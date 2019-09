Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ par mois à saisir vite ce week-end 🔥

Pendant les French Days, il n’y a pas que l’électronique qui est à l’honneur : changer de forfait mobile peut vous aider à faire des économies, et c’est d’autant plus vrai chez l’opérateur Prixtel qui offre des tarifs ultra compétitifs pendant tout le week-end. Si vous cherchez un forfait illimité avec une bonne quantité de données internet, ce dernier propose une remise exceptionnelle – qui expire toutefois sous peu.

Prixtel casse le prix de son forfait mobile

Comme chaque année, la rentrée est un moment fort où l’on retrouve de très belles offres de forfaits mobiles. En revanche, la fin du mois de septembre est plus calme et il faut savoir bien chercher pour trouver la meilleure offre d’abonnement mobile en ce moment. Si vous avez l’intention de partir pour un forfait illimité, c’est chez Prixtel qu’il faut se tourner. L’opérateur mobile virtuel avance une promesse efficace : vous payez selon ce que vous consommez réellement.

Voir l’offre Prixtel

Comment est-ce que cela se matérialise pour le client ? Si les appels, SMS et MMS sont tous illimités, c’est la quantité de données internet consommées qui aura un impact sur la tarification. Pour être au plus proche de la consommation réelle, le forfait mobile de Prixtel se repose sur un système de paliers qui permet d’associer un tarif pour une tranche de données mobiles. Vous pouvez suivre à tout moment votre consommation pour ne pas dépasser un palier en utilisant l’application mobile iOS ou Android de Prixtel. Voici les tarifs avantageux pour la première année, et valable jusqu’au 1er octobre :

Quelle que soit votre consommation, vous pouvez donc économiser 5€ sur chacun des paliers pendant la première année. Dans le cas où vous consommez par exemple 5 Go de données internet par mois, vous serez alors facturé 5€ sur la période. C’est aujourd’hui l’un des forfait (si ce n’est LE forfait) le plus compétitif du marché. Même au delà de la première année de promotion, cette offre reste toujours très intéressante.

Prixtel n’exige aucun engagement

Si le forfait mobile de Prixtel est aussi populaire en ce moment, c’est aussi parce que l’opérateur mobile virtuel reste très flexible sur les conditions : il n’y a aucun engagement de durée pour le client – qui peut donc partir à tout moment. Ce dernier n’a donc aucun risque lorsqu’il teste le forfait mobile de l’opérateur puisqu’il peut vite changer s’il n’est pas satisfait.

Il n’y a évidemment aucune raison de ne pas être satisfait puisque Prixtel a réuni toutes les conditions pour être à la hauteur de tous ses concurrents. Pour offrir la meilleure qualité de signal possible, il s’est associé au meilleur réseau d’antennes de France, Orange, ainsi qu’à SFR, pour offrir une couverture efficace à travers toute la France. Vous pouvez à tout moment décider de partir pour l’un ou pour l’autre.

Pour découvrir cette offre Prixtel :

Voir l’offre Prixtel