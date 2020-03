Forfait mobile : 5 Go à 4,99€, l’offre fait (enfin) son grand retour

Quand Prixtel fait des promotions sur son forfait mobile, mieux vaut ne pas les louper. Et justement, actuellement il propose un prix choc sur son forfait « Le complet ». Si vous aviez l’intention de changer d’offre pour passer sur un abonnement avec un meilleur rapport qualité prix, cet opérateur virtuel a une solution.

Avec un fonctionnement original – vous ne payez que ce que vous consommez réellement – ce forfait a vraiment tout pour plaire. Mieux encore, il s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour les communications, ce qui assure une qualité irréprochable au niveau du réseau. Le tarif avantageux avancé pendant quelques jours devrait vous convaincre définitivement d’y souscrire.

Pourquoi opter pour le forfait mobile Prixtel ?

Bien souvent, quand vous optez pour un nouvel abonnement téléphonique, on a tendance à prendre des offres sur-dimensionnées avec des dizaines de gigas de données Internet. Dans la réalité, on en utilise très souvent beaucoup moins – ce qui est un gaspillage assez regrettable. Chez Prixtel, le forfait mobile se base sur la consommation réelle de données mobiles, ce qui peut vous faire payer beaucoup moins qu’ailleurs.

Par défaut, avec son offre « Le complet », tous les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité. Le prix final du forfait mobile sera conditionné par les données Internet. En ce moment, l’offre promo permet d’avoir un prix avantageux quelle que soit votre consommation mensuelle. Par exemple, si vous utilisez entre 0 et 5 Go de data par mois, vous ne payerez que 4,99€ sur la période. Avec 5 Go, vous pouvez déjà faire énormément de choses, et cela sera assez pour la majorité des français.

Si vous devez consommer davantage sur un mois, vous passerez alors sur le palier 5 à 15 Go qui est à 9,99€ par mois. Attention, si le mois d’après vous consommez moins que 5 Go, vous repasserez automatiquement sur le palier plus petit. Il n’y a donc aucun gaspillage, le tarif du forfait mobile est vraiment corrélé à la consommation de données mois après mois.

Enfin, le dernier palier disponible chez Prixtel permet d’utiliser entre 15 et 50 Go sur un mois, et il est à 14,99€ par mois pendant la première année. Ces tarifs font partie de la promotion Prixtel, et ils ne sont valables que pour les 12 premiers mois. Après cela, il faut compter 5€ de plus sur chacun des trois paliers. Par exemple, le forfait jusqu’à 5 Go de data passera alors à 9,99€ par mois (au lieu de 4,99€ mensuel sur la première année). Cela reste toujours compétitif, et bien meilleur que la majorité des concurrents.

Offre sans engagement sur Orange ou SFR

Si Prixtel connait un vif succès, c’est parce qu’il reprend tous les arguments des meilleurs opérateurs. Par exemple, le contrat sans engagement de durée. Les clients peuvent décider de résilier leur abonnement à tout moment s’ils ne sont plus satisfaits du service proposé. Cela permet aussi de quitter l’opérateur lorsque les prix remontent (encore une fois, la hausse est très modérée).

Ce qui est très agréable avec Prixtel, c’est que l’on peut profiter de prix très bas avec les meilleurs réseaux. En l’occurrence, Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui a noué des partenariats pour exploiter les réseaux Orange ou SFR. Une fois que vous êtes inscrits, vous pouvez opter entre l’un ou l’autre réseau. A tout moment, vous pouvez ensuite solliciter Prixtel pour changer vers l’autre réseau. Vous ne trouverez pas de prix aussi agressifs en souscrivant directement chez Orange ou SFR.

