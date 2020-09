Forfait mobile : 5 Go à 200 Go à prix cassés pour les French Days 🔥

En ce week-end spécial « French Days », changer de forfait mobile peut être une bonne solution pour réduire ses factures. C’est en tout cas ce que propose Prixtel, un opérateur qui s’appuie sur les réseaux d’antennes Orange et SFR pour ses abonnements mobile.

Dans le cadre de son offre spéciale, il offre un forfait mobile avec un rapport qualité prix que vous ne pouvez retrouver ailleurs. Attention, cette belle affaire se finit déjà dans quelques jours.

La période « Back to School » propice aux bons plans sur le mobile s’éloigne peu à peu. Cela dit, Prixtel a décidé de rester aussi agressif sur le forfait mobile avec une offre qui a de quoi faire réfléchir. Elle est pertinente au niveau du tarif et du service, mais elle met aussi en avant un forfait mobile qui est « intelligent ». Avec celui-ci vous évitez tout gaspillage ou / et hors-forfait.

Un forfait mobile qui s’adapte à chacun

Quand vous regardez une offre lambda chez un opérateur télécom, le forfait mobile conserve toujours la même structure : vous avez une quantité d’appels, de SMS, de MMS et de data qui est associée à un prix unique. Si vous en utilisez moins que prévu, le prix sera quand même le même. Par ailleurs, si vous en utilisez plus, l’opérateur télécom vous facturera du hors-forfait.

En matière de flexibilité, on peut donc amplement faire mieux. C’est justement ce que propose Prixtel avec son forfait mobile. Sa formule baptisée « Giga Série » vous donnera par défaut les appels, SMS et MMS en illimité. En parallèle, c’est la consommation mensuelle de data qui influencera le prix. Autrement dit, vous avez de la souplesse et votre facture évolue mois après mois, selon vos besoins.

Pour clarifier son offre, Prixtel a défini un système avec 3 paliers progressifs (de consommation de data) qui sont associés à un prix fixe. Chaque mois, vous vous situez donc dans l’un de ces paliers de data, et vous devez donc régler le tarif qui lui est associé.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile, vous avez probablement constaté que Prixtel était le plus compétitif sur tous les 3 paliers. Si vous consommez par exemple 50 Go sur un mois, cela vous coûtera seulement 9,99€. Si le mois d’après, vous avez beaucoup été sur internet (streaming…) et que vous utilisez 200 Go, cela vous en coûtera 19,99€. Au final, pour un prix fixe et un palier donné, Prixtel est globalement 2x moins cher que la concurrence.

Il faut quand même souligner que ces paliers ont vocation à évoluer dans le temps. Après les 12 premiers mois, l’opérateur fera monter de 5€ chacun d’entre eux. Cela dit, le forfait mobile restera très compétitif, et toujours sans engagement. On aime aussi au passage la transparence de Prixtel qui explique clairement cette évolution dans le temps. Au moins, vous ne serez pas surpris.

Une alternative à partir de 4,99€

La Giga Série est le forfait mobile le plus populaire de l’opérateur. Cela dit, il est possible que vous n’ayez pas besoin d’autant de données mobiles. Dans ce cas-là, vous pouvez légitimement souscrire à l’offre « Le complet ». Celui-ci reprend le même principe de fonctionnement que la Giga Série, à savoir un système de paliers évolutifs. Ici aussi, les appels, SMS et MMS sont disponibles de manière illimitée.

La différence réside dans le niveau des paliers qui sont plus bas. De manière logique, les prix associés à chacun d’entre eux sont aussi plus faibles :

Si vous cherchez absolument à réduire votre budget mensuel, ce forfait mobile est idéal. Pour seulement 4,99€ par mois, vous pouvez utiliser jusqu’à 5 Go de data ainsi qu’un volume illimité d’appels, de SMS et MMS. Il suffit de faire un tour rapide chez la concurrence pour voir qu’aucun ne propose même 1 Go pour ce même prix-là. Encore une fois, chaque palier grimper de 5€ après la première année.

3 arguments en la faveur de Prixtel

Si Prixtel a explosé ces dernières années, c’est parce qu’il a réussi à combiner tous les arguments pour créer un forfait complet et accessible à tous.

Le MVNO utilise le réseau fixes Orange ou SFR pour construire son offre : chaque client décide lors de la souscription lequel des deux il souhaite utiliser. Cela dit, à tout instant, il peut changer de l’un à l’autre en sollicitant le support client. Avec Prixtel, vous pouvez donc bénéficier des meilleurs réseaux de France à un prix défiant toute concurrence.

Par ailleurs, le forfait mobile est sans engagement pour le client. Il peut donc essayer et se convaincre de l’offre de Prixtel, sans aucun risque. A tout instant, il peut partir s’il trouve une meilleure offre ailleurs, ou s’il juge que l’offre mobile ne répond pas suffisamment à ses besoins.

On l’a déjà dit précédemment, et c’est la-dessus qu’on va conclure cette page : Prixtel propose des prix qui sont bien plus compétitifs que la concurrence. Que vous utilisiez 5 Go, 10 Go, 50 Go, 100 Go ou 200 Go par mois, ses tarifs sont très préférentiels. C’est particulièrement le cas sur la première année, où chacun des forfaits mobiles bénéficie d’un tarif très avantageux sur chacun des paliers.

