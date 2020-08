Forfait mobile : 5 Go à 1,99€, un deal inédit à saisir d’urgence

Le forfait mobile est un poste de dépense quasi-obligatoire, il faut savoir s’en accommoder. Pour ne pas pénaliser son budget, il y a parfois des offres spéciales qui permettent de faire de réelles économies. Pour cette rentrée, les opérateurs télécoms se plient toujours en quatre pour offrir des arguments forts. Entre Cdiscount Mobile, Prixtel ou RED by SFR, vous êtes gâtés ce week-end.

Nous le rappelons avant de détailler chaque offre de forfait mobile : seuls les nouveaux clients sont éligibles à ces promotions. Si vous êtes un client existant, vous ne pouvez pas migrer au sein du même opérateur sur un forfait moins cher. Autrement dit, pour profiter de ces offres choc présentées ci-dessous, il faut changer d’opérateur. Cela vaut amplement le coup, vous allez le comprendre par vous-même.

RED by SFR est indéboulonnable

Dans le top de notre comparateur de forfait mobile, RED by SFR est un ogre des télécoms. Son forfait mobile est toujours aussi populaire, et il oppose toujours une vraie résistance à ses concurrents. Actuellement, il propose un deal choc qui pourrait vraiment vous plaire : appels, SMS et MMS en illimité + 80 Go de données internet pour 14€ par mois.

Là aussi, c’est sans engagement avec un maximum de souplesse pour le client. Si RED by SFR est aussi populaire pour son forfait mobile, c’est parce qu’il propose des options qui permettent de personnaliser cet abonnement. Vous pouvez par exemple obtenir une enveloppe plus large de data en France, ou une dimension internationale. En ce moment, et pour quelques jours encore, l’application SFR TV est compris dans cette offre spéciale.

Pour découvrir le forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR n’est pas qu’un spécialiste du forfait mobile. C’est aussi l’un des rares opérateurs virtuels à offrir une box internet. En ce moment, il avance un deal qu’on n’a pas vu depuis longtemps, et c’est pour cela que nous en parlons ici. Il suffit de comparer le tarif de ce dernier avec votre offre en cours, et vous allez être surpris. En l’occurrence, il propose la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels en illimité au prix de 23€ par mois. C’est quasiment 30% de remise par rapport au tarif habituel, qui est déjà excellent chez lui. Si vous changez de box, c’est le moment pour foncer.

Prixtel, un forfait qui s’adapte

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Autrement dit, en souscrivant à un forfait mobile chez lui, vous avez accès au meilleur réseau de France selon l’ARCEP. Ça tombe bien, puisque Prixtel offre en ce moment aussi une très belle offre sur son abonnement. Ce deal spécial pour la rentrée expire déjà ce mardi soir, il faudra être rapide pour en profiter.

Le fonctionnement du forfait mobile de l’opérateur est assez particulier. Si tous les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est le volume de data qui influencera le prix de votre abonnement, mois après mois. De cette façon, vous ne payez que ce que vous consommez réellement. Prixtel a mis en place un système de paliers pour que son offre soit plus simple à maitriser.

Le principe est simple : si par exemple, vous utilisez 4 Go de data sur un mois, cela vous coûtera 4,99€ sur la période. Autrement dit, c’est nettement moins que tous les opérateurs classiques. Attention, cette offre spéciale est valable pour la rentrée uniquement, il faudra après rapide. Le forfait est évidemment sans engagement pour le client. Une année après la souscription, chaque palier remonte de 5€, comme convenu dans le cadre de cette offre spéciale.

Pour découvrir le forfait mobile Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Un forfait mobile à moins de 2€ par mois

Cdiscount Mobile mérite bien son statut de forfait mobile pas cher, et pour cause ! L’opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom a décidé de casser les prix pour la rentrée. Il met en avant son forfait « Immanquable » qui est tout juste inégalé. Vous pouvez prétendre aux appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go de data pour 1,99€ par mois.

C’est tout simplement la meilleure offre sur le marché, et de loin. Si ce forfait mobile est ultra agressif au niveau du prix, cela ne dure malheureusement pas. En effet, ce prix barré est garanti seulement sur les six premiers mois. Au delà, il faudra sortir 9€ par mois pour le même service. Cela dit, l’offre est sans engagement de durée, vous pouvez donc résilier après ces 6 mois.

Pour seulement 12€ sur toute la période, vous aurez donc les appels, SMS et MMS sans limite ainsi que 5 Go de data, plus 1 Go dans l’Union Européenne et les DOM. Clairement, Cdiscount Mobile fait très fort – et bien mieux que tous ses concurrents. Cela dit, ça ne dure que 6 mois, il vaut mieux donc préparer la suite assez vite. Entre septembre et décembre, on voit souvent de beaux deals sur le forfait mobile, cela vaut le coup de profiter de cette offre et attendre une autre offre.

Pour en savoir plus sur ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Cdiscount Mobile

Chez Cdiscount Mobile, un second forfait mobile est en promotion forte pour la rentrée. Celui-ci est plus cher, mais il est plus conséquent. Il vient avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data pour 9,99€ par mois durant un an. Au delà de cette période, le prix double pour passer à 20€ par mois. Cela dit, vu que c’est sans engagement, vous avez tout pour changer d’avis.