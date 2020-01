Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ pour les soldes, via Orange ou SFR 🔥

Ce début d’année est plutôt calme pour les promotions. Toutefois, si vous voulez changer de forfait mobile, il y a quelques rares offres qui se montrent intéressantes. La plus intéressante de toutes n’est autre que celle de Prixtel, un opérateur mobile virtuel qui a le vent en poupe. Alors qu’elle s’arrête déjà dans quelques jours, c’est le moment de saisir cette offre spéciale pour réduire ses frais et prendre un bon abonnement mobile.

Prixtel et son offre mobile « Le complet » ont l’avantage de combiner les fonctionnalités de base d’un forfait tout en cultivant une particularité qui fait tout l’attrait de cet abonnement. En l’occurrence, la tarification de ce forfait ajustable base sur la consommation réelle de données mobiles utilisées par chaque utilisateur. Autrement dit, vous ne payez que ce que vous consommez, rien de plus.

Le forfait mobile le plus flexible

En dehors des promotions, Prixtel offre déjà un excellent rapport qualité prix sur son forfait mobile « Le complet ». L’opérateur se permet quand même d’offrir un argument supplémentaire pendant ces soldes avec une remise de plus ! Attention, elle expire déjà ce mardi, il ne faut pas laisser passer cette occasion de réduire sa facture téléphonique.

Pour en venir maintenant au fonctionnement de ce fameux forfait mobile ajustable, voilà ce qu’il en est : d’un côté, vous avez droit à une consommation illimité de tous les appels, SMS et autres MMS. De l’autre, les données mobiles sont variables et ce sont elles qui définiront le prix de votre abonnement à la fin de chaque mois. Le système de tarification s’appuie sur trois paliers de data qui permettent de couvrir tous les profils de clients.

Ainsi, si l’utilisateur consomme par exemple entre 0 et 5 Go d’Internet sur un mois, il sera facturé 4,99 euros sur la période. S’il utilise entre 5 et 15 Go d’Internet sur un mois, il devra alors régler 9,99 euros. Enfin, s’il lui arrive pendant un mois de consommer entre 15 à 50 Go d’Internet, il devra aller régler 14,99 euros pour la période. D’un mois à l’autre, le client peut donc être amené à payer plus ou moins, selon ses besoins. Dans tous les cas, le tarif reste contenu et toujours très raisonnable – ce qui est largement apprécié.

Prixtel, une offre sans engagement

Vous l’aurez compris, les deux axes de différenciation de Prixtel sont la flexibilité et les prix : ce dernier monte ou baisse en fonction de la consommation de données mobiles de chacun. Les tarifs que nous avons détaillés ci-dessus concernent la première année de souscription. Au delà de cette période de promotion, il faudra ensuite rajouter 5 euros à chacun des paliers.

Si on prend l’exemple du palier entre 5 et 15 Go par mois, il passera donc de 9,99 euros à 14,99 euros après les 12 premiers mois. Cela reste encore très accessible par rapport aux offres traditionnelles des opérateurs télécoms concurrents. Mieux encore, Prixtel laisse une totale liberté à ses clients : ils ne sont jamais engagés et peuvent donc à tout moment résilier. Prixtel joue ainsi la carte de la transparence et crée une relation saine avec ses clients.

Comme nous le disions plus haut, Prixtel est un opérateur mobile dit « virtuel ». Pour les novices, cela signifie qu’il utilise des infrastructures physiques (antennes) existantes des opérateurs traditionnels comme les excellents réseaux de SFR et Orange. Vous choisissez votre réseau au moment de l’inscription, et vous pouvez ensuite changer à tout moment depuis votre espace client.

