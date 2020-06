Forfait mobile : 5 Go à 200 Go à partir de 4,99€ / mois (génial) 🔥

Si vous aviez l’intention de changer de forfait mobile sous peu, voici une offre qui devrait vous convaincre. Prixtel, un opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux Orange et SFR permet d’avoir des prix variables selon votre consommation réelle de données internet. C’est aujourd’hui le système le plus intelligent qui soit, vous payerez toujours « le juste prix ».

Voir l’offre Prixtel

En optant pour un forfait mobile chez Prixtel, vous bénéficiez d’une souplesse et d’une qualité maximale : il est sans engagement de durée, le tarif est ultra attractif et le réseau utilisé (que vous choisirez entre les 2 mentionnés plus haut) est excellent. Bref, ces offres spéciales qui se terminent déjà ce mardi sont à prendre très au sérieux.

Le forfait mobile « Le complet » pour 4,99€

Prixtel a construit son succès sur son excellent forfait mobile « Le complet ». Il s’agit d’un abonnement qui s’ajuste selon la consommation réelle de chaque utilisateur. Mois après mois, le coût du forfait peut évoluer – ce qui permet de ne pas gaspiller son budget. Typiquement, les concurrents qui offrent un forfait unique entre 50 et 100 Go savent qu’une majorité des français utilisent moins de 10 Go mensuel – le forfait n’est donc pas optimal pour eux.

Pour en venir maintenant à l’offre spéciale en cours chez Prixtel (et jusqu’à mardi), elle inclut par défaut tous les appels, SMS et MMS en illimité. Ensuite, le forfait mobile « Le complet » verra son tarif être conditionné par la quantité de données réelles utilisées pendant un mois. Pour simplifier le calcul et le suivi, Prixtel a mis en place un système avec 3 paliers très clairs :

Entre 0 et 5 Go par mois, vous payerez 4,99€

Entre 5 et 15 Go par mois, vous payerez 9,99€

Entre 15 et 50 Go par mois, vous payerez 14,99€

Le calcul est vraiment très simple, et vous n’aurez aucune surprise. Si par exemple, vous consommez 4 Go de data au mois de juillet, votre facture s’élèvera alors à 4,99€ sur la période. Le mois d’après, si vous utilisez 15 Go de données, le prix mensuel sera alors de 9,99€. Évidemment, le prix peut également baisser si vous utilisez moins de données sur un mois. Ce mécanisme intelligent est unique à Prixtel, aucun autre acteur ne le propose actuellement.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Si vous comparez les prix associés aux paliers aux offres plus traditionnelles chez la concurrence, vous allez vite le remarquer : Prixtel propose le forfait mobile le plus compétitif du moment. Typiquement, pour 5 Go sur un mois, aucun concurrent n’est à 4,99€ sur la période. D’ailleurs, aucun concurrent n’offre de forfait avec 5 Go tout court. C’est vraiment une superbe opportunité de profiter d’un prix mini pour une quantité très décente de data.

Au bout de la première année, le prix de chacun des paliers remonte de 5€. Autrement dit, pour 15 Go par mois, il faudra alors débourser 14,99€ sur la période (contre 9,99€ par mois sur la première année). Sachez que si vous n’êtes plus d’accord, vous pouvez partir à tout moment de cet opérateur télécom. Ce forfait mobile est sans engagement – dès le premier mois – vous avez donc toute la flexibilité pour résilier si nécessaire.

Prixtel annonce une nouvelle offre « Giga Série »

Cette semaine, Prixtel vient également d’annoncer une formule beaucoup plus conséquente, pour les grands amateurs de data. Baptisée « Giga Série », cette offre conserve le même principe que le forfait mobile « Le complet », à savoir la modularité. La différence réside dans les paliers mensuels de data. En l’occurrence, dans le cas de cette Série, ils oscillent entre 50 Go et 200 Go par mois.

Découvrir l’offre Giga

Si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, de films en streaming sur Netflix ou si vous surfez beaucoup sur internet, le forfait mobile Giga Série est fait pour vous. L’opérateur met en avant sur son site des estimations de consommation sur chacun des paliers. Par exemple, 50 Go vous permettra de visionner jusqu’à 48h de vidéos sur YouTube, naviguer 120 heures sur internet et écouter 100h de musique sur l’application Spotify.

Mais alors, comment fonctionne l’offre Giga Série de Prixtel ? C’est donc un forfait mobile qui s’accompagne par défaut les appels, SMS et MMS en illimité. Ensuite, il y a une nouvelle fois un système de paliers qui permet de payer un prix cohérent avec sa consommation du mois. Ici, les paliers sont les suivants :

Entre 0 et 50 Go par mois, vous payerez 14,99€

Entre 50 et 100 Go par mois, vous payerez 20,99€

Entre 100 et 200 Go par mois, vous payerez 26,99€

Contrairement à la formule « Le complet », Prixtel souhaite conserver ces tarifs dans la durée. Clairement, si vous utilisez entre 100 et 200 Go de data par mois, c’est selon nous l’une des meilleures offres du moment. Sachez par ailleurs que pour ses débuts, le premier mois vous sera offert. On rappelle que c’est un forfait mobile sans engagement et que vous avez donc toute la flexibilité de résilier à tout instant, si cela ne vous plait plus.

Enfin, dernier point pour ce forfait mobile Giga Série, le réseau. Comme pour tous ses autres abonnements, Prixtel vous laisse la possibilité de décider entre Orange et SFR. Selon votre zone géographique et selon la qualité du signal de ces deux réseaux, vous pouvez demander à Prixtel de changer de l’un vers l’autre. C’est un bon moyen d’avoir un forfait très compétitif avec un réseau exceptionnel. Chez Orange ou SFR, vous ne verrez pas de tels prix pour une telle promesse.

Pour voir ce nouveau forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel