vous vous rapprochez régulièrement du palier entre 15 et 50 Go, mieux vaudra opter pour la Giga Série évoquée plus haut.

Qui est Prixtel ? Pourquoi le choisir ?

En quelques années, Prixtel a effectué un raz de marée sur le marché du mobile en France. Le MVNO a bouleversé l’ordre établi avec un abonnement sur mesure qui répond à tous les besoins et tous les profils de clients. En matière de souplesse, on ne fait pas mieux à l’heure actuelle.

Pour réussir son coup, Prixtel a travaillé sur chacun des points clés pour convaincre ses futurs clients. Primo, il s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour bâtir son offre. Au moment de la souscription (ou plus tard depuis l’espace client), les clients ont donc le choix entre le 1er et le 3ème meilleur réseau de France. Le tout, à un prix qui défie toute concurrence (même ces deux opérateurs ne peuvent pas offrir un tarif aussi avantageux).

Secundo, le client bénéficie d’un forfait mobile sans engagement. A tout moment, il peut donc résilier son abonnement mobile. Prixtel laisse toute la flexibilité à ses clients, il doit donc s’employer à offrir le meilleur service au quotidien – pour ne pas voir ses clients partir chez la concurrence.

Enfin, le dernier point est un rappel de ce qui a été dit précédemment : aucun acteur ne fait mieux que Prixtel en matière de prix. Que vous utilisiez 5 Go, 50 Go, 100 Go ou 200 Go de data par mois, l’opérateur est le moins cher du marché. Avec son système de paliers de consommation, vous êtes donc assurés de payer un prix toujours raisonnable, quels que soient vos besoins.

